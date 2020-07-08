Венедиктова на 100% сейчас влияет на ГБР и свою харьковскую команду, - руководитель следственной группы Бюро Корецкий

Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая была временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований, продолжает влиять на деятельность органа.

Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов, имеет ли сейчас Венедиктова влияние на ГБР и на свою харьковскую команду, он ответил: "По моему мнению, имеет на 100%". Также Корецкий считает, что она проводит совещания.

"Я на них не присутствовал, но убежден, что их проводят. Даже чтобы подписать подозрение по Семочко… Оно же не просто так появилось. Больше вам скажу: по Семочко прокурор, который сначала вел это уголовное производство, не хотел подписывать подозрение. И его поменяли на человека, который согласился подписать", - отметил Корецкий.

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Напомним, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.