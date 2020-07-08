Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет
Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что украинский язык останется в системе образования.
Об этом он заявил в интервью изданию Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
3 июля экс-глава МОН Лилия Гриневич высказала мнение, что назначение Шкарлета - "человека с антимайданными ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствовала, что разделяет их подходы" - может привести к изменению языковой политики в системе образования.
В ответ врио министра отметил, что, по его мнению, язык преподавания в украинских заведениях образования должен быть украинский.
"Украинский язык. У нас Конституция есть, у нас есть закон. Депутат может выражать иную позицию, а министерство - это исполнительная власть, она должна выполнять законы", - рассказал Шкарлет.
Он также добавил, что "сейчас вносятся изменения, чтобы позволить студентам-иностранцам изучать иностранный язык, но при условии того, что они должны изучать и украинский язык".
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Тобто зміни щодо мови навчання будуть! Не важко здогадатися, що мова йде про російську мову навчання.
может вброс, а может нет.. но проверить надо!
https://vz.ru/news/2020/7/8/1049018.html
Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе
Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», - цитирует Никонорову https://dan-news.info/politics/kontaktnaya-gruppa-dostigla-progressa-v-obsuzhdenii-dvux-statej-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-mid.html «Донецкое агентство новостей» .
Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе.
ЗЫ мое личное мнение: Украина унитарное государство и никому никаких особых статусов давать нельзя, а тех кто требует такие статусы нужно отбивать голову..
З української пісні?
А нічка темная була,
Коли він її вбив"
Сидели прели - прели (прения)...
Сидели голосовали-голосовали...
Сидели пистели-писдели...
и решили - ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ! ВЕРНИТЕ БАБЛО ЛЮДЯМ ШО ПЛАТЯТ ВАМ ЗАРПЛАТУ !!!
ЖИВИТЕ НА ТО ШО ОТБЕРЕТЕ У БАРЫГ ПРИ ПОСАДКЕ
Чудова новина!
Але цікавить процент і права української мови.