Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман уходит с военной службы в США из-за запугивания, - CNN
Подполковник Сухопутных войск США Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе об импичменте президента США Дональда Трампа, покидает службу в Вооруженных силах США.
Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмана, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Виндман стал жертвой "кампании давления, запугивания и мести" после показаний на процессе импичмента.
Александр Виндман также обнародовал следующее заявление в Twitter: "Сегодня я официально подал заявление об отставке из Сухопутных войск США, организации, которую я люблю. Моя семья и я полны энтузиазма относительно будущего".
Канал CNN сообщает, что не получил комментариев от Министерства обороны США и Белого дома об отставке Виндмана.
Представитель Виндмана также заявил СМИ США, что "президент США пытался заставить Виндмана выбрать: между соблюдением закона и угождением президенту. Между преданностью клятве и защитой карьеры. Между защитой собственного карьерного роста и карьеры других военных".
Канал CNN также сообщает, что в Пентагоне отрицают давление на Виндмана по политическим мотивам. Канал со ссылкой на источник утверждает: ему ранее сообщили, что Белый дом стремился участвовать в карьерных решениях. Виндману также якобы рассказали, что его карьере создаются преграды, и он не сможет работать в сфере своей экспертизы, включая Украину.
Напомним, Александр Виндман негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, и был уволен из Совета по национальной безопасности США.
В феврале президент Дональд Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана.
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Спит он как то в казарме на койке второго яруса и слышит
- ЭЙ! Виндман! Когда пойдём в атаку на врага я тебе в спину стрельну!
- Чаво?
- В спину срельну!
- Чаво?
- Стрельну, плять!
- Чаво?
- ЧАВО, ЧАВО ,,, по ипалу дать, шоб ухи прочистились?!
- Чаво?
- НА ***** !!!
- ОЙ БОЛЬНО ! Ну вас к черту! Пойду и уволюсь! Пожалеете, да поздно будет! Будете звать обратно - не приду! Лучше таксистом работать. ...
Такого не нагнёшь.