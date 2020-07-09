Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ"

США вместе с другими "ответственными странами" в ООН должны увеличить цену для России и Китая, которые используют постоянное членство в Совбезе, чтобы блокировать мирные инициативы по Сирии.

Об этом на пресс-брифинге заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних нескольких месяцев Россия и Китайская Народная Республика неоднократно злоупотребляли своим правом вето в Совбезе, поддерживая стратегию режима Асада, который уничтожает собственный народ", - отметил глава американской дипломатии.

По его убеждению, расчет Москвы и Пекина прослеживается очень четко: "Они считают, что избегут расплаты за свои действия в Совете Безопасности. Они верят, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые превышают любую цену совести или моральных обязательств".

В то же время Помпео подчеркнул: "наша обязанность, ответственных стран мира, заключается в том, чтобы увеличить эту цену".

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Он также подчеркнул необходимость "задокументировать человеческое измерение решений России и Китая" и напомнить миру о том, кого покрывают эти два режима.

Госсекретарь США сделал это заявление после того, как российская и китайская делегации заблокировали резолюцию Совета Безопасности о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предусматривал поставку в эту страну помощи через два пункта пропуска на границе с Турцией.

Россия вообще заявила о необходимости "постепенного сворачивания" трансграничного механизма. Москву, в частности, не устраивает, что так гуманитарная поддержка поступает в районы, которые не контролирует режим Асада.