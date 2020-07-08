Мы внимательно проанализируем решение ЕСПЧ, - НАБУ о решении Европейского суда по Логвинскому

Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь экс-народного депутата Украины, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности по подозрению в якобы организации коррупционной схемы с завладением 54 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечется: "Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении, однако из-за его иммунитета как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуальной действия.

Подчеркиваем, что решение ЕСПЧ (принято 6 июля 2020) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении до лишения иммунитета. В то же время, досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых - бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, - продолжается. Все эти участники схемы, расследуемого в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения.

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Стоит отметить, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. В Украине такой практики не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ по родственника судьи этого суда.

Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия".

Напомним, НАБУ обвиняет Георгия Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. В свою очередь, обвиняемые утверждают, что выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.

8 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека не стал снимать иммунитет с Логвинского, распространяющийся на него как мужа судьи ЕСПЧ, и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата.

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