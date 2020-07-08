Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве. ВИДЕО

Как информационный наемник Кремля Анатолий Шарий пытается перебить расследования "Слідство.інфо" о его испанской жизни?

Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После того, как "Слідство.інфо" нашло испанскую виллу Шария за три миллиона евро, тот попытался информационно отыграться. И не придумал ничего лучшего, как обвинить Офис президента в покушении на свою жизнь. Абсурд и бред? Еще какой!

Итак, где именно в Испании живет скандальный любитель России и сколько это ему стоило? Как Шарий конструирует свои фейки и мифы?

Пошаговый разбор несвязанных фактов и конспирологии. Почему Владимир Зеленский и Офис президента расплачиваются за легализацию кремлевских помоек в информационном пространстве? И сколько еще знаков от Медведчука, Шария и остальных кремлевских медиаприхвостней нужно Зе-команде, чтобы наконец понять - компромиссов с пятой колонной быть не может?

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