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Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу"

Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по

Президент Владимир Зеленский допустил, что Украина может разрешить экспорт медицинских масок за границу. Такого же мнения придерживается главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19 - у нас там все нормально (с масками). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готовой ко второй волне коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП

В свою очередь, Ляшко допустил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребности по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эти потребности, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - отметил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20511) экспорт (878) Ляшко Виктор (1364) маски (115)


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Топ комментарии
+12
Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3917
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08.07.2020 21:44
+12
барыга
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08.07.2020 21:45
+10
До эпидемии маска стоила 2 грн сейчас такая же по качеству стоит 15 грн. Где насыщение рынка?
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08.07.2020 21:52
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Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3917
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08.07.2020 21:44 Ответить
Зеле остаётся только виагра. Но, судя по тому, что Ленка болела, а он- нет, виагра его уже тоже не интересует. У него есть поинтереснее порошки...
Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу" - Цензор.НЕТ 3805
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08.07.2020 21:48 Ответить
Сейчас даже в атб маски есть.Так шо не пи
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08.07.2020 22:01 Ответить
Я не о масках, а о виагре. А кое-кому ещё и о галаперидоле.
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08.07.2020 22:17 Ответить
Вы пропустили момент..Ленка то ,с понтом, болела,а МандЭль в это время залетела
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08.07.2020 22:13 Ответить
МандЭль в этом скорбном ряду уже не первая...

Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом" - Цензор.НЕТ 3323
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08.07.2020 22:22 Ответить
цирк уродов
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08.07.2020 22:32 Ответить
Вовка вдул???
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09.07.2020 09:52 Ответить
готовятся ко второй волне пандемии ?????????????????
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08.07.2020 21:44 Ответить
барыга
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08.07.2020 21:45 Ответить
Президент масками торгует завтра памперсами. Шо це в биса таке?
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09.07.2020 08:11 Ответить
по рвотному принципу... (пардон)
ну хоть через день обдрискивайтесь...ну сил же нет уже стебаться над ....отэтими
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08.07.2020 21:48 Ответить
До эпидемии маска стоила 2 грн сейчас такая же по качеству стоит 15 грн. Где насыщение рынка?
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08.07.2020 21:52 Ответить
В рашку Вовік по 25 копійок продавав.
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08.07.2020 22:05 Ответить
продавал он по нормальной цене то в декларации написал по 25 коп что-бы налогов не платить!
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08.07.2020 22:18 Ответить
Продали по 2, купили по 15...
Вот теперь уже продадут по 2, а купят по 15...
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08.07.2020 22:48 Ответить
А КНР дозволила реекспорт?
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08.07.2020 21:52 Ответить
Короче нам присылают гуманитарные маски мы через 95 квартал их продаем! Прибыль делим с Лысым!
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08.07.2020 21:54 Ответить
ЗЄнєлох і найвеличніший економіст ********** мабуть плутає експорт з імпортом, бо перед другою хвилею пандемії тільки кретини можуть вивозити маски з країни.
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08.07.2020 21:59 Ответить
Так зеленое стадо и есть в большинстве своем кретины.... перед первой волной они все маски вывезли...вывезут и перед второй...
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08.07.2020 22:00 Ответить
С масками все нормально, люди по 3-4 месяца одну маску носят, их больше никто уже непокупает.
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08.07.2020 22:00 Ответить
Ну конечно... если бы она стоила 2 гривны...как она стоила до того как радуцкий с ослом их из страны вывезли...то их бы покупали...а за 20 гривен желающих нет...вынуждены носить...
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08.07.2020 22:02 Ответить
Еще по 5 грн самоделки носят или, как у меня, в кармане марлевая валяется на всякий. Главное - самовнушение.
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08.07.2020 23:35 Ответить
Зеля и Ляшко - экспортируют, Герега - импортирует, разница - на карман !
Интересно, как в эту еврейскую схему затесался Ляшко? Обрезание?
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08.07.2020 22:01 Ответить
Ляшко кандидат в мэры Киева, что тут не ясно.
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08.07.2020 22:02 Ответить
Неужели у них закончились евреи?
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08.07.2020 22:11 Ответить
А ты что девичью фамилию мамы этого ляшка знаешь??
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08.07.2020 22:12 Ответить
Отдай жену дяде а сам иди к....
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08.07.2020 22:09 Ответить
Говорят, что надо идти к...Мендель
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08.07.2020 22:12 Ответить
МандЭль
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08.07.2020 22:15 Ответить
говорят,что маски до жопы,а мы их на лицо...они там охерели?!!!
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08.07.2020 22:10 Ответить
альо, ішак, шо там з економікою? скоро країна банкротом стане, а воно все про пандемію і карантін триндить.
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08.07.2020 22:12 Ответить
Ему не до экономики! Говорят, Мендель залетела от него....
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08.07.2020 22:14 Ответить
Сначала своим гражданам раздайте, согласно закона о защите граждан Украины от инфекционных болезней.
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08.07.2020 22:25 Ответить
ВЫ. порохоботы . не завидуйте."Истинные украинцы" на Зебанутых деньги делают,для Страны Обетованной.
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08.07.2020 22:38 Ответить
Як на початку року,коли в рф експортували по 25 !!! КОПІЙОК ! за маску.
Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом" - Цензор.НЕТ 5855
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08.07.2020 22:59 Ответить
Суки и мудаки - других слов нет! В феврале купил коробку масок 50 шт за 55грн! Прямо в аптеке! А теперь по сколько? Проблем с масками нет? Какой идиот будет покупать маски которые надо менять каждые 2 часа по цене в 2 раза выше! https://prom.ua/p1211529048-meditsinskie-maski-propayannye.html так это уже подешевели , а были и по 10грн за штуку!Конечно их носят не меняя месяцами! Засуньте себе в *опу маски по завышенным ценам , я бы всех этих козлов расстрелял за мародерство в условиях военного времени и пандемии!
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09.07.2020 02:10 Ответить
барыжат на смертях...
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09.07.2020 05:52 Ответить
Вчера зашол в Варус - люди тупо забили на маски, ходят без них с умным лицом.
Вот поэтому кажется что масок хватает. А на самом деле да, приходится одну маску носить долго.
А эти деятели рады стараться, сразу продавать. А нет чтобы государство выкупило у производителя и начало обеспечивать людей бесплатными масками.
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09.07.2020 06:31 Ответить
Решили бабла напилить
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09.07.2020 09:53 Ответить
 
 