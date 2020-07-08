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Новости Агрессия России против Украины
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На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" были предварительно согласованы 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей отработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

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Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Также во время заседания ТКГ был еще раз поднят вопрос экологической безопасности.

Автор: 

Донбасс (26956) разминирование (716) пункт пропуска (676) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+4
Уроды таки продвигают шаг за шагом капитуляцию.
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08.07.2020 23:07
+2
Це, щоб кацапам легше було коридор пробити? Це на фоні того, що розвідка і багато аналітиків попереджають про ймовірність масштабного наступу? А КППВ - для полегшення, роботи кацапським диверсантам? Ця ОПа - це вочевидь і є головне кубло кацапської резидентури.
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08.07.2020 23:08
+2
Це щоб тамжінашілюди переходили на цю сторону і продовжували підпали.
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08.07.2020 23:18
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Политика 08-июл, 18:439 1 760 0

Вследствие вражеских обстрелов российскими наемниками на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Оккупанты 13 раз обстреливали позиции наших защитников. Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил за прошедшие сутки, 7 июля.

Отмечается, что террористы "Л/ДНР" использовали запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлено в лечебное учреждение и оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.
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08.07.2020 23:03 Ответить
Уроды таки продвигают шаг за шагом капитуляцию.
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08.07.2020 23:07 Ответить
Це, щоб кацапам легше було коридор пробити? Це на фоні того, що розвідка і багато аналітиків попереджають про ймовірність масштабного наступу? А КППВ - для полегшення, роботи кацапським диверсантам? Ця ОПа - це вочевидь і є головне кубло кацапської резидентури.
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08.07.2020 23:08 Ответить
Як ще не "додумалися" замість нових КППВ відкрити всю лінію розмежування, а схоже до цього іде.
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09.07.2020 07:46 Ответить
Це щоб тамжінашілюди переходили на цю сторону і продовжували підпали.
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08.07.2020 23:18 Ответить
Для более комфортного наступления путен требует от наших марионеток скорейшего разминирования....А для чего разминирование нужно нам? Считаю, наша армия не должна выполнять преступные приказы...Никаких разминирований - за это преступление придётся отвечать жизнями..
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08.07.2020 23:45 Ответить
вітаю зелену шмарклю з рейтингом ниче плінтуса
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08.07.2020 23:46 Ответить
На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП - Цензор.НЕТ 5555
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09.07.2020 00:45 Ответить
"патриоты" ... только не Украины.
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09.07.2020 11:01 Ответить
Господин Ермак, теперь уже ни для кого не секрет, что вы завербованы ФСБ России. Это потвердил компетентный источник в самой России. При безвольном, употребляющем наркотики президенте, вы присвоили себе все полномочия. Вам предстоит уголовное преследование. Совершенно ясно, что Ермак преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Президент Зеленский покрывает опасного самозванца. Именно по инициативе Ермака и при его участии проведены в жизнь настояния Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений, вместо этого сдача территорий), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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11.07.2020 10:32 Ответить
 
 