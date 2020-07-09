С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение транспорта по Шулявскому путепроводу
В Киеве с 9 июля частично ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что ограничение движения связано с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом путепровода.
По данным КГГА, срок выполнения работ составит 8-10 дней.
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+8 Tierre
показать весь комментарий09.07.2020 08:16
+4 Геракл Платонович
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+3 Valery Valery #424431
показать весь комментарий09.07.2020 08:26
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Перед выборами будет еще?
Надеюсь, следующий мер будет нормальный и закончит это строительство за пару месяцев.
Ешьте!
Пойдете на хрен со своей тупорылой ЗЕленой стаей обезьян!
Педалик, кстати, по сравнению с предшественниками, далеко не так плох - примерно на уровне Омели и уж точно на порядок лучше Лени-Космоса.
Но Кирпа и сам не был святой - воровал очень прилично. Его доця лично устанавливала тарифы для разных переводчиков. Но ремонты вокзалов и инфраструктуры делал, этого не отнять. Внешний вид Укрзалізниці стал приличным именно при нем.
А что после него? Полный погром...
За доцю сомневаюсь. Точно знаю, что Кирпа принципиально отказывался от "заманчивых предложений", а сам постоянно летал на вертолете и лично все ежедневно контролировал! Хоть похожего масштаба была фигура в истории Украины?
Никак. Он же не может над каждый с палкой стоять. А наши дорожники не умеют и не хотят делать работу качественно.
Могу у сестры спросить в каком году точно , контора с головным офисом в Харькове, щас не знаю. К Кличку отношения не имеет никагого, проекты лоббируются харьковским кланом.
Далее, строительство объездных мостов и настоящей окружной, в компетенции только кабмина, а оно им нах не нужно.
Далее, Выдубичи, компания Юнигран, песок, щебень и др. с перегрузом прётся по Киеву,
пох на посты на въезде. И таких контор сотни