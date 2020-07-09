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Канада запретила импорт щенков из Украины после июньского рейса МАУ, на котором обнаружили десятки мертвых животных

Канада запретила импорт щенков из Украины после июньского рейса МАУ, на котором обнаружили десятки мертвых животных

Правительство Канады запретило импорт щенков из Украины. Запрет касается щенков моложе 8 месяцев, ввозимых в страну для продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к задаче защищать животных. После расследования, проведенного агентством по поводу значительной партии щенков из Украины, агентство решило отменить разрешения на импорт любых щенков для продажи возрастом менее 8 месяцев из Украины. С 6 июля CFIA больше не будет выдавать новых разрешений на импорт собак для продажи моложе 8 месяцев из Украины", - отмечается в публикации на сайте правительства Канады.

Решение будет оставаться в силе, пока CFIA не убедится, что выполняются условия импорта и международные стандарты и животные будут путешествовать безопасно.

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Напомним, в аэропорту Торонто 13 июня обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту прибывшего из Киева самолета Международных авиалиний Украины.

Автор: 

импорт (560) Канада (2092) собаки (196) МАУ (330)


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Топ комментарии
+12
Если бы канадское агентство узнало, что за пенсию, которую Украина выплачивает большинству своих граждан, нельзя прокормить даже щенков, оно вообще запретило бы авиаперелёты лет на 300 вперёд.
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09.07.2020 01:31
+9
Бенина контора шараж-монтаж?
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09.07.2020 01:06
+7
Собственно, так оно и есть! Еще одно подтверждение, их (МАУ) скотское отношение к людям проявляется повсюду.
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09.07.2020 07:09
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Бенина контора шараж-монтаж?
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09.07.2020 01:06 Ответить
Собственно, так оно и есть! Еще одно подтверждение, их (МАУ) скотское отношение к людям проявляется повсюду.
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09.07.2020 07:09 Ответить
ну шо? Хапнули? Тепер урвалось - доведеться через Бєларусь імпорт борзих щєнков налагоджувати
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09.07.2020 01:20 Ответить
Если бы канадское агентство узнало, что за пенсию, которую Украина выплачивает большинству своих граждан, нельзя прокормить даже щенков, оно вообще запретило бы авиаперелёты лет на 300 вперёд.
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09.07.2020 01:31 Ответить
Лучше б Канада запретила въезд рузьких сабак - гастайбайтеров и прочих туристов с их дипломатами вместе!

Вообще всех русских из россии нужно объявить "персонами нон грата" во всех странах до тех пор, пока они не повесят своего кремлевского карлика!

.
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09.07.2020 01:55 Ответить
Не звізди вояка пітушний-вавка в голові.Ти хоч знаєш,скільки хлопців з Кубані,Саратова навіть Перьмі,які виступили проти окупаційної політики Путла,воювали разом з украми на початку агресії кремлядії?Ти хоч в курсах,що більше двох років було недостатньо на фронті,аби зрозуміти,що влада мародерна в Києві виявилася ще гіршою пострілами в спину (легалізація)-прийшлося з побратимами західняками переправлятися нелегально за західний кордон,бо почалася тотальна "здача"ментами і послідовне винищення добровольців з українським корінням та навіть вільномовними?І це тоді,коли синки самого преза патякали козлощелепним наречієм по Лондонах та навіть під ГБР?Бачив я вас,виродки поросячі-гидко навіть звязуватися з зелено-щеколадною сцикотою продажньою.
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09.07.2020 08:02 Ответить
Канада без тебя разбереться что и кому запрещать вовочкин
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09.07.2020 08:55 Ответить
Уголовное дело возбудили. Дыхне вызвали? Или как после иранской трагедии все сойдёт с рук
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09.07.2020 04:55 Ответить
Всё к чему прикосается товарищ Бе, гибнет. Зелохи на очереди.
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09.07.2020 07:12 Ответить
Беня еще не вопит, что это антисемитизм? Аж странно...
Если бы в Канаде узнали, сколько бизнес-партнеров и конкурентов Бени умерло при весьма странных обстоятельствах...
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09.07.2020 07:19 Ответить
Зелохи, почему не открывают уголовное дело? В нормальной стране эту компанию уже закрыли.
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09.07.2020 07:55 Ответить
Беня старший 8 місяців. може його відравити транзитом через США?
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09.07.2020 08:22 Ответить
То дітей ураїнські свиноматки з внутрішньою плацентою народжують для зарубіжних плутократів, то цуценят вивозять. А щось типу - літаків, супутників, суден, верстатів, електроніки де така продукція?
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09.07.2020 09:05 Ответить
>Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA)Источник: https://censor.net/n3207025
>щенки
Хмммммм.
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09.07.2020 09:36 Ответить
"Напомним, в аэропорту Торонто 13 июня https://censor.net/video_news/3203309/na_bortu_letevshego_v_toronto_samoleta_mau_pogibli_38_schenkov_vlasti_kanady_provodyat_rassledovanie"

13 червня було відкрито авіасполучення з Канадою? Карантину вже не було? Чи це був героїчний політ за українціями, які бажали повернутися додому ?
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09.07.2020 10:22 Ответить
 
 