С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение транспорта по Шулявскому путепроводу

В Киеве с 9 июля частично ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что ограничение движения связано с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом путепровода.

По данным КГГА, срок выполнения работ составит 8-10 дней.

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