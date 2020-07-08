Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года)", – сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы.
"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – заявил Зеленский.
По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.
Президент также посетовал, что "у Украины не так много друзей", приведя в пример высказывание экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен прекратить поддержку Украины, если не будет назначен независимый глава НБУ.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3200995.html В Черновцах преЗЕдент разозлился, заистерил и повернулся ж...ой к своим избирателям.
Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
Когда оно уже подохнет..
Кто бы сомневался, что будут подняты именно эти два вопроса.
на всю зеленую голову
Может, самоповеситься, а, "бубочка", если жить то нельзя?
Или купить другой калькулятор, где не то 30.
Все правилино !
30 - тільки не долар , а євро
наш "гарант" хоч вкурсі, що його "боротьба" минулої осіні була на рівні 23,50 за 1 долар?
Блин!
Я что-то не пойму.
Если бюджет посчитан для наихудшего варианта (гривна по 30), то сейчас положение должно быть лучше?
Потому как гривна не по 30, а меньше - по 27.
И что это за лапша на уши про то, "как жить, если..."?
Или это последствия работы в "95 квартале"?Источник: https://censor.net/n3206999
Лично я, проголосовав против Порошенко во втором туре, а значит поставив галочку напротив вашей фамилии считал, что вам хватит интеллекта не лезть в экономику страны, а подобрать грамотных специалистов и подать им ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР БЕСКОРЫСТНОГО служения Украине. Но мои ожидания развеяла напрочь сказанная на фронте вами фразочка - "Янелохмне42года". Президенты ТАК не разговаривают.
Что, тоже скажешь, что не лох ?
Но фальсификации Порошенко в первом туре, все эти однофамильцы и Гриценко со Смешко вывели во второй тур Порошенко, потому против него я бы и за Бойко проголосовал. И не пишите мне. что Бойко прокацапский, так как озвученные сегодня пленки четко показали, как Пороженко либезит перед Путиным.
Так чего проще ,пересчитайте бюджет по курсу 50 и заживём припеваючи
в стране ,где каждый будет миллионер ,как минимум !
(печальная шутка )
Т
Да не лезть просто своими рукажопами туда Где Все Прекрасно Работает!!!