На Ривненщине за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19, всего - 4371, из них 79 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 8 июля, подтвердили 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 8 июля на Ривненщине зарегистрированы 45 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 8 июля на Ривненщине зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 9 месяцев до 90 лет.

Всего в области зарегистрированы 4371 случай заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 79 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 2356 человек.

В работе лабораторий области остаются 485 образцов.





