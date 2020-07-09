Канада запретила импорт щенков из Украины после июньского рейса МАУ, на котором обнаружили десятки мертвых животных
Правительство Канады запретило импорт щенков из Украины. Запрет касается щенков моложе 8 месяцев, ввозимых в страну для продажи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к задаче защищать животных. После расследования, проведенного агентством по поводу значительной партии щенков из Украины, агентство решило отменить разрешения на импорт любых щенков для продажи возрастом менее 8 месяцев из Украины. С 6 июля CFIA больше не будет выдавать новых разрешений на импорт собак для продажи моложе 8 месяцев из Украины", - отмечается в публикации на сайте правительства Канады.
Решение будет оставаться в силе, пока CFIA не убедится, что выполняются условия импорта и международные стандарты и животные будут путешествовать безопасно.
Напомним, в аэропорту Торонто 13 июня обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту прибывшего из Киева самолета Международных авиалиний Украины.
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Вообще всех русских из россии нужно объявить "персонами нон грата" во всех странах до тех пор, пока они не повесят своего кремлевского карлика!
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Если бы в Канаде узнали, сколько бизнес-партнеров и конкурентов Бени умерло при весьма странных обстоятельствах...
>щенки
Хмммммм.
13 червня було відкрито авіасполучення з Канадою? Карантину вже не було? Чи це був героїчний політ за українціями, які бажали повернутися додому ?