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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.

В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.

По состоянию на утро 9 июля в мире зарегистрировали 213 279 заражений COVID-19 за сутки, свыше 12,1 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 12 170 570 случаев инфицирования и 552 112 смертей из-за коронавируса.

В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 134 862 (+ 890 за сутки), заболевших - 3 158 932 (+ 61 848 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 716 196 инфицированных (+ 41 541 за сутки) и 68 055 (+ 1 187 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 769 052 человек (+25 571 за сутки), количество смертей - 21 144 (+ 491 за сутки).

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В России 700 792 заболевших (+ 6,562 за сутки) и 10 667 летальных случаев (+ 173 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 312 911 человек (+3 633 за сутки), количество смертей - 11 133 (+ 181 за сутки).

В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн. 02

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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о б*же, если это так и будет продолжатся, то за 100 лет заразятся все и даже "они". ой, звонят.

- алло?
- А что вы таки понимаете под словом "они"?
- ээээ, нигерийцев, вестимо, а вы?
- А поцчему вы таки спрашиваете?
- А почему бы и нет, я же не шлемазл какой-то?
- (коротнике гудки)
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09.07.2020 08:27 Ответить
"Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб ОС" --- Под этой новостью комменты закрыты, поэтому выскажусь здесь... Царствие Небесное нашему воину - герою. Твоя смерть будет отомщена....Путинская нечисть захлебнётся собственной кровью.... Будь проклята путинская орда и сам шизоидный кремлёвский выродок....Всем миром мы уничтожим вашу зловонную мокшанскую клоаку....Аминь...
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09.07.2020 08:29 Ответить
Чего то кстати Зельц давно про коронавирус не высказывался. Или ему некогда, масками надо барыжить, пока спрос есть.
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09.07.2020 08:32 Ответить
Да и Шляшко куда то пропал. Степашка всех убрал в сторонку.
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09.07.2020 09:17 Ответить
хватит уже туфту писать, сейчас в мире 4 905 054 больных поскольку большая часть людей уже переболела, зачем причем тут 12 млн?
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09.07.2020 08:35 Ответить
А рекорды по заражению насморком никто не считает ? Почему такая дискриминация ?
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09.07.2020 08:56 Ответить
...або туберкульозом чи СНІДом?
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09.07.2020 09:21 Ответить
Вот когда за полгода от туберкулеза или СПИДа умрет полмиллиона человек, это тоже станет важной обсуждаемой темой. И нет, заразиться СПИДом в маршрутке или магазине практически невозможно, даже если сильно постараться. А тут можно подцепить заразу фактически где угодно и заболеть с неясными перспективами. Мой прогноз - пока найдут и начнут широко применять вакцину, в мире от коронавируса умрет 10-15 миллионов человек. В принципе, это немного, от голода за это же время умрет как минимум не меньше. Но и немало, чтобы об этом забыть и переключиться на более приятные темы.
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09.07.2020 09:53 Ответить
 
 