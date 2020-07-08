Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий конфликтовал с руководством только по делам пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, иди!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться", - сообщил он.

По словам Корецкого, из-за такой его позиции расследования по делам Порошенко у его группы начали забирать.

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"Почему у меня забрали дела три месяца назад по "Прямому" каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: "Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать", - пояснил он. Так же произошло с расследованием законности назначения Сергея Семочко.

Полтора месяца назад первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков и руководитель главного следственного управления Максим Борчаковский сказали вызвать Порошенко по всем уголовным производствам.

"Я говорю: "Подождите! Чего мы вызвать его во всех уголовных производствах, если мы уже в половине допросили его? Мы не будем такими глупостями заниматься ". Там, где мы Порошенко не допросили, однозначно, что мы направим повестки. А там, где мы его допрашивали, мы не будем еще раз такого делать. Зачем?", - отметил Корецкий.

Он также отметил, что такие конфликты с руководством у него были только по делам Порошенко. По мнению Корецкого, на него оказывали давление, однако это не значит, что пытались повлиять на всех.

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"Это называется граница ответственности каждого человека, ведь каждый человек несет ответственность за свои действия. Один прокурор говорит, что я не буду подписывать, потому что не вижу состава преступления, а другой может сказать наоборот, что видит состав преступления и готов нести ответственность за свое решение. Как и в жизни - у человека есть право выбора", - заявил он.

Корецкий подчеркнул, что по делам Порошенко "резонансность, сложность дел, известный субъект - и это давит на всех".