"Это все спекуляции", - ГБР отреагировало на действия и заявления своего следователя Корецкого, который закрыл дело против Порошенко
В ГБР отреагировали на действия своего следователя Олега Корецкого, который закрыл дело против пятого Президента Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, позиция ГБР изложена в заявлении на официальном Фейсбуке бюро.
В сообщении отмечается: "Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с "разоблачениями" деятельности руководства ГБР.
Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться с Бюро.
Во-первых, из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, что нашли свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа.
Разглашение служебной информации, о ходе досудебных расследований недопустимо, ведь в прямом смысле "убивает" любую перспективу расследования над которой работают следователи и оперативные подразделения.
Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производство в отношении пятого президента с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику.
По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали.
В феврале 2020 года, руководством Бюро было принято решение передать расследование наиболее важных производств другим следователям".
Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
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Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни.
И это всего один из гопкомпании
Він готовий до цього....
Тому він дав інтерв"ю.
Якщо вони розслідувались з такою якістю, як ото "Указ по Семочку" - зливайте воду.