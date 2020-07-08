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Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о

Руководство Государственного бюро расследований сегодня придерживается политики двойных стандартов.

Об этом в интервью Главкому заявил начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что не предупреждал руководство о своих публичных заявлениях.

"А для чего? Они сказали, что не видят меня (в должности. - Ред.), хотя я считаю, что они просто боятся правды. Это такая политика двойных стандартов. Вот они сейчас держат следователей в напряжении, потому что ни для кого не секрет, что в марте они уволили 20-25 следователей. Причем, по моему мнению уволили незаконно, причем, были вакансии, куда их можно было назначать, а их просто уволили. А у них - семьи. Закон всех защищает, они все восстановятся. И это будут миллионные потери в бюджете, потому что каждый следователь за год зарабатывает 500-600 тысяч, и они заберут свои средства, когда восстановятся. Сейчас стоит вопрос переаттестации следователей, то есть перевода их с должности госслужащего на должность правоохранительных органов. И следователи сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся", - сообщил Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это все спекуляции", - ГБР отреагировало на действия и заявления своего следователя Корецкого, который закрыл дело против Порошенко

Автор: 

ГБР (3007) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+30
Та щось не везе зєбілам.

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 8374
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08.07.2020 21:14
+26
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 3108
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08.07.2020 21:22
+19
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 1916
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08.07.2020 21:17
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Він не боїться!
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08.07.2020 21:13 Ответить
Потому что терять нечего! Митенька ты не обижайся но ты тупой дебил!
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08.07.2020 21:21 Ответить
Когда впереди маячит очевидная возможность стать стрелочником и иметь потом кучу проблем, и ты заговоришь. Абы только потом не сидеть.

Ты же вот упорно не хочешь признаваться, что весь это убогий зеленый цирк и благодаря твоему непосредственному участию. Главное "что только бы не Порох", правда?
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08.07.2020 21:25 Ответить
А потому, что даже действующие чиновники мало за что отвечают, а уж эксам и подавно можно говорить что угодно. Давно об этом говорю.
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08.07.2020 21:26 Ответить
ТОЛЬКО ТОТАЛЬНЫЙ СГОН ВСЕХ МРАЗЕЙ В МАНТИЯХ СУДЕЙ С КОРОЧКАМИ МЕНТОВ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕСТНОЙ ЧЕЛЯДИ на стадионы под прожекторами вышками с пулеметами... и тотальный допросы с пристрастиями дадут толк.... 1. получим доступ ко всем непосильно наворованным капиталам.... а это уверяю вас половина того что мы должны МВФ и ....2 расстреляв или повесив тысяч 100 по стране а такое же количество наказать полностью поражением в праве на труд доходы пенсию оставив минимальную подачку и соц- жилье каморка метров 10 в спец бараке и спецпоселениях и лишение любого избирательного права... даст результат тогда... может быть демократия не будет равна бандитизму безнаказанности мать анархии и вседозволенности и классовости в вопросах закона и наказания...
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08.07.2020 23:21 Ответить
я майже те саме писав Схоже, що також Вам подобається програма МПС (Маленької Партії Снайперів)
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09.07.2020 00:41 Ответить
Он не экся, Митяй... он действующий...
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08.07.2020 22:03 Ответить
Це тільки ще ПЄРВИЙ ПОШЬОЛ...
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08.07.2020 21:13 Ответить
Чекаємо як хтос з ДБР подасть на нього до суду...
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08.07.2020 21:14 Ответить
Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення - Цензор.НЕТ 5549
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08.07.2020 22:03 Ответить
Та щось не везе зєбілам.

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 8374
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08.07.2020 21:14 Ответить
Опровергнуть информацию? Как минимум Гладковский должен потребовать компенсацию
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08.07.2020 21:16 Ответить
Це вже технічні питання.
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08.07.2020 21:18 Ответить
Йому слід замовити в "Рошені" партію шоколадних свинок та відправити в штаб Білецького.
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09.07.2020 01:29 Ответить
Крисіная возня на тонущєм ЗЄсудьонишке - разбілось о ПОРОХОайсберг с западноевропейской помощью ...
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08.07.2020 21:17 Ответить
Тю, а чего он тогда голодал https://censor.net/news/3154467/gladkovskiyi_obyavil_golodovku
Написано против произвола каких-то там органов. Ну и, что они там над ним напроизволили?
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08.07.2020 21:29 Ответить
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 1916
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08.07.2020 21:17 Ответить
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 9722
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08.07.2020 21:22 Ответить
будни одного нарколыги))))
окучившего 73% лохов
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08.07.2020 21:22 Ответить
Митенька ну тут мы повлиять не можем на твоего рулевого агит абозом ФСБ. Но за свой автопортрет спасибо!
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08.07.2020 21:22 Ответить
Звичайно!

Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 2789
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08.07.2020 21:25 Ответить
Справжній українець, таке мале, а вже дулі крутить.
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09.07.2020 01:33 Ответить
Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения - Цензор.НЕТ 3108
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08.07.2020 21:22 Ответить
Володя їди мирно, бо буде вава за державну зраду.
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08.07.2020 21:41 Ответить
Справа в тому що в ДБР зайшли колишні мусора і прокурори. Тобто ДБР перетворилось в мусарню аваківську.
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08.07.2020 21:34 Ответить
Щось, дочорта їм платять від 41 до 50 тис. на місяць
Вони що на фронті? Ні, там стільки не отримують.
І це вся кодла більше року 27 (тепер 23) справ над Порохом розслідує? Скільки ж вони бюджетних грошей з"їли?
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08.07.2020 21:47 Ответить
Корецький вже мільйонер?
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08.07.2020 22:12 Ответить
Доляровий ? ..
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08.07.2020 22:18 Ответить
вдумайтесь в написане: "каждый следователь за год зарабатывает 500-600 тысяч", це близько 40-50 тис в місяць народ України платить за показуху роботи ГБР - в результаті пшик, жодний олігарх, жодний високопосадовець не сів на нари.....А де ж результат потужних півторисотні порохоботивських реформ? От пригрілись до корита, за вуха не відтащиш.....Источник: https://censor.net/n3207002
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08.07.2020 22:23 Ответить
Мало того, ще й частина населення свято вірить всіляким "гетьманам"
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08.07.2020 22:25 Ответить
Ну, не зебобикам же верить)))
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08.07.2020 22:26 Ответить
угу, народ він такий.....любить дармову локшину з телевізорів смакувати, а ні щоб критично подумати над інформацією, яку через ЗМІ йому слуги олігархів вішають то з одного клану, то з іншого....отак і живемо, отак країна і занепадає....
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08.07.2020 22:32 Ответить
Є така приказка: Два українці - три гетьмани.
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08.07.2020 22:33 Ответить
Мене вразила одна фраза:" потому что все боятся", - сообщил Корецкий.Источник: https://censor.net/n3207002
До станка чи в полі навряд чи з них буде путнє... Бояться втратити заробітки чи почати працювати в іншій сфері?
Багато хто не боїться ... То навіщо нам такі сцикливі ? Такі які можуть наплювати на закон,порядність і почнуть фальсифікувати справи та виконувати злочинні накази?
Хоч один сказав правду. Повага людині
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09.07.2020 00:51 Ответить
Клоун,а все и должны бояться увольнений. Все, кто не справляется с работой,кто прикрывается папами и родственниками,все ,кто попал в прокуратуру "за бабки"," по-блату" а не по заслугам. Ты лучше бы рассказал,в чем твой талант,и что выдающегося сделал, чтобы быть там,где ты работал вчера,Робин Гуд ты наш.
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09.07.2020 08:34 Ответить
 
 