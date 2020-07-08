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Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет

Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что украинский язык останется в системе образования.

Об этом он заявил в интервью изданию Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

3 июля экс-глава МОН Лилия Гриневич высказала мнение, что назначение Шкарлета - "человека с антимайданными ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствовала, что разделяет их подходы" - может привести к изменению языковой политики в системе образования.

В ответ врио министра отметил, что, по его мнению, язык преподавания в украинских заведениях образования должен быть украинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил экс-нардепа Креминя языковым омбудсменом

"Украинский язык. У нас Конституция есть, у нас есть закон. Депутат может выражать иную позицию, а министерство - это исполнительная власть, она должна выполнять законы", - рассказал Шкарлет.

Он также добавил, что "сейчас вносятся изменения, чтобы позволить студентам-иностранцам изучать иностранный язык, но при условии того, что они должны изучать и украинский язык".

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

Также читайте: Шкарлет о поддержке "Партии регионов": я такого не говорил

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

Автор: 

образование (2271) украинский язык (1190) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+10
Зелені вже ніхто не вірить.Вона завжди бреше.
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08.07.2020 23:40
+9
это новость (или это фейк) разгоняется по Рашка/сайтам, со ссылкой на сепарский сайт "Донецкое агенство новостей"..
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
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09.07.2020 00:05
+7
Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 6937
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08.07.2020 23:56
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Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 978
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08.07.2020 23:39 Ответить
так в кого не тьікни все совки. несовки в Украине не живут.
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09.07.2020 07:37 Ответить
Зелені вже ніхто не вірить.Вона завжди бреше.
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08.07.2020 23:40 Ответить
Он также добавил, что "сейчас вносятся изменения, чтобы позволить студентам-иностранцам изучать иностранный язык, но при условии того, что они должны изучать и украинский язык". Источник: https://censor.net.ua/n3207019
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Тобто зміни щодо мови навчання будуть! Не важко здогадатися, що мова йде про російську мову навчання.
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08.07.2020 23:47 Ответить
"Украинский язык. У нас Конституция есть, у нас есть закон. Депутат может выражать иную позицию, а министерство - это исполнительная власть, она должна выполнять законы"
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09.07.2020 01:05 Ответить
перечитай, що ти мелеш. яке у студентів вивчення російської, коли їм школа вже все дала і випустила? тут каламбур в іншому: де була заборона їм на вивчення іноземної мови? тут скоріш за все їм підкинуть українську у додаток до іноземної. воно не споможнее свої думки подать, шкарпетка та.
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09.07.2020 07:40 Ответить
Уважаемый Цензор! .. проверьте пож инфу, а то как-то напрягает..
может вброс, а может нет.. но проверить надо!

https://vz.ru/news/2020/7/8/1049018.html

Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе


Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», - цитирует Никонорову https://dan-news.info/politics/kontaktnaya-gruppa-dostigla-progressa-v-obsuzhdenii-dvux-statej-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-mid.html «Донецкое агентство новостей» .
Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.
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08.07.2020 23:49 Ответить
Про що би не домовилися, але ті хто вбивав все рівно будуть переслідуватися.
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08.07.2020 23:51 Ответить
Чому це Думбас особливий?
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08.07.2020 23:56 Ответить
это новость (или это фейк) разгоняется по Рашка/сайтам, со ссылкой на сепарский сайт "Донецкое агенство новостей"..
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
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09.07.2020 00:05 Ответить
Голову відбивати надо тим, хто визнає терористів-сепарів партнерами для перемовин.
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09.07.2020 00:10 Ответить
потрібно уточнити: "уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе с 6,00 год до 24,00 год.".



З української пісні?
А нічка темная була,
Коли він її вбив"
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09.07.2020 08:30 Ответить
Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет - Цензор.НЕТ 6937
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08.07.2020 23:56 Ответить
Уже зебилы говорили что продолжат медицинскую реформу, а потом её отменили.
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09.07.2020 00:12 Ответить
"https://censor.net/news/3207019/shkarlet_zaveril_chto_izmeneniyi_v_yazykovoyi_politike_v_sisteme_obrazovaniya_ne_budet"

Сидели прели - прели (прения)...
Сидели голосовали-голосовали...
Сидели пистели-писдели...
и решили - ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ! ВЕРНИТЕ БАБЛО ЛЮДЯМ ШО ПЛАТЯТ ВАМ ЗАРПЛАТУ !!!
ЖИВИТЕ НА ТО ШО ОТБЕРЕТЕ У БАРЫГ ПРИ ПОСАДКЕ
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09.07.2020 00:12 Ответить
Шкарлет запевнив, що змін у мовній політиці в системі освіти не буде - Цензор.НЕТ 6278
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09.07.2020 00:27 Ответить
https://intelektnacii.top/literatura/uvaha-zlochyn-proty-ukrainy/
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09.07.2020 01:24 Ответить
Як пояснити це? Вам знову нахабно брешуть.
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09.07.2020 01:25 Ответить
Все йде до того,що зелених буде судити народ своїм судом.
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09.07.2020 01:43 Ответить
Бреше пліснява зелена.
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09.07.2020 01:51 Ответить
Ну и где в его словах брехня?
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10.07.2020 01:59 Ответить
Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что украинский язык останется в системе образования. Источник: https://censor.net/n3207019

Чудова новина!
Але цікавить процент і права української мови.
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09.07.2020 08:12 Ответить
 
 