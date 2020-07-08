Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский

Необходимую помощь получат все населенные пункты, которые пострадали в результате паводка на западе Украины, а также те, которые пострадали в результате пожара на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Президент отметил, что спасатели, работающие над ликвидацией огня на Луганщине, смогли оперативно добраться к пострадавшим благодаря отремонтированной дороге Северодонецк - Станица Луганская.

"Благодаря этой дороге - она построена - все пожарные доехали. Все очень благодарят", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений, также получат необходимую помощь.

"Есть председатели областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите - всем селам, пострадавшим от паводка, обязательно помогут", - заверил глава государства.

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