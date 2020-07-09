Помпео призвал "поднять цену" для РФ и Китая за поддержку Асада, "который уничтожает собственный народ"
США вместе с другими "ответственными странами" в ООН должны увеличить цену для России и Китая, которые используют постоянное членство в Совбезе, чтобы блокировать мирные инициативы по Сирии.
Об этом на пресс-брифинге заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В течение последних нескольких месяцев Россия и Китайская Народная Республика неоднократно злоупотребляли своим правом вето в Совбезе, поддерживая стратегию режима Асада, который уничтожает собственный народ", - отметил глава американской дипломатии.
По его убеждению, расчет Москвы и Пекина прослеживается очень четко: "Они считают, что избегут расплаты за свои действия в Совете Безопасности. Они верят, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые превышают любую цену совести или моральных обязательств".
В то же время Помпео подчеркнул: "наша обязанность, ответственных стран мира, заключается в том, чтобы увеличить эту цену".
Он также подчеркнул необходимость "задокументировать человеческое измерение решений России и Китая" и напомнить миру о том, кого покрывают эти два режима.
Госсекретарь США сделал это заявление после того, как российская и китайская делегации заблокировали резолюцию Совета Безопасности о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предусматривал поставку в эту страну помощи через два пункта пропуска на границе с Турцией.
Россия вообще заявила о необходимости "постепенного сворачивания" трансграничного механизма. Москву, в частности, не устраивает, что так гуманитарная поддержка поступает в районы, которые не контролирует режим Асада.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
качественно опускает всех плохих и даже Кличко.
https://youtu.be/HxklYqPdiIY
Но он спонсирует Иран, который большую часть Сирии окупировал и есть источником бесконечной войны
Вот, например, статья про преступления путина и его банды:
В городе Тархуна в Ливии обнаружены камеры для пыток, использовавшиеся наемниками Хафтара и русской банды Вагнера. Материалы об преступлениях распространил ливийский телеканал February, сообщает агентство Anadolu.
Одиночные камеры имеют низкие потолки, что не дает заключенным возможности выпрямиться в полный рост. Пленных и заложников изощренно пытали: их обдавали горячим паром с верхних частей камер.
Телеканал назвал такие камеры крематориями. Помимо русских пытками и убийствами занималась, в частности, группировка наемников из племени Кани, обитающее на востоке Ливии.
Одна из последних страшных находок, свидетельствующих о жестокости хафтаровцев и русских, была обнаружена в Тархуна. Там найдены факты чудовищного преступления банды банд Хафтара и Вагнера.
Выявлена могила целой семьи в количестве 21 человек. Все члены семьи - муж, жена, дети, братья, сёстры и пр. были жестоко запытаны насмерть и закопаны на территории двора их дома.
Накануне в МИД Ливии сообщили, что Международный уголовный суд в Гааге направит в Ливию группу экспертов для расследования военных преступлений, совершенных Хафтаром и русской бандой Вагнера в окрестностях Триполи, а также в районе города Тархуна.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем. Речь идёт о подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии.
Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.
Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.
Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.
Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.
Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
(гы-гы-гы, не поймаете, бееееее)