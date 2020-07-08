Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения
Руководство Государственного бюро расследований сегодня придерживается политики двойных стандартов.
Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что не предупреждал руководство о своих публичных заявлениях.
"А для чего? Они сказали, что не видят меня (в должности. - Ред.), хотя я считаю, что они просто боятся правды. Это такая политика двойных стандартов. Вот они сейчас держат следователей в напряжении, потому что ни для кого не секрет, что в марте они уволили 20-25 следователей. Причем, по моему мнению уволили незаконно, причем, были вакансии, куда их можно было назначать, а их просто уволили. А у них - семьи. Закон всех защищает, они все восстановятся. И это будут миллионные потери в бюджете, потому что каждый следователь за год зарабатывает 500-600 тысяч, и они заберут свои средства, когда восстановятся. Сейчас стоит вопрос переаттестации следователей, то есть перевода их с должности госслужащего на должность правоохранительных органов. И следователи сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся", - сообщил Корецкий.
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Ты же вот упорно не хочешь признаваться, что весь это убогий зеленый цирк и благодаря твоему непосредственному участию. Главное "что только бы не Порох", правда?
Написано против произвола каких-то там органов. Ну и, что они там над ним напроизволили?
окучившего 73% лохов
Вони що на фронті? Ні, там стільки не отримують.
І це вся кодла більше року 27 (тепер 23) справ над Порохом розслідує? Скільки ж вони бюджетних грошей з"їли?
До станка чи в полі навряд чи з них буде путнє... Бояться втратити заробітки чи почати працювати в іншій сфері?
Багато хто не боїться ... То навіщо нам такі сцикливі ? Такі які можуть наплювати на закон,порядність і почнуть фальсифікувати справи та виконувати злочинні накази?
Хоч один сказав правду. Повага людині