"Клименко об изнасиловании в Кагарлыке: Жестокость полицейских - это проекция всего общества"

Полиция меняет подходы к работе Службы внутренней безопасности, ужесточает отбор на руководящие должности, чтобы минимизировать факты жестокости со стороны полицейских, но проблема ментального здоровья нации должна решаться на общегосударственном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Такие ситуации как в Кагарлыке, Павлограде, Врадиевке - неприемлемые для полиции. Мы все переживаем за имидж полиции. 10 человек, совершивших эти ужасные преступления, нивелировали все хорошее, что сделали 130 тысяч человек личного состава", - подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции отметил: "Ярлык общества - "полицейский - плохой человек" - становится очень сильной демотивацией для полицейских".

При этом Клименко обратил внимание на то, что ситуацию в Кагарлыке "не пытались замолчать", и сами сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали полицейского, который совершил это преступление.

Говоря о том, как не допустить, или хотя бы минимизировать подобного рода преступления среди полицейских, Клименко сказал: "Можно просто сказать "мы каждого накажем" и наказать каждого, что мы, собственно, и делаем. Но вопрос ведь в другом: не допустить, чтобы такая система работала".

Глава Нацполиции уточнил, что уже подписал концепцию новой работы подразделения внутренней безопасности. "Теперь это подразделение будет заниматься расследованием и мелких правонарушений, которые совершены или могут быть совершены нашими сотрудниками", - пояснил он.

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По убеждению Клименко, каждый руководитель должен отбираться очень жестко, необходимо проверять не только уровень подготовки и знаний, но и личностные качества, психологические, ведь именно руководитель видит непосредственно своих подчиненных и малейшие изменения в их поведении.

По мнению главы Нацполиции, сложно просчитать неадекватное поведение человека в обществе.

"В стране должна развиваться и психологическая служба, и психиатрическое направление, чтобы на ранних этапах, еще при обучении в школе, в институте был контроль за ментальным здоровьем нации",- сказал Клименко.

"Например, гражданский человек окончил школу, институт и пришел работать в полицию. Мы не знаем о нем ничего. И начинаем изучать. А какие отклонения, возможно, у него были вчера, не известно. Он может быть прекрасным вежливым человеком, а спустя время будут проявляться его скрытые негативные стороны - начнет брать взятки или кого-то бить, или вступит в преступную группировку",- пояснил глава Нацполиции.

При этом он добавил: "Так что жестокость полицейских - это проекция всего общества".

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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