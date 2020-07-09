Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб ОС

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил была задействована в ликвидации пожара в Луганской области. Основные же боевые подразделения Вооруженных Сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку от Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. Возле Старогнатовки и Опытного враг обстреливал позиции украинских сил как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи хутора Вольный и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-мм калибра, а по окрестностям последнего - еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ВСУ вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

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Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр"", - сказано в сообщении.

"За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинский воинов получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



