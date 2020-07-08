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Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать

Три месяца назад глава следственной группы ГБР Юрий Корецкий сообщил руководству, что расследования по делам пятого президента Украины Петра Порошенко, которые вели его подчиненные, пора завершать.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Есть разумные сроки, когда ты уже выполнил все возможные следственные действия, ты должен принять решение. Или сообщать о подозрении, если ты видишь какой-то состав преступления, или принимать решение о закрытии уголовного производства. А мне сказали, что закрывать пока не нужно, еще порасследовать. Что порасследовать, для чего?", - отметил Корецкий.

По его словам, таким образом были закрыты три первые производства.

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"Насколько я помню, это касалось несвоевременного назначения судов, назначения премьера при отсутствии коалиции. То есть, реально те производства, где нет состава преступления. А сегодня утром я принял решение о закрытии еще одного производства - о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже Кузницы на Рыбальском в связи с отсутствием событий преступления", - уточнил руководитель группы.

Корецкий отметил, что простые следователи опасаются так делать из-за возможных последствий, и он осознает свою ответственность.

"Скажу вам честно, что я не ставил никого в известность и вообще не считаю нужным это делать. Я принял решение под свою ответственность, однозначно я за это отвечаю. Относительно последствий - время покажет. Я готов, что сейчас приду на работу и меня будет вызывать Бабиков (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.), что-то рассказывать, угрожать обысками, делами по родственникам и тому подобное", - отметил Корецкий.

В то же время он подчеркнул, что руководит не всеми расследованиями по "делам Порошенко", однако не исключил, что инициировал бы их закрытие также.

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Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

Автор: 

Порошенко Петр (19607) ГБР (3007) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+22
Нет, желания потом сесть за откровенную фальсификацию у него точно нету. Стрелочником быть потом ему не очень как-то хочется.
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08.07.2020 20:37
+21
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 4683
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08.07.2020 20:33
+20
У зелени бунт на корабле. Все посыпалось. Никто не хочет быть потом стрелочником.

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 3180
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08.07.2020 20:35
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Правила форума Совет форумчан
Это уже пошел личный пиар Корецкого, лавры Лероса покоя не дают.
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08.07.2020 20:29 Ответить
Нет, желания потом сесть за откровенную фальсификацию у него точно нету. Стрелочником быть потом ему не очень как-то хочется.
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08.07.2020 20:37 Ответить
Из-за таких бездарей как Корецкий, которые без результата получают не хилую зарплату из наших налогов, до сих пор в стране правит коррупция и разгильдяйство!
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08.07.2020 20:54 Ответить
И Шмаркля
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08.07.2020 21:21 Ответить
Керівник слідчої групи ДБР Корецький про справи Порошенка: Розумні терміни вичерпалися, а мені сказали не закривати поки, ще порозслідувати - Цензор.НЕТ 7718
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09.07.2020 09:39 Ответить
скоро новые выборы в ВР - трускавецька школа погано навчила жмякати на кнопки?))

По решению Зеленского под руководством главы СБУ Баканова, создается альтернативный избирательный штаб. Основная задача - поиск и проверка кандидатов на будущие выборы в Верховную Раду. Ориентировочное время роспуска Верховной Рады - после принятия Закона о едином органе финансовых расследований подчиненного непосредственно президенту. По договоренности с Бакановым управление "К" будет сохранено

Главным финансовым донатором медийных проектов в собственности Зеленского стали телевизионные каналы Рината Ахметова. На их долю приходится почти 75% будущих размещений медиапродукции "Квартала-95"
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08.07.2020 20:42 Ответить
"Пораследую...если заинтересуют..."
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08.07.2020 20:30 Ответить
Шмаркля - Ну ладно (достаёт из оффшора пачку спижженых денег)
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08.07.2020 21:23 Ответить
Дали ещё несколько месяцев малоросам зебобикам помечтать о том что есть шанс посадить Пороха
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08.07.2020 20:31 Ответить
Якось аж надто хочеться цьому Корецькому закрити якнайбільше справ проти Порошенка. А в якому році його призначили в ДБР?
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08.07.2020 20:32 Ответить
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 4683
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08.07.2020 20:33 Ответить
еще - зело, зельц, бубочка, напольён... - и это навскидку )))
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08.07.2020 20:35 Ответить
Да там и половины нет..😃
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08.07.2020 20:36 Ответить
"Слабаки" ви усі... Я на сьогодні вже 176 зібрав!!!
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09.07.2020 05:37 Ответить
пісюаніст
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08.07.2020 20:36 Ответить
уклонист, членограй, говнокомандующий, главнокакбыкомандующий... баба да баба да)))))
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08.07.2020 20:43 Ответить
а ще - дристун ссикливий)
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08.07.2020 20:44 Ответить
табуретка
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08.07.2020 20:48 Ответить
ВаЗелін
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08.07.2020 20:55 Ответить
Потерпiлий
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08.07.2020 22:01 Ответить
ненависть тут фонтаном струменить
у Секти Порошенко..
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08.07.2020 22:37 Ответить
Паша, це у тебе - "ненависть"... До нас, і до самого себе, бо на таке "зелене лайно" працювать змушений... А у нас - "презирство"... Як до "Блазня", так і до тебе... І трошки "злорадства", бо у вас нічого не виходить - кругом "обсираєтесь"...
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09.07.2020 05:42 Ответить
не я "творю" і потім отримую екстаз від "обзивалок" щоо Президента..
Який би він не був
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09.07.2020 09:39 Ответить
Паша, а що ти "творить" здатен, крім словесного лайна?
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09.07.2020 11:37 Ответить
Да судя по сегодняшнему блеянью прокуроров тут ни у какого дела нет преспективы! Сегодня расматривали самое железобетонное дело против Пороха по версии Ермака-Портнова!
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08.07.2020 20:35 Ответить
зам.гбр-адвокат овоща курирует дела против пороха!вас,лишнехромосомные недоумки,с улицы набирают?
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08.07.2020 20:37 Ответить
нормально? шараш-монтаж...мне сказали...я захотел-не захотел...сроки прошли - но поколупайся еще... и это правосудие ??? это частная лавочка!!! с продажными шкурами !
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08.07.2020 20:33 Ответить
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 8352
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08.07.2020 20:33 Ответить
Свят, свят, свят. Она же просто .... как пробка.
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08.07.2020 20:38 Ответить
гірше
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08.07.2020 20:39 Ответить
Но Но!!! Сосна!
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08.07.2020 21:24 Ответить
откуда столько шмар берется?
они что,методом насосания размножаются?
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08.07.2020 20:40 Ответить
Это ж плесень
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08.07.2020 20:43 Ответить
Не зі Львова, а з Рави Руської Гандзя Герман-Стеців була з Колодрубів
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08.07.2020 21:17 Ответить
Наркоману заслуги Пороха крутят в задице заснуть не дают
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08.07.2020 20:34 Ответить
Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 7199
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08.07.2020 20:39 Ответить
Зебилы в трауре...и бьются головой об стену..
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08.07.2020 20:35 Ответить
у порохоботів галюніки:



Зебилы в трауре...и бьются головой об стену..
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08.07.2020 22:33 Ответить
У зелени бунт на корабле. Все посыпалось. Никто не хочет быть потом стрелочником.

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать - Цензор.НЕТ 3180
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08.07.2020 20:35 Ответить
??

а точніше?)
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08.07.2020 22:35 Ответить
ну шо ж..ждите орден княгини ольги корецкому с бобиковым...
один на двоих,с принудительной сменой пола...
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08.07.2020 20:46 Ответить
Не треба дуже радіти, бо ніщо і ніхто не заважає судді вовку визнати Порошенка винним і посадити. Зебанда здатна на все
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08.07.2020 21:09 Ответить
Продал дело.
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08.07.2020 21:19 Ответить
Не отработал перед каломойшей?
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08.07.2020 21:26 Ответить
"сказали" - нова стаття КК України?...
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08.07.2020 21:29 Ответить
А ГБР взагалі може навести хоч пару справ доведених до суду щодо високопосадовців, щодо олігархів? Чи у нас вони недоторкані? Щось я на своїй памяті жодної не памятаю.
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08.07.2020 21:58 Ответить
Зе копия шоколада, продолжается имитация и саботаж реформ, 92% виборцив требовали отправить офшорника на нары за сдачу интересов Украины бесу путлеру в лице мертвечука, за не посадку ни одного рыга, и фактически их крышевание, и таким образом рошен разлагал украинское общество разочарованием в демократии и поднимал престиж врагов Украины, пятой колонны беса путлера.
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08.07.2020 22:10 Ответить
Доказів у справі Порошенка достатньо для повідомлення про підозру


Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10‬ років позбавлення волі.
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-dokaziv-u-spravi-poroshenka-dostatno-dlya-povidomlennya-pro-pidozru-venediktova-novini-ukrajina-11067398.html

За словами генпрокурора, наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.
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08.07.2020 22:29 Ответить
 
 