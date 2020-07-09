Канада запретила импорт щенков из Украины после июньского рейса МАУ, на котором обнаружили десятки мертвых животных

Правительство Канады запретило импорт щенков из Украины. Запрет касается щенков моложе 8 месяцев, ввозимых в страну для продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к задаче защищать животных. После расследования, проведенного агентством по поводу значительной партии щенков из Украины, агентство решило отменить разрешения на импорт любых щенков для продажи возрастом менее 8 месяцев из Украины. С 6 июля CFIA больше не будет выдавать новых разрешений на импорт собак для продажи моложе 8 месяцев из Украины", - отмечается в публикации на сайте правительства Канады.

Решение будет оставаться в силе, пока CFIA не убедится, что выполняются условия импорта и международные стандарты и животные будут путешествовать безопасно.

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Напомним, в аэропорту Торонто 13 июня обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту прибывшего из Киева самолета Международных авиалиний Украины.