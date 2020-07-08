СБУ просит экс-главу Нацбанка Гонтареву не давать интервью об отношениях с МВФ
Служба безопасности Украины призывает всех бывших чиновников воздержаться от неоднозначных комментариев, не сеять панические настроения среди населения и не расшатывать экономическую стабильность государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - говорится в сообщении.
В связи с этим СБУ призывает всех экс-чиновников "воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".
Ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.
"Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу НБУ, который будет защищать реформы", – сказала она в интервью изданию Central Banking. По мнению Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
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PS Порохонутым дебилам всегда скучно то, что они не понимают.
@TextyOrgUa
СБУ рекомендує Валерії Гонтаревій не поширювати заяви, які можуть нанести шкоду безпеці держави у фінансово-економічній сфері.
Ми рекомендуємо СБУ почати з людей, які насправді діями та заявами наносять реальну шкоду: Коломойський, та його маленькі помічники, такі як Дубінський.
СБУ вирішила попросити Гонтареву не висловлювати свою думку про МВФ. А може, СБУ все-таки займеться тим, чим їй належить?
А от як у кращі часи КГБ nоnереджає, застерігає.
А що ви зробите - отруєте!!!!!!!!
Могут открыть дело за саботаж действий правительства по спасению страны от дефолта.
Сначала вы избрали президентом Вову "Я Самый Большой Вред Национальной Безопасности Государства" Зелёнского, который кидает западных партнёров (Канаду в Совбезе ООН) и спонсоров (увольнение Смолия на след.день после получения транша МВФ). А теперь вы ищете, кто виноват в ваших *******?
Смолий сам решал, когда увольняться.
СБУ не просит, а предупреждает эту беженку не стоять на пути свершения государственных программ.
Да пусть наговаривает себе на срок за саботаж всё, что хочет.
Что всё, если с темы о пожаре и СБУ ты давно слился?! Твой слив с темы обсуждения был давно засчитан "вумный".
А что, осенью будет на 300% свой генеральный?))
Зашквар за зашкваром - уже привычно))
Сколько ещё Зелёная гнида на войне наживаться будет?!
Да ты Великий стратег, в добробатах воевал...
Знаешь что надо было)))
У кого-то так подгорает, что даже чёрта Баканова попросил погавкать грозно и одновременно поскулить жалобно на Гонтареву, за то что правду озвучила.
А Гонтарева все верно сказала---зеленая плесень ничего создать не способна, зато поломать и уничтожить ---пожалуйста! Да и воруют, как не в себя...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1107733292932308&set=a.260431397662506&type=3 22 хв ·
Прочитав заяву СБУ що до інтерв'ю Валерії Гонтаревої.
СБУ каже що вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.
Також СБУ закликала експосадовців утриматись від неоднозначних коментарів та закликала дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави.
Спеціально для пана Баканова.
По-перше Гонтарева не сказала що "МВФ має «заморозити» співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити". Гонтарева сказала що IMF must suspend payments to Ukraine IF the country's government does not appoint an independent central bank governor. Тобто сказала не давати грошей, ЯКЩО Зеленський не виконає умови. IF це ЯКЩО. І це вже записано у меморандумі з МВФ, що його підписав і сам Зеленський. Тобто ця умова ВЖЕ існує.
Юзайте першоджерела, не тупіть.
По-друге.
Ігор Валерійович Коломойський був головою Днепропетровської ОДА з 2 березня 2014 по 24 березня 2015. Тобто він експосадовець.
Після призначення пана Баканова головою СБУ Коломойский робив КУПУ заяв які сіяли панічні настрої та розхитували економічну стабільність.
Зокрема висловлювався що до МВФ.Наприклад казав, що з МВФ потрібно розірвати співпрацю, а натомість гроші взяти у Росії. Також казав що у дефолті нема нічого поганого, що спричинило паніку.
Але чомусь ми не бачимо заяв СБУ або Баканова стосовно експосадовця Коломойського та його спроби сіяти панічні настрої. Можливо це пов'язано з тим що Баканов був на дні народження Суркіса, який є бізнес-партнером Коломойскього(і Медведчука)?
Також досі СБУ не з'ясувала хто спалив Гонтаревій дім та машину. СБУ не повідомляє за які гроші робили замовні мітинги під НБУ та помешканнями керівництва НБУ, зокрема Смолія. Саме СБУ не дає зробити експертизи по справам Приватбанку для НАБУ, що зробило неможливим висування обвинувачень Коломойському та його топ-менеджменту. СБУ вимагало в Приватбанку не подавати нових позовів проти Коломойського, ТОБТО ЗАБОРОНЯЛО Привату повертати гроші від олігарха.
Пан Баканов ви справді вважаєте що маєте право на такі заяви до пані Гонтаревої?
Рілі? Ви прікаливаєтєсь?
Короче пацантре. Или трусики, или крестик, или вас в жопу жарят іноді по черзі, а іноді і так. Вы взяли бабки и через день кинули людей через пенис. Если думаете после такого, что вас чмырей еще кто-то будет слушать и не будет рыгать на вас в иностранных СМИ в охотку - вы зря так думаете.
Ваши бесполезные вскрики и посты американском фейсбуке вызывают усмешку. МВФ и Мировой банк и без советов Гонтаревой знают, что делать. Денег вам будет хер, потом все посыплется и все вы закончите или на плахе, или на фонаре, или в тюрьме или в Ростове.
Кукарекайте и дальше, клованы.
лучший петин банкир тыщалетия.
приезжай спаси нас.
Колом за тобой самолёт вышлет бесплатно.
Я не понял, КТО расшатывает стабильность?
Случайно не те, кто увольняет главу Нацбанка за непокорность?