"Крым и Донбасс - как Эльзас и Лотарингия": МИД ответил на заявление посла Франции о первоочередности деоккупации ОРДЛО

Рассмотрение вопросов оккупированных Крыма и Донбасса не должны быть взаимоисключающими или иметь очередность решения. МИД Украины продолжит работу по обоим направлениям.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена о том, что по деоккупации Крыма Париж "открыт ко всем предложениям", однако в первую очередь нужно закончить войну на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"И оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым являются авторством одного преступника. Логика, которой руководствуется посол Франции в Украине, которому я очень благодарна за быструю реакцию по недавнему визиту "политических гастролеров" во главе с Т. Мариани в Крым, невозможна для украинского общества и государства, для которого Крым и Донбасс – как Ельзас и Лотарингия для Франции с точки зрения территориальной целостности и важности обоих регионов", – сообщила Джеппар.

По ее словам, "каждая жертва обстрелов агрессора на Донбассе, каждый заключенный или подвергнутый пыткам российской оккупационной властью украинец в Крыму – приоритетная проблема" для правительства и дипломатии.

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Она подчеркнула, что украинский МИД ожидает активной поддержки и консолидированной позиции от международных партнеров, которые руководствуются международным правом и "принципиально иным ценностным измерением в оценках событий 2014 года, чем Россия, которая до сих пор рассказывает о "нас там нет" и "воссоединении с родной гаванью".