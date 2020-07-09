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Новости Пожары в Украине
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Пожар на Луганщине: продолжается тушение очагов горения в трех лесничествах, 71 человек обратился за медпомощью в больницу, - ГСЧС

Пожар на Луганщине: продолжается тушение очагов горения в трех лесничествах, 71 человек обратился за медпомощью в больницу, - ГСЧС

В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств. С начала работ силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалася 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га. К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлены 2 сброса - 16 т воды. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+2
Найвеличніший так і не загасив пожежу? Мабуть припхався туди без відра.
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09.07.2020 08:17
+2
Блин, луганчане думают - лучше бы уже наводнение. Горцы вырубают лес, а потом захлебываются и кричат, а у нас - бережем лес, теперь вот горим, да еще и Зеля приехал, видать землетрясение будет
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09.07.2020 08:18
+2
Він відро не для того носить. Воно йому потрібно для надійоного зберігання лайна, щоб шмарій не з'їв))
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09.07.2020 08:20
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Серверы поджигают
...а наши бегают с ведрами
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09.07.2020 08:15 Ответить
Пардон сепары...
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09.07.2020 08:16 Ответить
сєрвєр-сєвєр-сєпар
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09.07.2020 09:23 Ответить
Найвеличніший так і не загасив пожежу? Мабуть припхався туди без відра.
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09.07.2020 08:17 Ответить
Він відро не для того носить. Воно йому потрібно для надійоного зберігання лайна, щоб шмарій не з'їв))
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09.07.2020 08:20 Ответить
Що я скажу- зараз будуть тисячі звернень, і всім будуть давати обіцяні зелею компенсації.
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09.07.2020 08:18 Ответить
Зелений поц зуб давав.
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09.07.2020 08:23 Ответить
Блин, луганчане думают - лучше бы уже наводнение. Горцы вырубают лес, а потом захлебываются и кричат, а у нас - бережем лес, теперь вот горим, да еще и Зеля приехал, видать землетрясение будет
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09.07.2020 08:18 Ответить
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6912
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09.07.2020 08:23 Ответить
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2263Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8893
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09.07.2020 08:25 Ответить
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4855 Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4718
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09.07.2020 08:27 Ответить
сепарня, не поджигайте лес.
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09.07.2020 09:11 Ответить
У результаті обстрілів братів-расєян і сепарів відбувся підпал. Але ета же наші мальчікі, а в очах путєна взагалі мир. Тому гасити - нам, відбудовувати - нам, компенсувати знов-таки з нашої кишені. А ще гниди хочуть проштовхнути закон про особий статус, аби взагалі посадити наших мальчіків у Раду, поповнивши лави україноненависників.
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09.07.2020 10:40 Ответить
Ліс виріжуть до згарища і продадуть?
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09.07.2020 10:40 Ответить
 
 