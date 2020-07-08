РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6588 посетителей онлайн
Новости
4 754 13

Мы внимательно проанализируем решение ЕСПЧ, - НАБУ о решении Европейского суда по Логвинскому

Мы внимательно проанализируем решение ЕСПЧ, - НАБУ о решении Европейского суда по Логвинскому

Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь экс-народного депутата Украины, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности по подозрению в якобы организации коррупционной схемы с завладением 54 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечется: "Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении, однако из-за его иммунитета как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуальной действия.

Подчеркиваем, что решение ЕСПЧ (принято 6 июля 2020) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении до лишения иммунитета. В то же время, досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых - бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, - продолжается. Все эти участники схемы, расследуемого в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения.

Также читайте: Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов

Стоит отметить, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. В Украине такой практики не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ по родственника судьи этого суда.

Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия".

Напомним, НАБУ обвиняет Георгия Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. В свою очередь, обвиняемые утверждают, что выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.

8 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека не стал снимать иммунитет с Логвинского, распространяющийся на него как мужа судьи ЕСПЧ, и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата.

Также читайте: Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными

Автор: 

НАБУ (4224) Европейский суд по правам человека (812) Логвинский Георгий (108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Поки лохи обирають їх у владу.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:29
+3
Ой да шо ж такое ! Шо ж так все валится и горят дела-процессы, как то Нотердам после визита НЕлоха?
показать весь комментарий
08.07.2020 23:22
+3
И тут обосрались.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вот если бы он украл в супермаркете колбасу,то уже давно бы был на гос обеспечении. Вывод
показать весь комментарий
08.07.2020 23:19 Ответить
Туди відправляють не зате що вкрав, а за те що впіймався.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:28 Ответить
але бачите,все доведено,а вiдправити не можуть Красти треба багато!
показать весь комментарий
08.07.2020 23:33 Ответить
Ой да шо ж такое ! Шо ж так все валится и горят дела-процессы, как то Нотердам после визита НЕлоха?
показать весь комментарий
08.07.2020 23:22 Ответить
И тут обосрались.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:23 Ответить
Когда в Украине будет,как в Европе?
Никогда, пока страной правят олигархи и бандиты.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:25 Ответить
Поки лохи обирають їх у владу.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:29 Ответить
і так обирають вже 3-й десяток років, чекаючи на месію.....та манни небесної....
показать весь комментарий
09.07.2020 07:52 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUGhtc_KgFXKy-OMr_GOYc_5cFa0twRDzQjFGdPDzKNF1EWY-YayGCcnV5-oUMvKiT4UEiwWj9JsTbOAT6QMEBPMMsHqy2YfB8TLVFx5N4td9egIFDUvxKleyll8db9lIJ548RDV-FrLWSBE03Qhfk9&__tn__=-UC%2CPH-R Helgi Sharp

Харизматичные политики 20-го века. Они разрушили совок и обеспечили планете больше 10 лет относительного мира.
Давненько, ИМХО, таких не делали.
Хотя, всё циклично...
Off!

Мы внимательно проанализируем решение ЕСПЧ, - НАБУ о решении Европейского суда по Логвинскому - Цензор.НЕТ 4524
показать весь комментарий
08.07.2020 23:33 Ответить
Судя по всему, всю эту шоблу ДБР, Прокуратуру, НАБУ, САП и прочих дармоедов надо перепрофилировать и переподчинить Министерству сельского хозяйства. Если так обсераться как они, то навоза нам хватит лет на 300
показать весь комментарий
08.07.2020 23:40 Ответить
Самое время показать ЕСПЧ его место.
показать весь комментарий
08.07.2020 23:57 Ответить
И об этом...Президент заявив, що причиною закриття багатьох підприємств стала сильна гривня08 липня 2020 https://dilo.net.ua/ekonomika/ Економіка https://www.hupso.com/share/ Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського - Цензор.НЕТ 4432 Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського - Цензор.НЕТ 4019Кремлёвский Фюрер тоже говорил когда рубль упал, что теперь россиянам больше будут давать рублей за доллар при обмене и это большой плюс
показать весь комментарий
09.07.2020 00:08 Ответить
Небожитель
показать весь комментарий
09.07.2020 13:17 Ответить
 
 