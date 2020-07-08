Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский
Необходимую помощь получат все населенные пункты, которые пострадали в результате паводка на западе Украины, а также те, которые пострадали в результате пожара на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области.
Президент отметил, что спасатели, работающие над ликвидацией огня на Луганщине, смогли оперативно добраться к пострадавшим благодаря отремонтированной дороге Северодонецк - Станица Луганская.
"Благодаря этой дороге - она построена - все пожарные доехали. Все очень благодарят", - сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений, также получат необходимую помощь.
"Есть председатели областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите - всем селам, пострадавшим от паводка, обязательно помогут", - заверил глава государства.
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ЗЕпрезидент прямо на Должности зарабатывал через ОВГЗ НА БЮДЖЕТЕ УКРАИНЫ. На НАШИХ С ВАМИ ДЕНЬГАХ... еще и не указал этот неловкий СТАРТАП, этот ПОДСЛЕПОВАТЫЙ ТРАСТ в декларации. Журналисты или НАЗК с помощью информации из НацБанка вышли на след. Пришлось играть на опережение.
Виктор Онегин:
Только владея инсайдом о ревальвации гривни, на ОВГЗ поднял под 30% годовых в валюте.
- Зеленський - злочинець вищого ешелону влади, із застосуванням ресурсів, використовуючи службове становище.
Найвище у державі...
бреше шмаркля. Впрочєм, як завжди.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова
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перепись кончелыг пошла)))
Сажайте в вагины зебилов, тюлеводов и на стройки Родины. А то эта скотина только казенный овес даром в интерентиках жрет.