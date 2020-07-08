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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Крым и Донбасс - как Эльзас и Лотарингия": МИД ответил на заявление посла Франции о первоочередности деоккупации ОРДЛО

Рассмотрение вопросов оккупированных Крыма и Донбасса не должны быть взаимоисключающими или иметь очередность решения. МИД Украины продолжит работу по обоим направлениям.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена о том, что по деоккупации Крыма Париж "открыт ко всем предложениям", однако в первую очередь нужно закончить войну на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"И оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым являются авторством одного преступника. Логика, которой руководствуется посол Франции в Украине, которому я очень благодарна за быструю реакцию по недавнему визиту "политических гастролеров" во главе с Т. Мариани в Крым, невозможна для украинского общества и государства, для которого Крым и Донбасс – как Ельзас и Лотарингия для Франции с точки зрения территориальной целостности и важности обоих регионов", – сообщила Джеппар.

По ее словам, "каждая жертва обстрелов агрессора на Донбассе, каждый заключенный или подвергнутый пыткам российской оккупационной властью украинец в Крыму – приоритетная проблема" для правительства и дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен

Она подчеркнула, что украинский МИД ожидает активной поддержки и консолидированной позиции от международных партнеров, которые руководствуются международным правом и "принципиально иным ценностным измерением в оценках событий 2014 года, чем Россия, которая до сих пор рассказывает о "нас там нет" и "воссоединении с родной гаванью".

Автор: 

Крым (26412) Донбасс (26956) Джапарова Эмине (174) Понсен Этьен (55)


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Kavkaz Center
@newkc14
Ряд источников в #Ливии сообщили, что #Турция якобы, хочет переправить С-400, купленные у #России, для проверки их в условиях реальных боевых действий. Если эта не деза, то #турки будут сбивать #русские самолеты МиГ29 русскими ПВО и тогда станет ясно их реальная эффективность
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09.07.2020 00:02 Ответить
У Украины нет приоритетности в вопросе освобождения Донбасса или Крыма, МИД работает по обоим направлениям, - Джапарова
А що зробив МЗС?
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09.07.2020 00:14 Ответить
Недоработали мы..Не в курсе Запад,что с нами сотворили рашкованцы.В нас проблема.Да.
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09.07.2020 01:13 Ответить
Что то не помню чтобы в минск или в нормандском формате затрагивали тему окупированного крыма. Очевидно что *украинские* переговорщики действуют только в интересах РФ и пляшут под дудку *****.
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09.07.2020 00:19 Ответить
Пусті балачки.
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09.07.2020 00:21 Ответить
как уволить президента?
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09.07.2020 00:24 Ответить
"...заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена о том, что по деоккупации Крыма Париж "открыт ко всем предложениям", однако в первую очередь нужно закончить войну на Донбассе..."
Париж,короче,валяет дурака.Как и вся остальная евро"уйня.Есть один преступник,который всё это сделал.И в Крыму и На Донбассе.Это нераздельно.Но...Как же не хочется выходить из зоны комфорта...
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09.07.2020 00:24 Ответить
Тело подписало Особый статус,
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09.07.2020 00:50 Ответить
Україна не має пріоритетності в питанні звільнення Донбасу чи Криму, МЗС працює в обох напрямках, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2967
Україна не має пріоритетності в питанні звільнення Донбасу чи Криму! Видно ЗЕбіли капітулянти зовсім не збираються визволяти нашу рідну але тимчасово окуповану лютим ворогом кремлівськими фашистами )(уйла Українську землю, як Крим так і Донбас і все злочинно думають про капітуляцію України на милість проклятої паРаші.
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09.07.2020 08:03 Ответить
 
 