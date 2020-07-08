На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" были предварительно согласованы 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей отработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

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Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Также во время заседания ТКГ был еще раз поднят вопрос экологической безопасности.