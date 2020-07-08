Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу"

Президент Владимир Зеленский допустил, что Украина может разрешить экспорт медицинских масок за границу. Такого же мнения придерживается главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19 - у нас там все нормально (с масками). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готовой ко второй волне коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП

В свою очередь, Ляшко допустил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребности по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эти потребности, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу. ФОТОрепортаж