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Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий конфликтовал с руководством только по делам пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, иди!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться", - сообщил он.

По словам Корецкого, из-за такой его позиции расследования по делам Порошенко у его группы начали забирать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава следственной группы ГБР Корецкий рассказал о "политике двойных стандартов" руководства: Все боятся, потому что идут увольнения

"Почему у меня забрали дела три месяца назад по "Прямому" каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: "Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать", - пояснил он. Так же произошло с расследованием законности назначения Сергея Семочко.

Полтора месяца назад первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков и руководитель главного следственного управления Максим Борчаковский сказали вызвать Порошенко по всем уголовным производствам.

"Я говорю: "Подождите! Чего мы вызвать его во всех уголовных производствах, если мы уже в половине допросили его? Мы не будем такими глупостями заниматься ". Там, где мы Порошенко не допросили, однозначно, что мы направим повестки. А там, где мы его допрашивали, мы не будем еще раз такого делать. Зачем?", - отметил Корецкий.

Он также отметил, что такие конфликты с руководством у него были только по делам Порошенко. По мнению Корецкого, на него оказывали давление, однако это не значит, что пытались повлиять на всех.

Также читайте: Руководитель следственной группы ГБР Корецкий о делах Порошенко: Разумные сроки исчерпались, а мне сказали не закрывать пока, еще порасследовать

"Это называется граница ответственности каждого человека, ведь каждый человек несет ответственность за свои действия. Один прокурор говорит, что я не буду подписывать, потому что не вижу состава преступления, а другой может сказать наоборот, что видит состав преступления и готов нести ответственность за свое решение. Как и в жизни - у человека есть право выбора", - заявил он.

Корецкий подчеркнул, что по делам Порошенко "резонансность, сложность дел, известный субъект - и это давит на всех".

Автор: 

Порошенко Петр (19607) ГБР (3007) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+43
А какая разница..??(с)
Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
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08.07.2020 22:22
+42
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 379
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08.07.2020 22:26
+22
https://censor.net/user/408143 -

Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
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08.07.2020 22:27
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Правила форума Совет форумчан
А кто его туда назначил?
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08.07.2020 22:20 Ответить
А какая разница..??(с)
Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
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08.07.2020 22:22 Ответить
Янукович 2.0 у нас всего полтора года у власти.... и да...наверное не воруют...ни одной посадки.... маски из госрезерва мыши съели....зерно они же скушали...а посадок нет........
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08.07.2020 22:37 Ответить
так вони тільки до банкоматів дорогу знають в день зарплати, і не тільки вони - вся правоохоронна система країни дає збій......Немає в державі порядку, не має, за 30 років ми вибудували не державу, а розплідник корупції та розкрадання бюджету, держиморд, як казав Т. Шевченко.....ну, самі ми і винні, чекаємо манну небесну та смакуємо локшину з зомбоящиків....
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08.07.2020 22:38 Ответить
И скажу вам по секрету...ГБР создана в феврале 2016-го... это так вам для общего развития...
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08.07.2020 22:38 Ответить
И еще....хоть и создано оно в феврале 2016-го....начало свою деятельность ГБР только 27 ноября 2018 года...
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08.07.2020 22:42 Ответить
це ж якщо за 1 рік якийсь нездара з ДБР заробляв по півлимона, а їх там не один десяток.....то який збиток всім нам вони за півтора року нанесли, краще б дітям сиротам ці гроші було віддати....
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08.07.2020 22:50 Ответить
Напиши письмо ослу с требованием распустить ГБР...
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08.07.2020 22:51 Ответить
Ага, І. Франко колись написав казку про лиса Микиту, ну геть передбачив наше буття....оце ми побудували державу за 30 років.....ну, самі і винні.....
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08.07.2020 22:55 Ответить
Франко ще і казку про "фарбованого лиса" написав... Тільки у нього був голубий, а у нас - зелений... Та й не лис це, а "віслюк"...
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09.07.2020 05:00 Ответить
О пане Яр Холодний, скільки то у нас тих лисів за 30 років перебувало, і сині, і оранжеві, і нині зелені. Яких тільки казок нам не розказували....бо ми того варті.... А в результаті країна в боргах, бідні звірята за межею бідності казочки все слухають та від одного гетьмана до іншого продовжують бігати...
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09.07.2020 07:48 Ответить
"- Чого ви бідні?
- Бо дурні...
- А чого дурні?
- Бо бідні..."
Надто нас, за 70 років "совка", до "халяви" та "похерізму", привчили... Деякі, до цих пір, відвикнуть не можуть...
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09.07.2020 09:20 Ответить
Я Вас прошу пане Холодний Яр, а до совка інші люди були? Чого кріпосне право було? Чого рабовласницький лад був? Чого київські князі панували, а народ в ярмі ходив? Така натура людська: одні боряться за свої права як Кармелюк, як Пугачов, як Спартак, а інші покірно в ярмі ходять...та чекають манни небесної. Як Шевченко писав: не ждіть сподіваної волі, вона заснула.....не буде нам манни небесної, не буде......
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09.07.2020 13:58 Ответить
Не треба мене "грузить"... Приведу простенький приклад:
"В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
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09.07.2020 14:17 Ответить
ой, пане Холодний Яр щось Ви так багато написали, що не второпаю....а давайте простіше, в двух словах, я не про різницю між українцями та росіянами сказав, я сказав про холопську душу людської натури незалежно від національності......бо щось пани та холопи у всіх країнах були, правда по різному називались....і нації тут ні до чого....
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09.07.2020 14:32 Ответить
Я привів приклад "різниці в менталітетах" українців та росіян... Останню сотню років нам нав"язували саме "російський" менталітет (До революції значних ротацій населення не було, і не було такого впливу ЗМІ, як в останнє століття, тому таке "нав"язування" було незначним... В Україні, ще з 15 століття, по селах, існували "Судні ради", що грали роль місцевих адміністративних та цивільних (а, бувало, і кримінальних) судів, мались вічові зібрання громад. І кожний, у житті, знав, що зароблять собі на життя, краще працею, а не ждать "манни небесної", "халяви", та рішення "зверху"...
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09.07.2020 15:15 Ответить
ого, як Ви пане Холодний Яр ідеалізуєте все, а помниться Шевченко писав: село неначе оніміло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть.....отакої .....менталітет звичайно різниться, але не так щоб занадто....а суди.....суди як суди, в кого були гроші то і тоді в того був і суд.....реально дивіться на життя, пане....
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09.07.2020 16:06 Ответить
Тобі видніше... Тільки ж ти не забувай, що перед самим закріпаченням росіянами українська нація була знекровлена війнами та повстаннями... А це значить, що значна частка "людей з активною життєвою позицією" загинула. Тому нарож не мав у достатній кількості тих, хто-б, іх очолив... (подібне сталося і зараз у нас - за шість років війни тих, хто не є байдужим, стало менше...). Так що треба не тільки по "окремих деревах судить про ліс", а дивиться на життя загалом, споглядаючи ВСЮ картину...
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09.07.2020 16:45 Ответить
о пане Яр Холодний, а до закріпачення, скажімо за часів князя Ярослава Мудрого, читали його збірку законів як він оцінював життя простої людини в 5 гривень, а коня в 40 гривень....і народ мовчав. А як Ольга княгиня віддячила за смерть чоловіка повсталим людям, бо бач данину не хотіли платити, голови схиляти? Ні пане, є люди в душі революціонери, а більшості на начхати на все, так зване болото, яке і допускає внаслідок своєї байдужості несправедливість в суспільстві. Оце вам і весь ментилітет.....
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09.07.2020 18:44 Ответить
Може, ще згадаємо пору Адама і Єви?
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09.07.2020 18:53 Ответить
для об'єктивності , якщо потрібно, то і згадаю. Воно, пане Яр Холодний, ще з тих часів і повелося, що один жирує, а другий на нього працює.....та й вся ідеологія на цьому вертиться - щоб всіляко виправдати нерівність між людьми....такі всі святі і богобоязливі, що хоч до рани прикладай......
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09.07.2020 18:59 Ответить
Так что пишите свои претензии мелким почерком портновской трубе...и бенядиктовой...
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08.07.2020 22:43 Ответить
Да чувака просто продвинул порошенко при своейи каденции.Он и сливал дела барыге.Его то и вычислили.И тут его бенефис.А все просто.Чувака сократили,и он в разработке.Вот и вся крутизна.И громкое за деньги заявление о липовых делах пети.А петя какой артист.Разыграл сегодня все по нотам.Брехло.Он все знал.Люди,гоните петю вместе с зелей.Не будьте лохами.
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08.07.2020 23:03 Ответить
А ты не допускаешь что чувак просиживал штаны на чужом месте.
А ша корчит из себя жертву политических репресий.
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09.07.2020 00:09 Ответить
Да задрали этим Корецким. Уже всем понятно, что его купили с потрохами.
И "дела" что он вёл были настолько абсурдны, что не оставалось сомнения - клиент сам их выбирал.
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08.07.2020 22:23 Ответить
https://censor.net/user/408143 -

Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
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08.07.2020 22:27 Ответить
Можно узнать, что вы принимаете такое забористое? Так, для статистики.
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08.07.2020 22:32 Ответить
Да ладно забористое, просто говноед, кал он ест, кал.
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08.07.2020 22:35 Ответить
ха-ха, зебіли почали верещати що це саме Порох відкривав на себе "справи"
зачОт, пишить ще, зебіли!
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08.07.2020 22:35 Ответить
Дырку от бублик вы(зелёная погань) получите, а не Шарапова(Порошенко П. А.)
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08.07.2020 22:24 Ответить
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 379
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08.07.2020 22:26 Ответить
опа на. вот это поворот А корабли вмф Украины кто тогда из ремонтных доков не выпускал?

Чтобы они кацапне не достались. Наверное Зинка, или евробляхеры?
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08.07.2020 22:34 Ответить
В спам, лапоть дырявый
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08.07.2020 22:35 Ответить
Тоді це коли?
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09.07.2020 07:27 Ответить
"Правдоруб", а чого ж ти за "пацана" "галасавав"? Треба було "серйозного чоловіка" знайти... Однак, у "вас" такі "не водяться"... Так чого ж ти тут скиглиш?...
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09.07.2020 05:07 Ответить
А у Питра гроші не закінчуються )))
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08.07.2020 22:27 Ответить
Да и у вас мозг не появляется
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08.07.2020 22:29 Ответить
А що, на Венедиктову не вистачило?
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08.07.2020 22:32 Ответить
Бери выше, на бубочку чуток не хватает.
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08.07.2020 22:35 Ответить
Не бере вона хабарів по ходу, - Петро в шоці
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08.07.2020 22:36 Ответить
Вы бы ник себе поскормнее взяли, а?
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08.07.2020 22:42 Ответить
В Саратовській психлікарні, ще при СРСР, випадок був: Приїхала якась комісія, з перевіркою. Ідуть по коридору. Назустріч - людина у білому халаті і шапочці, з фонендоскопом на шиї : "Здравствуйте! Ну и как вам наша больница? Замечания серьёзные, есть?". "А Вы кто?..." . "Как это, КТО?!!! Главврач!!!". Виявляється, був у них пацієнт, що вважав себе психіатром, при будь-якій нагоді крав одяг лікарів і зображав з себе "персонал"... Навіть санітари новенькі, "куплялися" на це...
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09.07.2020 05:18 Ответить
Свали отсюда,чучело.
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08.07.2020 22:32 Ответить
Ты самый тупорылый бот из вашего кружка, клавиатурных ананистов
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08.07.2020 22:32 Ответить
Так "Питро" так хитро "крав", що вистачало і в бюджет, і на пенсії з зарплатами, і йому самому... І зараз вистачає, щоб "порохоботів" наймать... А "Блазень" не краде, і ні на що грошей не вистачає... Може, треба на "крадуна" помінять?...
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09.07.2020 05:11 Ответить
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 473
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08.07.2020 22:30 Ответить
Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 2900
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08.07.2020 22:44 Ответить
Ага... Порошенко пожалів "божевільних", і випустив з психушок... А вони зраділи, і до влади дорвалися... А ви у цьому допомогли... А зараз "плачетесь"...
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09.07.2020 05:20 Ответить
Зебилы- вы спецом Пороху рейтинг поднимаете, или по своей обычной глупости?
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08.07.2020 22:30 Ответить
Иди на своё Ху*ло.
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08.07.2020 22:39 Ответить
Друге... До першого у них розуму не вистачає...
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09.07.2020 05:21 Ответить
Исчезни, опущенный
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08.07.2020 22:35 Ответить
Уже...
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08.07.2020 22:37 Ответить
Рогами в клаве застряло?😂😂
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08.07.2020 22:45 Ответить
Это кодло /бабиков, венедиктова энд компани/, которые преследуют политиков по теме Томос, Голодомор, поставки вооружений в ВСУ подлежат быстрому и скорому суду без формальностей, иначе по заказу мордора они пересажают всех, кто защищает государство Украина. Так просто их выпускать по ростовам никак нельзя.
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08.07.2020 22:36 Ответить
Какое дебильное создание.Тебя уже послали даун тупорылый и не раз
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08.07.2020 22:41 Ответить
Це ж який облом сьогодні у зебілів та їхніх поплічників.
Не перший і далеко не останній.
І ще щось калякають, замість того, щоб заливати своє =горе=.
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08.07.2020 22:45 Ответить
Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 9297
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08.07.2020 23:00 Ответить
виявляється що Венедіктова повністю ..трухлява ..і не сосна, а...липа))
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08.07.2020 22:54 Ответить
как оказалось там все или большинство...рукожопые! Некому элементарное заказное дело сшить. Могут только панты гонять и обещать..а сделать никто ничего не может))
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08.07.2020 22:57 Ответить
Главзебіла за Грати!
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08.07.2020 22:59 Ответить
главбарыгу - за грати!
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08.07.2020 23:22 Ответить
За что? Вам вчера в суде сказали - НЕ ЗА ЧТО... С "намёком" - "ПОКА"... Ну, а "ПОКА сказка сказывается, дело делается...". К осени "зелёные во "власть" наиграются "всласть", и появится лозунг не "Весна прийде - саджати будемо...", а "Зима іде - "майданить" будемо!...".
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09.07.2020 04:48 Ответить
надо читать так: "Когда Петя перевел мне первый транш, я начал настаивать чтоб все дела Парашени закрыли"....а то причинно следственная связь теряется
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08.07.2020 23:29 Ответить
Давай доказательства... Вот только Бигус "кончился" - ему в суде "к столу вилкой язык прикололи..." - заставили опровергнуть брехню в отношении Свинарчуков... Ищите нового "борцуна с коррупцией"...
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09.07.2020 04:51 Ответить
Боже! А що ж тепер буде з розовими свинками? Де ті, хто їх порозкидав, нехай позбирають.
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09.07.2020 07:55 Ответить
"каких блть тебе доказательств нефатает" (с)
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09.07.2020 08:59 Ответить
Как это, "каких"? НАСТОЯЩИХ"... Которые В СУДЕ послужат "достаточной доказательной базой обвинения...", а не те, что на площади или тут, на форуме, вы выставляете...
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09.07.2020 09:17 Ответить
Это называется политическими преследованиями. Даром такое не проходит. Наступает момент, когда или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору. Хорошим заканчивается редко.
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08.07.2020 23:34 Ответить
честно говоря беспомощность зе удовлетворить запрос украинцев на неизбежность наказания раздражает больше чем дыбильные зашквары слуг. Когда прокурворы преследуют (в инлиш употребляется именно "преследование") вора, а воры в мантиях судят вора, результат всегда один...
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08.07.2020 23:46 Ответить
Дуй шарики, лапоть.
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09.07.2020 00:02 Ответить
Ещё парочка умственно одаренных порохоботов
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09.07.2020 08:57 Ответить
Что, "виноград" кислым оказался,"да не очень-то, и хотелось..."?...Да, "ЗЕбобик"?
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид...сы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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09.07.2020 04:54 Ответить
А він хоч здатний підро посадити?Це сцикливе,гундосе чмо здатне клоунити по корпаративам,вилизуючи бородатих бабушок у манду.Горе тій Україні,яка навіть знанням української мови опустилася нижче плінтуса,вибравши молдавського цигана у барони.От якраз зелешлюх і символізує цей батрашний народ моїх предків-древніх укрів.Виродився,на жаль гірше,ніж на Кубані.
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09.07.2020 06:06 Ответить
А , что руководство не имело права назначать других следователей?А может возникли сомнения в профессионализме этого "вундеркинда"? Пусть лучше расскажет о доходах своих родственников(то бишь скрытых своих),которые он не задекларировал. Это будет действительно предметный разговор."Мельниченко" сельского пошиба.
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09.07.2020 08:23 Ответить
"Подобаються" мені такі хлопці, які за гроші господаря теліпатимуть язиком все, що дадуть на папірці.
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09.07.2020 09:53 Ответить
 
 