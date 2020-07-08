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Организованная группа полицейских, которая требовала взятки с задержанных лиц, разоблачена на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 4 полицейским в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, повторно).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что группой полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организована преступная схема, связанная с систематическим получением неправомерной выгоды от физических лиц. Указанные полицейские задерживали лиц, которые забирали заложены в общественных местах наркотики, и требовали неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание лиц должным образом не оформлялось.

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Сообщниками полицейских были гражданские лица, забирали деньги у "закладчикив" и передавали их правоохранителям.

Таким образом сотрудники полиции "заработали" около 150 тыс. грн.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства, транспортных средствах и по месту работы фигурантов указанного уголовного производства обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, вещества, похожие на наркотические средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн. ФОТО

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое полицейских и одно гражданское лицо.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей решается.

Кроме того, сейчас готовится сообщение о подозрении другим лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления. Устанавливается причастность других полицейских к преступлению.

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Организованная группа полицейских, которая требовала взятки с задержанных лиц, разоблачена на Харьковщине, - прокуратура 01
Организованная группа полицейских, которая требовала взятки с задержанных лиц, разоблачена на Харьковщине, - прокуратура 02
Организованная группа полицейских, которая требовала взятки с задержанных лиц, разоблачена на Харьковщине, - прокуратура 03

Автор: 

правоохранительные органы (2970) прокуратура (5021) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
что не мент - то преступник
что не банда - то менты сколотили....

Как там Авакян писал? - сначала выполняй, потом жалуйся?
да ну нах....
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08.07.2020 18:13
+2
а кому там Порошенко помешал победить наркоманию ?

Захарченку ?
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08.07.2020 18:55
+1
Мое личное оценочное суждение: на харьковщине и в харькове таких групп десятки, а может, сотни.
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08.07.2020 18:25
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нова полиция - очьень важьно?
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08.07.2020 18:12 Ответить
дай новый Айфон в пользование алкашу и посмотришь, что с ним станет через несколько лет
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08.07.2020 18:53 Ответить
не понял. а при чем здесь генитальный югик луценко и телефон?
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08.07.2020 19:00 Ответить
что не мент - то преступник
что не банда - то менты сколотили....

Как там Авакян писал? - сначала выполняй, потом жалуйся?
да ну нах....
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08.07.2020 18:13 Ответить
Аваков писал так: менты - не люди!
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08.07.2020 18:57 Ответить
ну теперь реформа неизбежна..теперь зюзя их переименует в милицию...
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08.07.2020 18:15 Ответить
реформа это в смысле ай нэ нэ нэ нэ реформа ромалэ?
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08.07.2020 18:26 Ответить
ну мож ещё китайскими вышиванками усилят...
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08.07.2020 18:32 Ответить
Мое личное оценочное суждение: на харьковщине и в харькове таких групп десятки, а может, сотни.
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08.07.2020 18:25 Ответить
а кому там Порошенко помешал победить наркоманию ?

Захарченку ?
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08.07.2020 18:55 Ответить
В других странах есть просто ОПГ, а у нас Аваков ещё создал ОПГ полицейских.
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08.07.2020 18:36 Ответить
Это те, кто ждапи "русский мир" в 2014 году ?
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08.07.2020 18:42 Ответить
Это те, которые дождались евродемократии в 2014 году.
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08.07.2020 19:14 Ответить
так быстро замарать мундир и потерять уважение населеня-надо иметь талант...
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08.07.2020 18:47 Ответить
Можете смело арестовывать всю полицию,они все бандиты,наёмники,клан армянского мафиози Авакяна.
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08.07.2020 18:51 Ответить
Мусора все такие...
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08.07.2020 18:52 Ответить
Это не они это общество такое - вам же об этом понятно втирали..
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08.07.2020 19:01 Ответить
Нижних. Харьковскому быдпу подкинули.....типа борьба с преступностью и все такое.....А то шото в последнее время Харьковская Пшонка В юбке криво вьезжает ..так лохам надо хоть шота кинуть
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08.07.2020 19:15 Ответить
Когда уже Антонина и мистер Авакян расскажут, как вести себя когда тебя терроризирует полиция?
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08.07.2020 19:41 Ответить
ку - ку Клименко и Аваков !!!
расскажите нам, что тут опять несознательное общество виновато …
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08.07.2020 20:05 Ответить
Харьковская полиция - это особая полиция! Она жестоко расправляется с гопстопом и рекетом. Она не допускает конкуренции и ревностно относится к своим эти обязанностям ведь Гепе или Допе надо шо то заносить!
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09.07.2020 03:30 Ответить
 
 