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Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года)", – сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы.

"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – заявил Зеленский.

По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.

Президент также посетовал, что "у Украины не так много друзей", приведя в пример высказывание экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен прекратить поддержку Украины, если не будет назначен независимый глава НБУ.

Автор: 

гривня (1851) Зеленский Владимир (20511) курс (2094) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+80
У Зе нове погоняло - Вовка-абліґація
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08.07.2020 20:56
+48
.моніка-аблігація
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08.07.2020 20:57
+42
Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 1606
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08.07.2020 21:01
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Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30? - Цензор.НЕТ 7595
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09.07.2020 11:46 Ответить
это бредятина в стиле Зелепупы
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09.07.2020 12:02 Ответить
Дурак, не знающий экономики, при чем тут курс к украинским предприятиям? Ишак без образования.
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09.07.2020 11:58 Ответить
Сколько уже раз мне приходилось вздыхать: "Он таки идиот"...

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3200995.html В Черновцах преЗЕдент разозлился, заистерил и повернулся ж...ой к своим избирателям.

Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
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09.07.2020 11:59 Ответить
Зеленский в Черновцах.
Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30? - Цензор.НЕТ 7982
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09.07.2020 12:00 Ответить
*****..
Когда оно уже подохнет..
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09.07.2020 18:53 Ответить
"В перечне были плохие дороги и вырубка лесов."

Кто бы сомневался, что будут подняты именно эти два вопроса.
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09.07.2020 12:12 Ответить
ипанутый
на всю зеленую голову
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09.07.2020 12:11 Ответить
Я в шоці, зелене лайно, жаліється що курс гривні стабільний а не зростає. Всі ж зебіли звинувачували Порошенко шо курс виріс з 8 до 27 в умовах окупації та гарячої стадії війни. А зараз коли все спокійно, найвидатніший лідер **********, задвигає тему, що зростання курсу це норм і це Нацбанк поганий тому що тримає гривню стабільною а не по курсу 30+. Які ж ви зебіли жалюгідні виродки...
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09.07.2020 12:13 Ответить
"Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?"

Может, самоповеситься, а, "бубочка", если жить то нельзя?
Или купить другой калькулятор, где не то 30.
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09.07.2020 12:14 Ответить
Это мне только кажется, что ЗЕ похож на Хазанова?
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09.07.2020 12:24 Ответить
ЗЛН ПНХ
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09.07.2020 13:34 Ответить
Так !

Все правилино !
30 - тільки не долар , а євро
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09.07.2020 14:12 Ответить
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года)", - сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы.Источник: https://censor.net/n3206999

наш "гарант" хоч вкурсі, що його "боротьба" минулої осіні була на рівні 23,50 за 1 долар?
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09.07.2020 14:20 Ответить
ну этож просто пиз@дец, экономист. Самокатчик прав был, когда его характеризовал.
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09.07.2020 14:37 Ответить
Хочется спросить у оманского янелоха "А КАКАЯ РАЗНИЦА курс 27 или 30"? И заснять его на видосик,когда он будет отвечать,должно получиться прикольно
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09.07.2020 15:03 Ответить
боже яке ж воно просте і недалеке
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09.07.2020 15:32 Ответить
Як жити, як жити? Па бєніним панятіям. Треба скоріше прибирати це зєльоне падло, бо коли воно своє пейсате сюрло ще й в економіку запхне, то срака настане дуже і дуже "стрємітєльно".
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09.07.2020 16:39 Ответить
Господи, какой стыд...
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09.07.2020 16:42 Ответить
"...если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, ..."

Блин!
Я что-то не пойму.
Если бюджет посчитан для наихудшего варианта (гривна по 30), то сейчас положение должно быть лучше?
Потому как гривна не по 30, а меньше - по 27.
И что это за лапша на уши про то, "как жить, если..."?
Или это последствия работы в "95 квартале"?Источник: https://censor.net/n3206999
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09.07.2020 16:51 Ответить
просто оно плавает в этих вопросах, в голове туман...
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09.07.2020 17:58 Ответить
Инфляция должна сопровождаться эмиссией гривны. Эмиссия гривны должна сопровождаться ростом рабочих мест и ростом зарплат, как результат возникновения и роста предприятий. Соответственно, возникнет рост потребления и потребление потянет за собой производство товаров широкого потребления. К примеру, пожрать. Но одеться-обуться - надо увеличивать мыто на импорт. Повышение покупательной способности населения притянет к себе инвесторов из лёгкой промышленности. Но опять же только по специальным льготам. Это потянет за собой трения с соседями. Только кажется, для рукожопых украинских министерств, где никто не работает, эти простые манипуляции - неподъемный труд. Есть и другие пути, только они более мозгоемкие.
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09.07.2020 17:51 Ответить
Поэтому, в реальности эмиссия гривны потянет инфляцию, падение покупательной способности населения и турбообесценивание по отношению к твердым валютам.
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09.07.2020 18:37 Ответить
да и без эммисии - сокращение рабочих мест, уменьшение доходов и подорожание товара - уменьшение покупательной способности.
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09.07.2020 19:51 Ответить
КАК жить ?? Оторвать голову тому кто заложил в бюджете курс доллара по 30 гривен и пересчитать и переутвердить бюджет !! Это Самое справедливое и быстрое решение!!!
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09.07.2020 18:43 Ответить
Для этого надо иметь ум и опыт восхождения по служебной лестнице, а не вознесение на самый верх в скоростном лифте.
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09.07.2020 18:48 Ответить
Владимир Александрович, так критиковать политиков, особенно таких как Янукович и Порошенко, гораздо, гораздо легче, чем самому управлять большою страною. А вы думали иначе? Думали, что это как в комедийном кино?
Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии считал, что вам хватит интеллекта не лезть в экономику страны, а подобрать грамотных специалистов и подать им ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР БЕСКОРЫСТНОГО служения Украине. Но мои ожидания развеяла напрочь сказанная на фронте вами фразочка - "Янелохмне42года". Президенты ТАК не разговаривают.
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09.07.2020 18:47 Ответить
"Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии"

Что, тоже скажешь, что не лох ?
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09.07.2020 21:10 Ответить
Нет, не лох, так как не голосовал за него в первом туре и не голосовал за СН.
Но фальсификации Порошенко в первом туре, все эти однофамильцы и Гриценко со Смешко вывели во второй тур Порошенко, потому против него я бы и за Бойко проголосовал. И не пишите мне. что Бойко прокацапский, так как озвученные сегодня пленки четко показали, как Пороженко либезит перед Путиным.
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09.07.2020 22:48 Ответить
Ми підтримуємо законність в Україні але як жити, якщо владу захопила агентура країни-агресора, країни терориста та вбивці?
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09.07.2020 19:04 Ответить
"...но как жить.. ? "
Так чего проще ,пересчитайте бюджет по курсу 50 и заживём припеваючи
в стране ,где каждый будет миллионер ,как минимум !
(печальная шутка )
Т
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09.07.2020 19:12 Ответить
как жить?!
Да не лезть просто своими рукажопами туда Где Все Прекрасно Работает!!!
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09.07.2020 19:37 Ответить
Клоун 🤡 дурак
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11.07.2020 00:21 Ответить
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