Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

В мае этого года расследование по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, по которому пятый президент Петр Порошенко проходит подозреваемым, передали новой группе.

Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это связано с тем, что в деле нет состава преступления.

"На определенном этапе я Бабикову (первый замглавы ГБР Александр Бабиков. - Ред.) говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что по Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года", - подчеркнул Корецкий.

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На ремарку журналистов о том, что суд по делу продолжается, он отметил: "Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой, потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор".

Корецкий сообщил, что писать заявление о неправомерности расследования должна сторона защиты.

"Если меня на основании их заявления позовут в качестве свидетеля, чтобы дать показания, я, конечно, выйду и подтвержу, что, по моему мнению, там состава преступления нет", - заявил он.

Корецкий также пообещал под присягой подтвердить, что о том же заявлял замглавы ГБР: "По Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. То есть он знает это".

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Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.