США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений
США планируют через несколько недель провести переговоры на экспертном уровне с Россией о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заменит СНВ-3.
Об этом во время онлайн-выступления на Вашингтонском форуме европейской безопасности сообщил спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Надеюсь, следующий раунд переговоров с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель", - заявил Биллингсли.
По его словам, не исключается, что к дискуссии присоединится и Китай. Обнародовав инициативу Вашингтона привлечь это государство к процессу заключения нового соглашения о сокращении "опасного и дестабилизирующего" ядерного арсенала, дипломат выразил надежду, что Пекин проявляет признаки готовности к дискуссии. Ранее китайская сторона отказывалась участвовать в данном формате.
"Это можно сформулировать так, что мы ведем предварительные переговоры (с представителями КНР. - Ред.)", - отметил Биллингсли.
Напомним, первая встреча в формате США - Россия по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений состоялась 22 июня в Вене.
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Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
Договор с Россией
Тем более, что после вступления в силу изменений в своей конституции, они не подчиняются никаким законам вне мордора. У них своя математика и философия, где все перевернуто с ног на голову.
а чего Ына забыли, хомяк может и обидеться! белкоголовый совсем уважение потерял к "хорошим парням".