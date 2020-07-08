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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

С начала суток 8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вильный и Орехово. В полдень противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики вели огонь в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вражеские обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили помощь врачей.

Смотрите: 10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

Итоги за прошлые сутки

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враждеская огневая активность была зафиксирована возле 11 населенных пунктов: Старогнатовка, Водяное, Новотошковское, Богдановка, Авдеевка, Орехово, Павлополь, Новолуганское, Широкино, Пески и Марьинка.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

7 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 19 преступлений. Из них 1 убийство, 9 краж, 2 мошенничества, 1 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 6 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 55 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 942 транспортных средста и 4 718 человек.

Смотрите: "Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев. ВИДЕО

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 357 человек. В обратном направлении - 366 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 233 человека, а в обратном направлении - 163 человека. Через КПВВ "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 1 человек, а в обратном направлении линию разграничения никто не пересекал.

Автор: 

обстрел (27396) ранение (3389) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
устойчивое перемирие???
просто прекратить стрелять ?
в чьей-то голове уже мир ???
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08.07.2020 18:34
+7
Одужання нашим хлопцям.
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08.07.2020 18:47
+6
С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6974
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08.07.2020 18:25
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личный ребе бубочки рекомендует с утра взять паузу..
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08.07.2020 18:23 Ответить
бо,блеать,невпроворот...
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08.07.2020 18:25 Ответить
С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6974
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08.07.2020 18:25 Ответить
Щоб вони,московити, лайно їли в пеклі замість "пєльмєнів"!
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08.07.2020 21:25 Ответить
устойчивое перемирие???
просто прекратить стрелять ?
в чьей-то голове уже мир ???
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08.07.2020 18:34 Ответить
Одужання нашим хлопцям.
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08.07.2020 18:47 Ответить
Это уже ЗАЕ-ало ,тут надо решать с этими уродами вопрос конкретно ,стрельнули уроды откуда-бы ни было ,значит там воронка на километр а иначе будем терять людей и дальше ,этих говнюков надо учить .
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08.07.2020 18:49 Ответить
Выздоровления мужики ! А тем паскудам кто и здесь мешает политику , срачки . Шоб ваши " утки " стали выше, вышек Бойко . И длиннее эшелонов с углем Ахметова .
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08.07.2020 18:52 Ответить
Просто надо больше убивать русских ублюдков!

За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской сволоты!
Від початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 742
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08.07.2020 19:17 Ответить
Ще раз повторюю. Вони- московити і до руських не мають жодних справ і єднань( доказано вже усіма істориками,академікамм). Можна їх назвати "росіянами",але тут теж є протиріччя глобальні по етносу проживання. Я їх називаю..." московити" або...діти Баби Яги! Запам'ятати треба,що до 16 сторіччя на території Московії не має жодних слов'янських поховань. Це доказано ще вченими російської імперії,а не такими холуями ,як Карамзін. І це головна ОЗНАКА їхньої незаконності приєднатись до словян!
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08.07.2020 21:35 Ответить
Це просто ....Гниди і Черви!
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08.07.2020 21:36 Ответить
А в это времяВід початку доби трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5362
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08.07.2020 22:34 Ответить
А что Клоун??? Он не причем!!! Он войну закончил!!!! Войска отвел!!!!
Зачем такой главнокомандующий???
Катается по стране вместо Шмыгаля, а пацаны гибнут, раненых много.

Ростов все ближе.
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09.07.2020 09:29 Ответить
 
 