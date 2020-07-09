Пожар на Луганщине: продолжается тушение очагов горения в трех лесничествах, 71 человек обратился за медпомощью в больницу, - ГСЧС

В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств. С начала работ силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалася 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га. К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлены 2 сброса - 16 т воды. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.