В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.

По состоянию на утро 9 июля в мире зарегистрировали 213 279 заражений COVID-19 за сутки, свыше 12,1 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 12 170 570 случаев инфицирования и 552 112 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 134 862 (+ 890 за сутки), заболевших - 3 158 932 (+ 61 848 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 716 196 инфицированных (+ 41 541 за сутки) и 68 055 (+ 1 187 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 769 052 человек (+25 571 за сутки), количество смертей - 21 144 (+ 491 за сутки).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО

В России 700 792 заболевших (+ 6,562 за сутки) и 10 667 летальных случаев (+ 173 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 312 911 человек (+3 633 за сутки), количество смертей - 11 133 (+ 181 за сутки).

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.