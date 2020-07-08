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Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

В мае этого года расследование по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, по которому пятый президент Петр Порошенко проходит подозреваемым, передали новой группе.

Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это связано с тем, что в деле нет состава преступления.

"На определенном этапе я Бабикову (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.) говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что по Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года", - подчеркнул Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать

На ремарку журналистов о том, что суд по делу продолжается, он отметил: "Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой, потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор".

Корецкий сообщил, что писать заявление о неправомерности расследования должна сторона защиты.

"Если меня на основании их заявления позовут в качестве свидетеля, чтобы дать показания, я, конечно, выйду и подтвержу, что, по моему мнению, там состава преступления нет", - заявил он.

Корецкий также пообещал под присягой подтвердить, что о том же заявлял замглавы ГБР: "По Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. То есть он знает это".

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Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Автор: 

Порошенко Петр (19607) Семочко Сергей (58) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+14
Картинки кончились ЗЕленоблазень?
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08.07.2020 21:22
+10
Хто всралась?
Баба Веня?
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08.07.2020 21:08
+9
Зеленский начал надоедать уже всей украинской элите Многие из них в тени и мы ничего о них не знаем. Знаем только медийных И если маленьке Зелене чмо, думает что рейтинг его спасет, то он или наивный, или дурак А может то и другое одновременно.
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08.07.2020 21:29
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Картинки кончились ЗЕленоблазень?
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08.07.2020 21:22 Ответить
Хто всралась?
Баба Веня?
показать весь комментарий
08.07.2020 21:08 Ответить
"На определенном этапе я Бабикову (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.) говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что по Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года", - подчеркнул Корецкий. Источник: https://censor.net/n3207001
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08.07.2020 21:16 Ответить
Два простых питання до Семочки: 1. откуда недвижимость под Киевом на 8 000 000 $ ; 2. Почему скрыл рашенское гражданство своей жены.
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08.07.2020 21:23 Ответить
Ага. Тепер варто дізнатися, чи це правда.
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08.07.2020 22:02 Ответить
Ну, то хай відповість суспільству..Вийде і скаже: " Це все - брехня" ! .... Але, щось мовчить.
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09.07.2020 09:06 Ответить
Ага. І ви повірите. Ви ж головою будете об факти битись, та, все одно, будете "зраду" шукати. Тим більше, що ви за неї вже проголосували.
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09.07.2020 13:33 Ответить
Порошенко подарував йому це майно. Разом з посадою.
От тільки не знаю, чи обидва подарунки пов'язані між собою...
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08.07.2020 22:28 Ответить
зелебобики плакали кололись давились и подыхали ног продолжали тупо жрать кактус ибо ничего из жрачки не осталось в Офисе Одного клоуна...
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08.07.2020 23:25 Ответить
Зеленский начал надоедать уже всей украинской элите Многие из них в тени и мы ничего о них не знаем. Знаем только медийных И если маленьке Зелене чмо, думает что рейтинг его спасет, то он или наивный, или дурак А может то и другое одновременно.
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08.07.2020 21:29 Ответить
А у нас есть элита? Точно? Не быдлота, дорвавшаяся до кормушки?
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08.07.2020 22:58 Ответить
За що тільки ГБР гроші платять - жодного олігарха, жодного високопосадовця на нари не посадили, жодної справи до суду не довели.....Корупція в нас мабуть подолана, розкрадання держбюджету зупинено, махінації з податками пішли в небуття....І сміг і гріх, недаром з держави молодь тікає, недаром.....
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08.07.2020 22:02 Ответить
Преступления может и нет, но Семочко ведь был! И таких вопросов без ответа куча. А что до ВоВы Оманского так для меня это пародия на президента!
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08.07.2020 22:11 Ответить
 
 