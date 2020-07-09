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С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение транспорта по Шулявскому путепроводу

С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение транспорта по Шулявскому путепроводу

В Киеве с 9 июля частично ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что ограничение движения связано с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом путепровода.

По данным КГГА, срок выполнения работ составит 8-10 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко

дороги (2512) Киев (25587) ремонт (1181) Шулявский мост (31)


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Топ комментарии
+8
Где бы его взять, нормального?
Педалик, кстати, по сравнению с предшественниками, далеко не так плох - примерно на уровне Омели и уж точно на порядок лучше Лени-Космоса.
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09.07.2020 08:16
+4
Вы уже наголосували разом по приколу...
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09.07.2020 08:14
+3
Виталик как и в боксе ,решил стать чемпионом по пробкам.Киев занимал 3-е место в Европе,после Москвы и Стамбула.Виталя решил исправить это недоразумение.
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09.07.2020 08:26
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Дык педалик в наряде деда мороза там уже несколько раз гастролировал.
Перед выборами будет еще?
Надеюсь, следующий мер будет нормальный и закончит это строительство за пару месяцев.
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09.07.2020 08:05 Ответить
Вы уже наголосували разом по приколу...
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09.07.2020 08:14 Ответить
Не мы, а вы.
Ешьте!
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09.07.2020 08:16 Ответить
зебобик, Виталю не трогай!!!
Пойдете на хрен со своей тупорылой ЗЕленой стаей обезьян!
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09.07.2020 09:18 Ответить
Где бы его взять, нормального?
Педалик, кстати, по сравнению с предшественниками, далеко не так плох - примерно на уровне Омели и уж точно на порядок лучше Лени-Космоса.
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09.07.2020 08:16 Ответить
Ему как мэру до Омельченко,что Омельченко как мэру до боксера.
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09.07.2020 08:27 Ответить
Да ладно? Омеля в основном метро строил, Виталя - привел в порядок парки и скверы, поставил площадки, мосты вот строит. Плиточкой они оба заморачиваются, со строительной мафией тоже оба в доле. Так что они весьма похожи.
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09.07.2020 08:37 Ответить
Соглошусь со сказанным выше. Омеля меру знал- и себе старость обеспечивал, но и для города делалось многое. Взять, например, программу жилья 50х50. Можно было всунуться и получить жильё дешевле.
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09.07.2020 09:00 Ответить
Це ж за часів Омєлі развелося різних "будівельних" шахраїв яких вистачило і на 2 наступних десятиріччя?
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09.07.2020 10:11 Ответить
Посмотрите бюджет времен Омельченко и сравните с бюджетом Киева сегодня. Омельченко бомжом был.
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09.07.2020 12:25 Ответить
В долларах?
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09.07.2020 13:53 Ответить
Среди ВСЕХ наших украинских керманычей был только один реально нормальный, даже крутой, человек - Кирпа! Так и не понятно - почему ушел из жизни. Омельченко так себе, типа Вани Куличенко в Днепре, средненькие дети своего переходного времени.
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09.07.2020 09:14 Ответить
Ну как непонятно - рыги в бытность первого премьерства яныка разворовали ЖД по ноль, обещая сделать Кирпу премьером при яныке-президенте. Но случился Майдан-1. Кирпа понял что отвечать за мега-воровство на ЖД, а еще за эшелоны с донецким люмпеном, который возили бесплатно на Майдан-1, придется ему единолично. Плюс поугрожали смертью детям.
Но Кирпа и сам не был святой - воровал очень прилично. Его доця лично устанавливала тарифы для разных переводчиков. Но ремонты вокзалов и инфраструктуры делал, этого не отнять. Внешний вид Укрзалізниці стал приличным именно при нем.
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09.07.2020 10:41 Ответить
"Разворовали" так, что отремонтировали при Кирпе все станции, везде евроремонт, мосты, путепроводы вместо переездов, подвижной состав обновлялся, скоростное пассажирское сообщение появилось, за Укрзализныцю не было стыдно. Зарплаты всем платили нормальные, премии, ветеранов дороги не забывали. Грузовые перевозки по стране преобладали по ж.д. без уродских фур, уничтожаюших трассы и виновных в тысячах ДТП. Страшно сказать - железная дорога была мощной и ПРИБЫЛЬНОЙ организацией! И это без всяких польских рокеров. И не только Укзализныця, какую ни есть трассу на Одессу оперативно сделали, а знаменитый "мост Кирпы" до сих пор достроить не могут.
А что после него? Полный погром...
За доцю сомневаюсь. Точно знаю, что Кирпа принципиально отказывался от "заманчивых предложений", а сам постоянно летал на вертолете и лично все ежедневно контролировал! Хоть похожего масштаба была фигура в истории Украины?
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09.07.2020 15:15 Ответить
Намекаешь что Виталя должен двух людей насмерть сбить, чтобы хоть как-то до уровня Омели дотянуться?
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09.07.2020 10:37 Ответить
Будет, из обоймы недоучек трускавецких.
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09.07.2020 08:57 Ответить
Виталик как и в боксе ,решил стать чемпионом по пробкам.Киев занимал 3-е место в Европе,после Москвы и Стамбула.Виталя решил исправить это недоразумение.
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09.07.2020 08:26 Ответить
Планированием архитектуры задолго до Витали было заложено. Пример Позняки - мегачеловейник без парковок и с узенькими улочками, вся земля застроена, под дороги места не осталось.
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09.07.2020 09:01 Ответить
Нет гражданского общества. Поэтому любой мэр или през обрастает ворами. Как заставить Кличка отремонтировать мосты через Днепр так,что бы хотя бы лет 10 не проводить ремонты опять? Попытки поменять Кличка на Мычка,Жучка -ни к чему не приведут. Только другая шобла будет обогащаться.
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09.07.2020 08:34 Ответить
" Как заставить Кличка отремонтировать мосты через Днепр так,что бы хотя бы лет 10 не проводить ремонты опять"

Никак. Он же не может над каждый с палкой стоять. А наши дорожники не умеют и не хотят делать работу качественно.
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09.07.2020 08:38 Ответить
Тролль-не прикидывайся дегенератом. Все ты понимаешь. И мы все про тебя понимаем,ты тут не первый год гадишь.
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09.07.2020 08:47 Ответить
Расскажу - тупо орлы собакова должны отлавливать фуры с перегрузом, и не только на въездах, но и по городу.
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09.07.2020 09:03 Ответить
Одно не отменяет другого. Такого армагеддона с мостами как в крупных городах Украины -нет ни в одной развитой стране. Воры мэры-иммитируют ремонты и десятилетиями пилят бабки на "ремонте швов". Строят вместо этого стеклянные мосты, которым тоже не могут дать ладу.
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09.07.2020 09:44 Ответить
це саме мери не можуть дати раду чи все ж таки технічний рівень наших спеців та робітників впав нижче плинтусу?
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09.07.2020 10:16 Ответить
а чого "впав"? коли він був високим?
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09.07.2020 10:26 Ответить
А как ты думаешь? Если ты знаешь,что "рівень впав нижче плінтусу", то почему МЭР об этом не знает? Или знает ,но ему глубоко плевать на это? Потому,что для постройки своей хаты МЭР как то находит тех, у "кого рівень не впав нижче плінтуса" и мэрскикая компания "КАН" строит качественную коммерческую недвижимость,за бабки, конечно.
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09.07.2020 10:31 Ответить
В какой развитой стране, перегруженные самосвалы пистуют в 40 градусную жару через город? И кстати, Южный мост на постой в перманентном ремонте, осенью и весной всегда, в течении лета - по ситуации. Сейчас ехал - снова ремонт, причём снова правая полоса. С мостом Патона этого не происходит, странно, правда? На Патона мэр ссытся воровать ?
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09.07.2020 16:51 Ответить
Ворует и на Патоне,аж гай шумит. Уже два месяца перекрыли по полосе -и нифига не делают. Вообще! И потом,мы обсуждаем простой вопрос: "КАН" Кличка строит качественную и дорогую коммерческую недвижимость.Зашибает бабло. И шо самое интересное,туда, Педалик может найти профи по строительству. А на городской мост тот же Педалик может найти только профанов и кустарей! И поэтому два-три раза в год Педалик закрывает Южный и Северный мост на "реконструкцию полос" вот этими "профанами". И списывает на эти профанские ремонты горы городских денег. И даже остается троллей нанимать- на Цензоре Педалику "образ "малевать.
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09.07.2020 17:38 Ответить
ул. Андрея Аболмасова, 5, первый адрес "КАН" в Киеве, зашли в конце 90х. Я там бывал сразу после открытия офиса .

Могу у сестры спросить в каком году точно , контора с головным офисом в Харькове, щас не знаю. К Кличку отношения не имеет никагого, проекты лоббируются харьковским кланом.
Далее, строительство объездных мостов и настоящей окружной, в компетенции только кабмина, а оно им нах не нужно.
Далее, Выдубичи, компания Юнигран, песок, щебень и др. с перегрузом прётся по Киеву,
пох на посты на въезде. И таких контор сотни
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09.07.2020 20:51 Ответить
 
 