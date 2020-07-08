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Новости Пожары в Украине Паводки на Западной Украине
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Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский

Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский

Необходимую помощь получат все населенные пункты, которые пострадали в результате паводка на западе Украины, а также те, которые пострадали в результате пожара на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Президент отметил, что спасатели, работающие над ликвидацией огня на Луганщине, смогли оперативно добраться к пострадавшим благодаря отремонтированной дороге Северодонецк - Станица Луганская.

"Благодаря этой дороге - она построена - все пожарные доехали. Все очень благодарят", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений, также получат необходимую помощь.

"Есть председатели областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите - всем селам, пострадавшим от паводка, обязательно помогут", - заверил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) паводок (294) пожар (5961)


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Топ комментарии
+20
Сцикло, можеш повертатися до Київа, порохоботи вже розійшлись.
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08.07.2020 17:55
+14
Бреше сучий потрох....
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08.07.2020 17:52
+13
Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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08.07.2020 17:58
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Правила форума Совет форумчан
Добрым словом .... И сочувствием!!!!
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08.07.2020 17:51 Ответить
Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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08.07.2020 17:58 Ответить
а поможет "заграница"!
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08.07.2020 18:19 Ответить
По видосику груз гуманитарки покажет.
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08.07.2020 18:36 Ответить
Догонят и еще раз помогут...
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08.07.2020 19:46 Ответить
Бреше сучий потрох....
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08.07.2020 17:52 Ответить
петю не трогай
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08.07.2020 17:55 Ответить
в слове вова 4 ошибки
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08.07.2020 18:14 Ответить
И одна буква лишняя
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08.07.2020 20:12 Ответить
Почему сразу "брешет"? Может, рассчитывает, что Порошенко поможет.
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08.07.2020 18:45 Ответить
Еще и как. Про 200 тыс. родственникам погибших в авиакатастрофе еще не забыли? Можете забыть. Иран, кстати, тоже Вовику намедни фигу показал.
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08.07.2020 18:52 Ответить
Брешешь!!!
Никто моим знакомым не помог. Клоунские обещания!

Давай в Ростов!
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08.07.2020 17:53 Ответить
клоун зуб даёт...
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08.07.2020 17:54 Ответить
Сцикло, можеш повертатися до Київа, порохоботи вже розійшлись.
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08.07.2020 17:55 Ответить
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08.07.2020 18:00 Ответить
Они затаились и ждут потерпевшего, чтобы его обидеть. Они теперь везде...
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08.07.2020 18:20 Ответить
Helgi Sharp:

Сославшись на фейк, нардеп СН Верещук спросила Порошенко, зачем он поздравлял Путина.
Им уже нечего спрашивать у Порошенко и они опускаются до распространения кремлёвских фейков. Зато к ним самим появилось много вопросов, самые безобидные из которых:
- Почему Зеленский наживается на войне?
- Почему ВСУ сокращаются на 45 тыс?
- Почему ГБР и СБУ уничтожают ПВО страны?
- Почему не перестали стрелять, и гибнут наши ребята?
- Почему Зермак во время эпидемии продал за границу 2 млн масок?
- Почему дети защитников Украины сдают ЗНО, а дети боевиков нет?
- Почему падает ВВП и промпроизводство?
- Почему останавливаются украинские АЭС?
- Где полмиллиона рабочих мест?
- Почему сокращается зарплата?
- Почему страной руководит Коломойский?
- Почему уничтожается независимость НБУ?
- Почему арестовывают патриотов, а Аваков гуляет на свободе?
- Почему не сидит Медведчук?
- Почему вырубка лесов увеличилась в 6 раз?
- Почему Зе взял во власть более 30 друзей из 95 квартала?
- Почему монобольшинство состоит из одних педофилов, любителей проституток, сексистов, матерщинников, продавцов собак, адептов стерилизации женщин и украинофобов?
- Почему украинской судебной системой руководит российский агент "Казбек"?
Но это всё фигня - главное, не Порошенко! Да, малята?

Reuters: Економіка України скоротиться на 10% у другому кварталі

Вперше в історії України!

Команда Національного банку звернулась до українського суспільства і поскаржилась на політичний тиск з боку окремих народних депутатів БЄНЯфіціара Зеленського

ЗЕпрезидент прямо на Должности зарабатывал через ОВГЗ НА БЮДЖЕТЕ УКРАИНЫ. На НАШИХ С ВАМИ ДЕНЬГАХ... еще и не указал этот неловкий СТАРТАП, этот ПОДСЛЕПОВАТЫЙ ТРАСТ в декларации. Журналисты или НАЗК с помощью информации из НацБанка вышли на след. Пришлось играть на опережение.

Виктор Онегин:

Только владея инсайдом о ревальвации гривни, на ОВГЗ поднял под 30% годовых в валюте.

- Зеленський - злочинець вищого ешелону влади, із застосуванням ресурсів, використовуючи службове становище.

Найвище у державі...
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08.07.2020 18:42 Ответить
Каждого научат хером на рояле играть!БЕСПЛАТНО!!!
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08.07.2020 17:55 Ответить
Знов
бреше шмаркля. Впрочєм, як завжди.
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08.07.2020 17:56 Ответить
а деньги у тебя есть клоун?
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08.07.2020 17:58 Ответить
Скоро появятся...счас карманного главу нбу нпзначат...и наштампуют...
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08.07.2020 18:05 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

Там затопило, тут сгорело, еще и Юлька беременная

Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7609
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08.07.2020 18:15 Ответить
Беда не приходит одна,еще и зеЛенка от коронавируса вылечилась
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08.07.2020 19:32 Ответить
А,що Юлька теж циганка?
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08.07.2020 20:43 Ответить
нет,но тоже очень интересная национальность
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08.07.2020 20:49 Ответить
Так,
перепись кончелыг пошла)))
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08.07.2020 18:18 Ответить
Полно ж неравнодушных граждан, которые за 6 лет палец о палец не ударили.

Сажайте в вагины зебилов, тюлеводов и на стройки Родины. А то эта скотина только казенный овес даром в интерентиках жрет.
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08.07.2020 18:18 Ответить
а кто поможет тем, кто пострадал от правления зебыдла?
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08.07.2020 18:37 Ответить
ЕСПЧ и те развитые страны, которые предоставят политическое убежище
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08.07.2020 20:11 Ответить
Всім населеним пунктам України, які постраждали внаслідок повеней і пожеж, обов'язково допоможуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3376
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08.07.2020 19:16 Ответить
https://censor.net/news/3206959/vsem_naselennym_punktam_ukrainy_postradavshim_v_rezultate_pavodkov_i_pojarov_obyazatelno_pomogut_zelenskiyi
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08.07.2020 19:27 Ответить
Но сначала вся страна «паможет» хозяину зэ-петрушки - каламойскаму
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08.07.2020 20:10 Ответить
Да да, каждый негодяй, посмевший взять из рук Порошенка или его Европейской Солидарности марлевую маску,перчатки,флакон с жидкостью для дезинфекции,защитный костюм медика,помпу для откачки воды или генератор, огнетушитель или денежный чек,должен быть допрошен дбр и привлечен к уголовной ответственности за скупку краденного,а весь этот хлам конфискован и продан на аукционах,а деньги возвращены в бюджет Украины.
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08.07.2020 19:34 Ответить
Ага, как в киноклассике: «бери ! Бери (деньги)! Попандопало себе ещё нарисует!»
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08.07.2020 20:09 Ответить
 
 