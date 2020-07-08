Шкарлет заверил, что изменений в языковой политике в системе образования не будет

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что украинский язык останется в системе образования.

Об этом он заявил в интервью изданию Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

3 июля экс-глава МОН Лилия Гриневич высказала мнение, что назначение Шкарлета - "человека с антимайданными ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствовала, что разделяет их подходы" - может привести к изменению языковой политики в системе образования.

В ответ врио министра отметил, что, по его мнению, язык преподавания в украинских заведениях образования должен быть украинский.

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"Украинский язык. У нас Конституция есть, у нас есть закон. Депутат может выражать иную позицию, а министерство - это исполнительная власть, она должна выполнять законы", - рассказал Шкарлет.

Он также добавил, что "сейчас вносятся изменения, чтобы позволить студентам-иностранцам изучать иностранный язык, но при условии того, что они должны изучать и украинский язык".

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.