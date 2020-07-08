Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения

Руководство Государственного бюро расследований сегодня придерживается политики двойных стандартов.

Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что не предупреждал руководство о своих публичных заявлениях.

"А для чего? Они сказали, что не видят меня (в должности. - Ред.), хотя я считаю, что они просто боятся правды. Это такая политика двойных стандартов. Вот они сейчас держат следователей в напряжении, потому что ни для кого не секрет, что в марте они уволили 20-25 следователей. Причем, по моему мнению уволили незаконно, причем, были вакансии, куда их можно было назначать, а их просто уволили. А у них - семьи. Закон всех защищает, они все восстановятся. И это будут миллионные потери в бюджете, потому что каждый следователь за год зарабатывает 500-600 тысяч, и они заберут свои средства, когда восстановятся. Сейчас стоит вопрос переаттестации следователей, то есть перевода их с должности госслужащего на должность правоохранительных органов. И следователи сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся", - сообщил Корецкий.

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