Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать
Три месяца назад глава следственной группы ГБР Юрий Корецкий сообщил руководству, что расследования по делам пятого президента Украины Петра Порошенко, которые вели его подчиненные, пора завершать.
Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"Есть разумные сроки, когда ты уже выполнил все возможные следственные действия, ты должен принять решение. Или сообщать о подозрении, если ты видишь какой-то состав преступления, или принимать решение о закрытии уголовного производства. А мне сказали, что закрывать пока не нужно, еще порасследовать. Что порасследовать, для чего?", - отметил Корецкий.
По его словам, таким образом были закрыты три первые производства.
"Насколько я помню, это касалось несвоевременного назначения судов, назначения премьера при отсутствии коалиции. То есть, реально те производства, где нет состава преступления. А сегодня утром я принял решение о закрытии еще одного производства - о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже Кузницы на Рыбальском в связи с отсутствием событий преступления", - уточнил руководитель группы.
Корецкий отметил, что простые следователи опасаются так делать из-за возможных последствий, и он осознает свою ответственность.
"Скажу вам честно, что я не ставил никого в известность и вообще не считаю нужным это делать. Я принял решение под свою ответственность, однозначно я за это отвечаю. Относительно последствий - время покажет. Я готов, что сейчас приду на работу и меня будет вызывать Бабиков (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.), что-то рассказывать, угрожать обысками, делами по родственникам и тому подобное", - отметил Корецкий.
В то же время он подчеркнул, что руководит не всеми расследованиями по "делам Порошенко", однако не исключил, что инициировал бы их закрытие также.
Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
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у Секти Порошенко..
Який би він не був
они что,методом насосания размножаются?
Зебилы в трауре...и бьются головой об стену..
а точніше?)
один на двоих,с принудительной сменой пола...
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https://www.unian.ua/politics/poroshenko-dokaziv-u-spravi-poroshenka-dostatno-dlya-povidomlennya-pro-pidozru-venediktova-novini-ukrajina-11067398.html
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