Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий
Начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий конфликтовал с руководством только по делам пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, иди!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться", - сообщил он.
По словам Корецкого, из-за такой его позиции расследования по делам Порошенко у его группы начали забирать.
"Почему у меня забрали дела три месяца назад по "Прямому" каналу? Потому что были случаи, когда я говорил: "Мы не будем продолжать, там нет состава преступления. Это производство надо закрывать", - пояснил он. Так же произошло с расследованием законности назначения Сергея Семочко.
Полтора месяца назад первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков и руководитель главного следственного управления Максим Борчаковский сказали вызвать Порошенко по всем уголовным производствам.
"Я говорю: "Подождите! Чего мы вызвать его во всех уголовных производствах, если мы уже в половине допросили его? Мы не будем такими глупостями заниматься ". Там, где мы Порошенко не допросили, однозначно, что мы направим повестки. А там, где мы его допрашивали, мы не будем еще раз такого делать. Зачем?", - отметил Корецкий.
Он также отметил, что такие конфликты с руководством у него были только по делам Порошенко. По мнению Корецкого, на него оказывали давление, однако это не значит, что пытались повлиять на всех.
"Это называется граница ответственности каждого человека, ведь каждый человек несет ответственность за свои действия. Один прокурор говорит, что я не буду подписывать, потому что не вижу состава преступления, а другой может сказать наоборот, что видит состав преступления и готов нести ответственность за свое решение. Как и в жизни - у человека есть право выбора", - заявил он.
Корецкий подчеркнул, что по делам Порошенко "резонансность, сложность дел, известный субъект - и это давит на всех".
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Просто чувак не хочет потом сидеть...он ведь знает что власть осла и зеленого стада не вечная...
- Бо дурні...
- А чого дурні?
- Бо бідні..."
Надто нас, за 70 років "совка", до "халяви" та "похерізму", привчили... Деякі, до цих пір, відвикнуть не можуть...
"В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
А ша корчит из себя жертву политических репресий.
И "дела" что он вёл были настолько абсурдны, что не оставалось сомнения - клиент сам их выбирал.
Ирина Венедиктова! - это же вы...?
пишите под своим именем - не стесняйтесь...
зачОт, пишить ще, зебіли!
Чтобы они кацапне не достались. Наверное Зинка, или евробляхеры?
Не перший і далеко не останній.
І ще щось калякають, замість того, щоб заливати своє =горе=.
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид...сы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…