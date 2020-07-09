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Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман уходит с военной службы в США из-за запугивания, - CNN

Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман уходит с военной службы в США из-за запугивания, - CNN

Подполковник Сухопутных войск США Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе об импичменте президента США Дональда Трампа, покидает службу в Вооруженных силах США.

Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмана, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Виндман стал жертвой "кампании давления, запугивания и мести" после показаний на процессе импичмента.

Александр Виндман также обнародовал следующее заявление в Twitter: "Сегодня я официально подал заявление об отставке из Сухопутных войск США, организации, которую я люблю. Моя семья и я полны энтузиазма относительно будущего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США

Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман уходит с военной службы в США из-за запугивания, - CNN 01

Канал CNN сообщает, что не получил комментариев от Министерства обороны США и Белого дома об отставке Виндмана.

Представитель Виндмана также заявил СМИ США, что "президент США пытался заставить Виндмана выбрать: между соблюдением закона и угождением президенту. Между преданностью клятве и защитой карьеры. Между защитой собственного карьерного роста и карьеры других военных".

Канал CNN также сообщает, что в Пентагоне отрицают давление на Виндмана по политическим мотивам. Канал со ссылкой на источник утверждает: ему ранее сообщили, что Белый дом стремился участвовать в карьерных решениях. Виндману также якобы рассказали, что его карьере создаются преграды, и он не сможет работать в сфере своей экспертизы, включая Украину.

Напомним, Александр Виндман негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, и был уволен из Совета по национальной безопасности США.

В феврале президент Дональд Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана.

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Автор: 

СМИ (3839) США (26877) увольнение (2681) Трамп Дональд (5403) Виндман Александер (10)


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Топ комментарии
+16
Такого позорного и антиамериканского президента как Трамп в истории США еще небыло.
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09.07.2020 01:44
+8
Как минимум лоббированием интересов кремлядей...
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09.07.2020 02:36
+6
Выйдя в отставку, Виндман сможет давать любые показания.
Такого не нагнёшь.
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09.07.2020 05:22
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Правила форума Совет форумчан
Порошенко, хватит разрывать США!!!
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09.07.2020 01:17 Ответить
Такого позорного и антиамериканского президента как Трамп в истории США еще небыло.
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09.07.2020 01:44 Ответить
А чем он опозорился?
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09.07.2020 02:02 Ответить
Как минимум лоббированием интересов кремлядей...
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09.07.2020 02:36 Ответить
Может я дурак и не понимаю? Как именно Трамп лоббировал интересы своего врага?
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09.07.2020 02:56 Ответить
почему может!?
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09.07.2020 10:15 Ответить
Ты дурак и не понимаешь - зачем тратить время чтобы тебе что-то объяснить?
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09.07.2020 10:45 Ответить
Треба перевірити,звідки цей хахол-стукач дістав замовлення свідчити проти Трампа,поки ще йому байдануті не замовили золоту труну,як флойдові.Рік виборів все ж- збурити хвилю -це святе.
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09.07.2020 04:09 Ответить
Козлощелепний-шампусіка хошь?А на бутілку слабо?
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09.07.2020 03:48 Ответить
А было так:-

Спит он как то в казарме на койке второго яруса и слышит
- ЭЙ! Виндман! Когда пойдём в атаку на врага я тебе в спину стрельну!
- Чаво?
- В спину срельну!
- Чаво?
- Стрельну, плять!
- Чаво?
- ЧАВО, ЧАВО ,,, по ипалу дать, шоб ухи прочистились?!
- Чаво?
- НА ***** !!!
- ОЙ БОЛЬНО ! Ну вас к черту! Пойду и уволюсь! Пожалеете, да поздно будет! Будете звать обратно - не приду! Лучше таксистом работать. ...
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09.07.2020 02:13 Ответить
Боря??? Это же готовый сюжет для вовки-шута из 95 квартпла... и, главное, кого-то ж рассмешил, до смерти уморил своими шутками...
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09.07.2020 06:40 Ответить
Так будет с каждым карьеристом, который идет на поводу не своей совести, а на поводу одной партии!
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09.07.2020 02:50 Ответить
Видман остался верен своей совести.
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09.07.2020 05:31 Ответить
Совесть его покинулв, когла он решил оболгать Трампа!
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09.07.2020 09:18 Ответить
Все с точностью до наоборот - человек пожертвовал своей карьерой, но не своей совестью.
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09.07.2020 06:22 Ответить
Віслюка зобідили.Всі на імпічмент.
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09.07.2020 03:53 Ответить
Выйдя в отставку, Виндман сможет давать любые показания.
Такого не нагнёшь.
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09.07.2020 05:22 Ответить
Ну прям запугивали и новость от cnn т.е. демократов. У байдена подгорает перед выборами ,вот и всякую х в новостях запускают. Я бы этих , типа, демократов вообще судила за подстрекательства к насилию т.к. именно они поддерживали и организовывали акции против расизма... которые привели к насилию и мародерству... хотя по сути мер , где произошел случай со смертью приступника - демократ и мер отвечает за действия полиции...
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09.07.2020 06:56 Ответить
Кернес... Снимай мундир, пошли домой...
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09.07.2020 08:44 Ответить
CNN - лівацька помийка на кшталт совкової "Правда". Їм вірити - себе не поважати.
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09.07.2020 09:02 Ответить
Господи, да чего переливать из пустого в порожнее: пытались Трампа импичментнуть-не вышло (а там наверное перемывали ему все косточки от и до, и тем не менее ничего не нашли). Инициировали демократы, не получилось, умейте проигрывать. А весь этот бред про какое-то давление или запугивание оставьте своим внутренним потребителям медиа.
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09.07.2020 09:24 Ответить
Джон Маккейн был республиканцем, но понимал с чем Америка столкнётся в лице Трампа.
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09.07.2020 10:41 Ответить
Был да сплыл. Теперь он демократ.
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09.07.2020 10:53 Ответить
По вашей логике все республиканцы - демократы. Если это так, тогда кто такой Трамп. Отвечаю - Жлоб, каких мир ещё не видел!
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09.07.2020 14:58 Ответить
Тьфу, чёрт, спутал я, Маккейна с этим, которого вечно с Буризмой на пару вспоминают, с Байденом)))Бывает)))
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09.07.2020 15:25 Ответить
Ты точно смотрел процесс импичмента? Где свидетелям запретили оглашать факты по рыжему орангутангу.
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09.07.2020 10:48 Ответить
А я разве утверждал, что запрещали?Наоборот, сказал, что наверное перемывали все косточки от и до. И где тот импичмент?Там же где прошлогодний снег.
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09.07.2020 10:55 Ответить
Кумедно спостерігати, як певні індивіди, котрі знають по-англійські лише "хенде хох!" і "Гітлер капут", беруться судити про ситуацію в Гамериці, абсолютно нічого в ній не петраючи і переспівуючи фальшивки (тепер це у нас модно називати "фейками") різних глобалістських мас-мідій (CNN, NBC, MSNBC, The Washington Post, The Guardian and so on & so forth), переспівані українськими мас-мідіями, контрольованими глобалістами.
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09.07.2020 09:31 Ответить
Там может быть не запугивание было, а презрение со стороны других офицеров. Трампу нужно в суд подать за клевету.
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09.07.2020 09:36 Ответить
Орёл не питается мухами, слишком мелко для него.
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09.07.2020 10:24 Ответить
Зато орёл клюнул Трампа в кабинете.
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09.07.2020 10:47 Ответить
Да хоть воробушек нагадил сверху, это мелочь жизни.
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09.07.2020 10:56 Ответить
Это ты про рыжего бабуина, которого обоссали кремлевские проститутки под видеозапись еще в 80-х ?
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09.07.2020 11:01 Ответить
и где же эта запись?
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09.07.2020 11:11 Ответить
Хотелось бы увидеть хотя бы подтверждение того, что такая запись существует. Вчера я вон слышал, что Мендель беременна от Зеленского, а супруга намеревается на развод подавать.
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09.07.2020 11:14 Ответить
 
 