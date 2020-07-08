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На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет, - Наев

На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет, - Наев

На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики не наблюдаются. Нет никакого накопления (войск. - Ред.). Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями", - сказал Наев.

Напомним, 25 июня представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020", активная фаза которых состоится в конце сентября, повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий против Украины в этот период.

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Автор: 

Беларусь (7902) граница (5275) Молдова (1876) Приднестровье (657) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+17
Как командующий ОС Наев обладает всей развединформацией на всех направлениях.А как генерал который воюет с 2014 может проанализировать и спрогнозировать ситуацию на любом участке границы и если Наев сказал угрозы значит ему можно доверять.
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08.07.2020 19:37
+13
Наев:
На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.
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08.07.2020 19:44
+11
Стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020",повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий так что время покажет кто был прав.
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08.07.2020 19:50
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А с улицы Банковой угрозы для Украины есть?
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08.07.2020 18:02 Ответить
не знаю як на границе с беларусью,а на границе с приднестровьем своей ваты немерянно...
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08.07.2020 18:03 Ответить
Украине нужно под видом защиты готовиться к атаке! Нужно захватить Донбасс, как минимум!
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08.07.2020 18:08 Ответить
Если РФ пойдет в атаку со стороны Крыма, то это развяжет Украине руки для захвата Крыма!
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08.07.2020 18:09 Ответить
Ніхто нікуди не піде. Артилерія перекопає перешийок і на цьому все закінчиться.
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08.07.2020 18:48 Ответить
Украина ракетами потопит флот, ракетами разбомбит мост, и можно сделать осаду и выждать, когда у них закончатся припасы, а по воде все продовольствие и снаряжение топить ракетами. После осады скинуть десант, первый участок будет захвачен и если перешеек будет разбомблен, то за короткое время можно будет проложить плавучие переправы. Далее в Крыму все вооружение захватить и отдать на разграбление ВСУ - это подымет боевой дух!
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08.07.2020 20:12 Ответить
Штык в землю? Брательник из Крыма передал что все пучком?
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08.07.2020 18:09 Ответить
эх, наев, наев.., в Крыму и на Донбассе тоже всё было спокойно.., до момента "Ч". А потом получился момент "Ж".
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08.07.2020 18:10 Ответить
Надо лучше вооружаться. Бешеному )(уйлу неизвестно, что может взбрести в голову.
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08.07.2020 18:23 Ответить
С начала с Молдовой и Румынией обезопасить юго-запад и убрать ПНР и
14 Армию РФ.
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08.07.2020 18:44 Ответить
14 армии, уже скоро 30 лет как нет в Приднестровье.
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08.07.2020 20:00 Ответить
В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ 1999 года, Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-59 [59] , но так и не выполнила своего обещания.
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08.07.2020 22:27 Ответить
Информация от руководства ВСУ о спокойной обстановке на границах с Приднестровьем и Беларусью - это хорошая новость. Надеюсь, что будут ещё.
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08.07.2020 19:32 Ответить
Как командующий ОС Наев обладает всей развединформацией на всех направлениях.А как генерал который воюет с 2014 может проанализировать и спрогнозировать ситуацию на любом участке границы и если Наев сказал угрозы значит ему можно доверять.
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08.07.2020 19:37 Ответить
Якщо ми хочемо миру, готуймося до війни!
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08.07.2020 19:40 Ответить
Наев:
На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.
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08.07.2020 19:44 Ответить
Стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020",повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий так что время покажет кто был прав.
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08.07.2020 19:50 Ответить
Наев, как командующий показывает себя великим стратегом и опытным командиром!
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08.07.2020 20:02 Ответить
Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями", - сказал Наев. Такие новости радуют и вселяют веру.
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08.07.2020 20:46 Ответить
Вдячні командуючому ОС С.НАЕВУ та его колективу ОС за професійну роботу.
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08.07.2020 21:02 Ответить
Наша разведка работает на высшем уровне у врага нет шансов скрытно подобраться к границе. Очень хорошо что мы владеем ситуацией по всем направлениям....
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08.07.2020 21:22 Ответить
А сразу изнутри?
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08.07.2020 21:28 Ответить
Нет,там нет угроз,там люди с хлебом и солью,особенно в Приднестровье. Пока Бацька у власти да нет,но судя по событиям Белорусь пытаются качать.
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09.07.2020 05:19 Ответить
Наш КОС толковый генерал и даже к учениям «Кавказ - 2020» армия буде готова противостоять!!!
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09.07.2020 07:50 Ответить
Думаю, военный такого уровня, как генерал Наев, знает о чем говорит, и это не пустые слова. По сути происходит следующее: когда говорили что россия нападет, все критиковали, что их пугают, теперь запуганным не нравится, что россия не нападет! Вы уж определитесь тАвАрисЧИ!!!
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09.07.2020 08:03 Ответить
 
 