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Новости Война в Сирии
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Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ"

Помпео призвал

США вместе с другими "ответственными странами" в ООН должны увеличить цену для России и Китая, которые используют постоянное членство в Совбезе, чтобы блокировать мирные инициативы по Сирии.

Об этом на пресс-брифинге заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних нескольких месяцев Россия и Китайская Народная Республика неоднократно злоупотребляли своим правом вето в Совбезе, поддерживая стратегию режима Асада, который уничтожает собственный народ", - отметил глава американской дипломатии.

По его убеждению, расчет Москвы и Пекина прослеживается очень четко: "Они считают, что избегут расплаты за свои действия в Совете Безопасности. Они верят, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые превышают любую цену совести или моральных обязательств".

В то же время Помпео подчеркнул: "наша обязанность, ответственных стран мира, заключается в том, чтобы увеличить эту цену".

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Он также подчеркнул необходимость "задокументировать человеческое измерение решений России и Китая" и напомнить миру о том, кого покрывают эти два режима.

Госсекретарь США сделал это заявление после того, как российская и китайская делегации заблокировали резолюцию Совета Безопасности о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предусматривал поставку в эту страну помощи через два пункта пропуска на границе с Турцией.

Россия вообще заявила о необходимости "постепенного сворачивания" трансграничного механизма. Москву, в частности, не устраивает, что так гуманитарная поддержка поступает в районы, которые не контролирует режим Асада.

Китай (2996) ООН (4178) россия (95702) США (26877) Совбез ООН (1114) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+14
Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 1020
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09.07.2020 07:16
+10
Селяни пихають пердячим паром вагон з хлібом. Запаребрік, 80 км від Підербурху.

Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2020 07:39
+7
это все Обама
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09.07.2020 07:17
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Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 1020
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09.07.2020 07:16 Ответить
это все Обама
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09.07.2020 07:17 Ответить
тм. Гадит в штаны ватникам со времен Вани Грязного и до сих пор. Подлая, мощная, гадкая Обама. Но ватников так просто из говна - не вытянешь, так что пусть ревет и плачет Обама эта, ватники будут и дальше сидеть в том, что им нравится)
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09.07.2020 07:56 Ответить
Ваня Грязный.Улыбнуло.
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09.07.2020 08:53 Ответить
вы еще не читал Антиколорадоса - он тоже прикольно придумывает кликухи Путину, Рабсии и прочим джигитам.
качественно опускает всех плохих и даже Кличко.
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09.07.2020 08:56 Ответить
А чо наверху стекла типа есть исчо? Непорядок! Разбить на...
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09.07.2020 07:21 Ответить
Пакеты, ага.
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09.07.2020 08:30 Ответить
Селяни пихають пердячим паром вагон з хлібом. Запаребрік, 80 км від Підербурху.

Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ" - Цензор.НЕТ 9547
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09.07.2020 07:39 Ответить
вагон з хлібом вкрали?
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09.07.2020 07:57 Ответить
В Росії є цілі міста з таких дерев'яних будинків, і вигляд вони мають майже як на фото. Є навіть багатоповерхівки на 3поверхи, говорять там туалет це отвір в підлозі з третього по перший.
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09.07.2020 08:18 Ответить
Нанотехнология на экспорт. Илон Маск нервно курит.
https://youtu.be/HxklYqPdiIY
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09.07.2020 08:28 Ответить
Таки да, но наш нонешний хидрант, а в недалёком прошлом писюанист и маэстро имитации игры х...м на балалайке, своё сериал для умственно отсталых слоёв населения "Скоты", пардон "Сваты", впрочем какая разница, снимал под Полтавой, в украинском селе, и выдавал его, украинское село за русскую деревню.
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09.07.2020 09:30 Ответить
И в Черниговской и в Сумской, я тоже видел много заброшенных хат.
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11.07.2020 11:42 Ответить
Что китайцам нужно в Сирии?
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09.07.2020 07:36 Ответить
китайцев нету в Сирии.
Но он спонсирует Иран, который большую часть Сирии окупировал и есть источником бесконечной войны
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09.07.2020 09:28 Ответить
С. рф. Вообще пора заканчивать
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09.07.2020 07:46 Ответить
Там не поддержка, а преступления против человечности. За которые - виселица. Без срока давности. И Помпео своими мягкими оценками оттягивает момент справедливого правосудия. Ему, надеюсь, тоже зачтется, в том числе на скорых уже выборах в США.
Вот, например, статья про преступления путина и его банды:
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09.07.2020 07:47 Ответить
опять на сайте глючит ява. Вот статья:

В городе Тархуна в Ливии обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся наемниками Хафтара и русской банды Вагнера. Материалы об преступлениях распространил ливийский телеканал February, сообщает агентство Anadolu.

Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Пленных и заложников изощренно пытали: их обдавали горячим паром с верхних частей камер.

Телеканал назвал такие камеры крематориями. Помимо русских пытками и убийствами занималась, в частности, группировка наемников из племени Кани, обитающее на востоке Ливии.

Одна из последних страшных находок, свидетельствующих о жестокости хафтаровцев и русских, была обнаружена в Тархуна. Там найдены факты чудовищного преступления банды банд Хафтара и Вагнера.

Выявлена могила целой семьи в количестве 21 человек. Все члены семьи - муж, жена, дети, братья, сёстры и пр. были жестоко запытаны насмерть и закопаны на территории двора их дома.

Накануне в МИД Ливии сообщили, что Международный уголовный суд в Гааге направит в Ливию группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных Хафтаром и русской бандой Вагнера в окрестностях Триполи, а также в районе города Тархуна.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем. Речь идёт о подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии.

Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.

Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.

Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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09.07.2020 07:48 Ответить
Януковощ сейчас такой:
Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ" - Цензор.НЕТ 4358 (гы-гы-гы, не поймаете, бееееее)
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09.07.2020 07:53 Ответить
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09.07.2020 08:13 Ответить
Вообще-то, бесполезную ООН пора уже упразднить.
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09.07.2020 10:29 Ответить
КАК страна ТЕРОРИСТ РОССИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРАВО ВЕТО????? ЭТО ДАЖЕ НЕ СМЕШНО, В СОВБЕЗЕ ЧТО ВООБЩЕ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ СИДЯТ???????????????
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09.07.2020 11:06 Ответить
 
 