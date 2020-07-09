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На Ривненщине за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19, всего - 4371, из них 79 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 8 июля, подтвердили 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 8 июля на Ривненщине зарегистрированы 45 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 8 июля на Ривненщине зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 9 месяцев до 90 лет.
Всего в области зарегистрированы 4371 случай заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 79 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 2356 человек.
В работе лабораторий области остаются 485 образцов.
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показать весь комментарий09.07.2020 08:28 Ответить Мне нравится 1
Борис Козлов #446474
показать весь комментарий09.07.2020 08:38 Ответить Мне нравится 0
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