На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет, - Наев

На границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью военных угроз сегодня нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики не наблюдаются. Нет никакого накопления (войск. - Ред.). Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями", - сказал Наев.

Напомним, 25 июня представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2020", активная фаза которых состоится в конце сентября, повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий против Украины в этот период.

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