С начала суток трое украинских воинов ранены в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

С начала суток 8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вильный и Орехово. В полдень противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики вели огонь в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вражеские обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили помощь врачей.

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Итоги за прошлые сутки

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враждеская огневая активность была зафиксирована возле 11 населенных пунктов: Старогнатовка, Водяное, Новотошковское, Богдановка, Авдеевка, Орехово, Павлополь, Новолуганское, Широкино, Пески и Марьинка.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

7 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 19 преступлений. Из них 1 убийство, 9 краж, 2 мошенничества, 1 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 6 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 55 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 942 транспортных средста и 4 718 человек.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 357 человек. В обратном направлении - 366 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 233 человека, а в обратном направлении - 163 человека. Через КПВВ "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 1 человек, а в обратном направлении линию разграничения никто не пересекал.