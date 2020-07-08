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"Это все спекуляции", - ГБР отреагировало на действия и заявления своего следователя Корецкого, который закрыл дело против Порошенко

В ГБР отреагировали на действия своего следователя Олега Корецкого, который закрыл дело против пятого Президента Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, позиция ГБР изложена в заявлении на официальном Фейсбуке бюро.

В сообщении отмечается: "Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с "разоблачениями" деятельности руководства ГБР.

Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться с Бюро.

Во-первых, из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашли свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа.

Разглашение служебной информации, о ходе досудебных расследований недопустимо, ведь в прямом смысле "убивает" любую перспективу расследования над которой работают следователи и оперативные подразделения.

Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производство в отношении пятого президента с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику.

По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали.

В феврале 2020 года, руководством Бюро было принято решение передать расследование наиболее важных производств другим следователям".

Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

Автор: 

Порошенко Петр (19607) ГБР (3007) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+63
Да да, именно так: это все нацарапано бычком айкоса на корабельной сосне )))
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08.07.2020 20:41
+61
"Это все спекуляции", - ГБР отреагировало на действия и заявления своего следователя Корецкого, который закрыл дело против Порошенко - Цензор.НЕТ 7678
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08.07.2020 20:43
+60
"Это всё монтаж и слова вырванные из контекста!"
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08.07.2020 20:36
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Насчет "бориг"
Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни.


И это всего один из гопкомпании
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09.07.2020 13:12 Ответить
Більш того стосовно Корецького відкриють кримінальну сnраву, nроведуть обшуки з метою щось знайти, там nатрони, наркоту......
Він готовий до цього....
Тому він дав інтерв"ю.
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08.07.2020 21:35 Ответить
"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8330
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08.07.2020 21:39 Ответить
кажете, були забрані справи у Корецького і передані іншим слідчим?
Якщо вони розслідувались з такою якістю, як ото "Указ по Семочку" - зливайте воду.
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08.07.2020 21:58 Ответить
не держава - а цирк на дроті, і це після півтори сотні потужних порохоботівських реформ....
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08.07.2020 22:06 Ответить
Схоже мотиви звільнення будуть як і у Смолія. Та і Кулику треба місце звільнити.
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08.07.2020 22:15 Ответить
'спикулиции' у вас будут скоро на ростове!вместе с зелЯй
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08.07.2020 23:35 Ответить
"Це все спекуляції", - ГБР відреагувало на дії і заяви свого слідчого Корецького, який закрив справу проти Порошенка - Цензор.НЕТ 497
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09.07.2020 00:03 Ответить
ну да...спекуляция - когда ******** признавались что они ********?
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09.07.2020 09:26 Ответить
А чего вы ждали ? Когда вы должности продаете тем, кто больше заплатит, то ожидать от них верности не стоит.
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09.07.2020 10:12 Ответить
єта фсьо ложь,звіздьож,і правакація
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09.07.2020 11:35 Ответить
Сейчас в ДБР хаос и паника. Все стоят "на ушах". Ватные отморозки Бабиков и Соколов пребывают в прострации
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09.07.2020 11:41 Ответить
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