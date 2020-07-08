Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве. ВИДЕО
Как информационный наемник Кремля Анатолий Шарий пытается перебить расследования "Слідство.інфо" о его испанской жизни?
Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
После того, как "Слідство.інфо" нашло испанскую виллу Шария за три миллиона евро, тот попытался информационно отыграться. И не придумал ничего лучшего, как обвинить Офис президента в покушении на свою жизнь. Абсурд и бред? Еще какой!
Итак, где именно в Испании живет скандальный любитель России и сколько это ему стоило? Как Шарий конструирует свои фейки и мифы?
Пошаговый разбор несвязанных фактов и конспирологии. Почему Владимир Зеленский и Офис президента расплачиваются за легализацию кремлевских помоек в информационном пространстве? И сколько еще знаков от Медведчука, Шария и остальных кремлевских медиаприхвостней нужно Зе-команде, чтобы наконец понять - компромиссов с пятой колонной быть не может?
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Против зеленого опять агент кремля.
Может нам что-то неправильно недоговаривают.
Вот смотри... Есть некий мудак. Он же остается мудаком независимо ни от чего.
Кто-то вобще знал про это чмо до 2014 года?
У кацапских бандюганов, скупивших недвиж по всему ЕС и ВБ тоже все чисто?
Чи згадай, як в Лондоні почали перевіряти походження коштів Абрамовіча...
Нужно не давить, а принять такие законы,которые исключат возможность врагам Украины иметь доступ к её СМИ,чтобы влиять на умы и настроения её народа.
Вместо роликов с заполняющим весь доступный объем БуДкевичем пишите официальный запрос / заявление в Испанию на основании заведомо ложного сообщения о преступлении и фальсификации улик. Заодно и происхождение средств на особняк проверите. Ну и выясните, за что тому чуваку дали убежище, если он весь такой криминальный элемент.
Если так и есть - выиграете суд, добьётесь экстрадиции и посадите Шария и того чувака заодно.
А если нет... но "если нет" не будет, это ведь точно фейк и выдумки, так ведь?
три лимона евро вила у шмария, вопрос, откуда у дегенерата такие бабки? ))))
чувак нигде не работает . откуда бабки , зин? задайте этот вопрос шмарию ? )))))
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…