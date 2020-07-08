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Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества

Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества

Полиция меняет подходы к работе Службы внутренней безопасности, ужесточает отбор на руководящие должности, чтобы минимизировать факты жестокости со стороны полицейских, но проблема ментального здоровья нации должна решаться на общегосударственном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Такие ситуации как в Кагарлыке, Павлограде, Врадиевке - неприемлемые для полиции. Мы все переживаем за имидж полиции. 10 человек, совершивших эти ужасные преступления, нивелировали все хорошее, что сделали 130 тысяч человек личного состава", - подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции отметил: "Ярлык общества - "полицейский - плохой человек" - становится очень сильной демотивацией для полицейских".

При этом Клименко обратил внимание на то, что ситуацию в Кагарлыке "не пытались замолчать", и сами сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали полицейского, который совершил это преступление.

Говоря о том, как не допустить, или хотя бы минимизировать подобного рода преступления среди полицейских, Клименко сказал: "Можно просто сказать "мы каждого накажем" и наказать каждого, что мы, собственно, и делаем. Но вопрос ведь в другом: не допустить, чтобы такая система работала".

Глава Нацполиции уточнил, что уже подписал концепцию новой работы подразделения внутренней безопасности. "Теперь это подразделение будет заниматься расследованием и мелких правонарушений, которые совершены или могут быть совершены нашими сотрудниками", - пояснил он.

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По убеждению Клименко, каждый руководитель должен отбираться очень жестко, необходимо проверять не только уровень подготовки и знаний, но и личностные качества, психологические, ведь именно руководитель видит непосредственно своих подчиненных и малейшие изменения в их поведении.

По мнению главы Нацполиции, сложно просчитать неадекватное поведение человека в обществе.

"В стране должна развиваться и психологическая служба, и психиатрическое направление, чтобы на ранних этапах, еще при обучении в школе, в институте был контроль за ментальным здоровьем нации",- сказал Клименко.

"Например, гражданский человек окончил школу, институт и пришел работать в полицию. Мы не знаем о нем ничего. И начинаем изучать. А какие отклонения, возможно, у него были вчера, не известно. Он может быть прекрасным вежливым человеком, а спустя время будут проявляться его скрытые негативные стороны - начнет брать взятки или кого-то бить, или вступит в преступную группировку",- пояснил глава Нацполиции.

При этом он добавил: "Так что жестокость полицейских - это проекция всего общества".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Читайте: Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих "коллег", сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов

Автор: 

изнасилование (920) Киевская область (4156) Нацполиция (16501) Клименко Игорь (400)


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Топ комментарии
+26
Я як частина суспільства заявляю - до вас, сук, я не маю ніякого відношення. Не треба на мене валити свої збочення!
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08.07.2020 17:41
+18
Не надо свои кадровые косяки валить на весь народ. Не верю, что начальство и сослуживцы насильников не знали об их "подвигах"
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08.07.2020 17:40
+17
Ага, а в Павлограде начальник горотдела, вместе с коллегами, наркотой торговал тоже из-за общего насилия в обществе? Эти авгиевы конюшни чистить и блистить ещё долгими годами. Оказывается общество во всём виновато
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08.07.2020 17:38
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Правила форума Совет форумчан
кароче они готовы, шоб их приласкало общество..
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08.07.2020 17:37 Ответить
Стерилизовать будут общество вместе с полицией? Или полицию оставят как была?
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08.07.2020 17:41 Ответить
я заикался о стерилизации?мусор должен служить народу Украины и никому более.
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08.07.2020 17:49 Ответить
https://censor.net/user/359417, это не в ваш адрес. Это размышления вслух.
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08.07.2020 18:33 Ответить
та да,наверное...с товарыством тоже проблемы.
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08.07.2020 18:35 Ответить
Нет, мусора сделали виноватыми общество!
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08.07.2020 17:47 Ответить
Ага, а в Павлограде начальник горотдела, вместе с коллегами, наркотой торговал тоже из-за общего насилия в обществе? Эти авгиевы конюшни чистить и блистить ещё долгими годами. Оказывается общество во всём виновато
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08.07.2020 17:38 Ответить
Таки, да! Нехрен наркоту употреблять.
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08.07.2020 17:51 Ответить
Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества - Цензор.НЕТ 5267
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08.07.2020 17:38 Ответить
"Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества"

Это прежде всего показатель действенности нашей правовой системы после всякого рода реформ. Т.с. оценочная метрика. Не работает у нас правовая система.
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08.07.2020 17:38 Ответить
Такой идиотизм захочешь придумать и не сможешь.. расспускаем тюрьмы, общество виновато в животных на свободе, пусть общество и расхлёбывается..
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08.07.2020 17:38 Ответить
полицейский не всё общество - он власть и него есть пистолет
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08.07.2020 17:40 Ответить
Не надо свои кадровые косяки валить на весь народ. Не верю, что начальство и сослуживцы насильников не знали об их "подвигах"
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08.07.2020 17:40 Ответить
Я як частина суспільства заявляю - до вас, сук, я не маю ніякого відношення. Не треба на мене валити свої збочення!
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08.07.2020 17:41 Ответить
Вот я пишу так культурно, а ты нет...Меня банят , а тебя нет...Личные знакомства с админом?
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08.07.2020 17:46 Ответить
тсс, это Админ и есть...
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08.07.2020 17:50 Ответить
Ви не хочете мене канонізувати?
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08.07.2020 22:43 Ответить
на зону обычную.....
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08.07.2020 17:44 Ответить
В одном случае-возможно.... Но!!!
А кто судьи????????????
Кто может адекватно "оценить" и "осудить" поступок сотрудника МВД???????????
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08.07.2020 17:54 Ответить
та ладн, не кипишуй, будет норм, а если нет - то подождем.... ггг
вчера читал за Ернста кого то там, не вспомню, дожил до 102 годов, герой войны первой
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08.07.2020 18:06 Ответить
в прошлом, будущем и настоящем есть одно незыблемое правило -увидев полицаев их нужно обходить в 3D формате.
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08.07.2020 17:45 Ответить
Он хотел сказать : выбрали , жрите .
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08.07.2020 17:45 Ответить
Это проекция безнаказанности власть имеющих! Ни один мажор от власти не сидит! Только Юльку обзывают и Петю пугают...
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08.07.2020 17:45 Ответить
Ну конечно.....
Виноват не авакян а народ Украины!!!!
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08.07.2020 17:46 Ответить
аваки авакова садистов на мусарню пособирали, а теперь им "обчєcтво" не такое...
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08.07.2020 17:47 Ответить
"Ярлык общества - "полицейский - плохой человек" далеко только не из-за этих личностей сформирован, люди обращаются в полицию и по другим делам, но там не находят защиты закона, исполнения своих обязанностей, так что с остальными 130 тыс. тоже проблемы.Источник: https://censor.net/n3206955
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08.07.2020 17:47 Ответить
Полиция (милиция и т.п....) не ангелы(((
Они просто не могут быть таковыми(((
ОНИ "априори" не могут быть "хорошими" для всех(((
Не ими это придумано и не они это придумали((((
Люди не находят защиты Закона- по причине своей (и полиции) неграмотности..........
Остальное можно обсуждать безконечно))))
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08.07.2020 18:00 Ответить
В смысле , Клименко поясни,😠 Вы в мусора берете дебилов ,маргиналов, кто хочет пробиться ,но ума не хватает на университет🤔🙄 Я когда бываю в Украине и смотрю на всю эту )(уйню шо твориться райотделах , и кого вы туда берете IQ ниже 70 ,в наше время брали из универов и институтов ,сам такой ,а вы кого понабирали, тебя и Авакова просто хочется придушить.
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08.07.2020 17:48 Ответить
чего это вы по райотделах лазите?
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08.07.2020 17:50 Ответить
Ну судя по посту то бывший сотрудник МВД
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08.07.2020 17:59 Ответить
Эрекция полицейских это эрекция всего общества...***** дебил
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08.07.2020 17:49 Ответить
клімєнко, баран ссучений, всьо прощє. жестокость і тупость поліцейських-результат і слєдствіє правлєнія сабакова-рюкзакова.
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08.07.2020 17:53 Ответить
Зебилы в президенты наркомана выбрали, в депутаты насильников, наркоманов, и прочее. Значит им такие полицейские тоже должны нравится.
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08.07.2020 17:54 Ответить
Аваковские "джигиты!" беспределят, а виновато общество??????

Совсем охренели ЗЕленые обезьяны!
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08.07.2020 17:56 Ответить
а шо ви плохо про них думаєте?!?!?!
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08.07.2020 18:37 Ответить
руки й опускаюця
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08.07.2020 18:38 Ответить
Якщо ви в поліцію серед бомжів і зеків, крім нормальних людей, персонал набираєте, то тоді буде коректно робити проекцію зі свого особового складу на все суспільство.
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08.07.2020 17:57 Ответить
Пусть их отправят в обычную зону а не в черниговскую ментовскую.
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08.07.2020 17:58 Ответить
не нач.полиции, а прям, хвилософф..
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08.07.2020 18:06 Ответить
Поки зарплата офіцерів буде 12-13 тис. грн. за ненормовану роботу, добір якісних кадрів неможливий.
Мінімальна визначені в законі зарплата в ДБР - 20 неоподатковуваних мінімумів - це 40 тис. грн. + до 30% премії - разом понад 50 тис. виходить. І це у молоді.
І згоден, що поліція не може бути кращою за деградоване суспільство.
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08.07.2020 18:10 Ответить
Суспільство тут ні до чого. Є робота, ти згодився на неї, то ж і дій і працюй в рамках закона. Людей потрібно підбирами з високими моральними якостями і платити їм нормальні зарплати. Злочинець він і в Африці злочинець. В Україні дуже безпорадна вертикаль влади. Люди там сидять на своїх місцях, отримують зарплату із наших з вами податків і нічого не роблять, або займаються своїми справами. Спитати з них нікому, оскільки вертикаль нікчемна, і оцей нігілізм, і живе в нашому суспільстві. А ми, як суспільство нічого теж не робимо, щоб цих нікчемних покидьків не було при владі. Що там говорити. Ви подивіться хто у нас у раді. І все це ми з вами вибрали.
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08.07.2020 18:56 Ответить
То хто винен? І що робити?
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08.07.2020 19:07 Ответить
пипец народ виноват ! а может этих дегенератов родители так воспитали и безнаказанность полиции?
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08.07.2020 18:15 Ответить
Не брать на службу тупых малограмотных хитрых и злобных селюков!
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08.07.2020 18:16 Ответить
Так селюків і в міста понаєхало. Та й міські зараз мало чим від селюків відрізняються.
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08.07.2020 18:34 Ответить
Яке правдиве визнання: влада гвалтує усе населення. Це ж треба
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08.07.2020 18:21 Ответить
Всегда считал Клименко туповатым , но этот перл вообще впечатлил ! "Это не мы такие , а общество такое ", серьёзно ? Вот когда полицейских прям на улицах будут насиловать и пытать , вот тогда и поставишь знак равенства.
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08.07.2020 18:27 Ответить
все виноваты, только не менты
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08.07.2020 18:34 Ответить
народ! не думайте про мусаров плохо, бо вони від цього портяця та гвалтують і вбивають
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08.07.2020 18:34 Ответить
нє ми такійє - жизнь такая (С)
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08.07.2020 18:36 Ответить
Если мусоров возглавляет бандюк, то какая эта полиция будет? Авакова надо было уволить вместе с Яценюком. Не место во власти людям, которые себя дискредитировали.
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08.07.2020 18:37 Ответить
При януковичі один міністр мвд теж пи..здів, шо какой народ такая міліція. Круговорот истории ***.
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08.07.2020 18:41 Ответить
Ну я бы так не сказал шо-то ,как-то не особо много я слышал об изнасиловании полицейских ,поэтому это нихрена не проекция а элементарное чувство вседозволенности и безнаказанности ...
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08.07.2020 18:42 Ответить
У сильного всегда бессильный виноват! Сказал, и в темный лес ягненка поволок...
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08.07.2020 18:42 Ответить
Только ты выдай всему населению оружие.
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08.07.2020 18:44 Ответить
А какой принцип приёма в полицию. Раньше , да и вначале 2000-х
требовали характеристику у дембелей или у участковых.
А сейчас какой принцип ?
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08.07.2020 18:48 Ответить
https://censor.net/user/407602 Потому что , полиция вообще не хочет работать , и их надо все время стимулировать , например у товарища машину угнали , наркоманы в дом повадились и т.д. . , а соседи по старой памяти обращаются
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08.07.2020 18:51 Ответить
Ясно.Це суспільство винне.Мєнтів будуть відмазувати.
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08.07.2020 18:53 Ответить
"Не мы такие, жизнь такая" (с)
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08.07.2020 18:54 Ответить
"Сложно просчитать неадекватное поведение человека в обществе".Пытки,избиение и изнасилование полицейскими!!(и всё это вместе регулярное,насколько я понимаю),-это неадекватное поведение теперь????
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08.07.2020 19:13 Ответить
Короче - **** всех и будем *****. На людей нам наплевать. Уррра новая полиция, 6 лет реформ и аттестация.
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08.07.2020 19:25 Ответить
То что полиция , это срез общества я с этим полностью согласен. От этого никуда не деться. Вот только они в отличии от простых граждан носят погоны, обладают властью над людьми и т.п. Поэтому всем подобным категориям - полиция, нац.гвардия, военные, судейские, прокуратура, работники сбу, гос чиновники и т.д. должны иметь и особые статьи закона, срок по закону умножается на два. ( Например за нарушение закона простому смертному, скажем рабочему завода 5 лет ( ну скажем даже за ДТП), значит этой категории 10.. и т.д. За попытку отмазать срок умножается на три. ( а у нас зачастую все наоборот) Потому что срез то он срез.. только не одинаковые права и полномочия,... Но это так лирика.. Кастовость системы не кто не отменял. Для "быдла" закон, для касты "понятия".. Поэтому не нужно втирать нам мозги, рассказывая что у нас в полиции есть плохие люди потому что у нас общество не такое.
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08.07.2020 19:57 Ответить
Насекомые,вы не имеете отношения к обществу людей,у вас основные человеческие ценности отсутствуют,вы медяшные душонки,продажные и беспредельные паразиты,так,что нечего на общество списывать свои ублюдочные преступления.
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08.07.2020 21:14 Ответить
Тщательнее отбирайте! не нужно все общество принимать в полицию....только с определённым набором моральных качеств)
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08.07.2020 22:31 Ответить
общество? та ты шо!...
напоминаю: РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!!
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09.07.2020 00:58 Ответить
Жестокость полицаев - это проекция власти. А то привыкли, это не я плохой, это родимые пятна капитализма.
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09.07.2020 01:08 Ответить
Як би громадяни самі вибирали начальників відділів поліції на виборах (як шерифів) то садисти там би не з'явились. А тепер плутократи звалюють свій тоталітарний косяк на народ. Якщо демократичне суспільство то будьте ласкаві поліцаї марш на вибори. Ан, ні ці хабарні Авакови, і іже ******* самі призначати собі цих потомків Малюти Скуратова на таємних збіговиськах в лісосмугах за ознакою особистої відданості хазяїну ручної собаки з погонами підкріпленої валізою з грошима для нього. Тому, без системної зміни в цьому корумпованому гнилому болоті призначень нічого доброго не буде.
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09.07.2020 06:43 Ответить
 
 