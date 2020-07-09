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Новости Агрессия России против Украины
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США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений

США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений

США планируют через несколько недель провести переговоры на экспертном уровне с Россией о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заменит СНВ-3.

Об этом во время онлайн-выступления на Вашингтонском форуме европейской безопасности сообщил спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надеюсь, следующий раунд переговоров с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель", - заявил Биллингсли.

По его словам, не исключается, что к дискуссии присоединится и Китай. Обнародовав инициативу Вашингтона привлечь это государство к процессу заключения нового соглашения о сокращении "опасного и дестабилизирующего" ядерного арсенала, дипломат выразил надежду, что Пекин проявляет признаки готовности к дискуссии. Ранее китайская сторона отказывалась участвовать в данном формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой, - Столтенберг

"Это можно сформулировать так, что мы ведем предварительные переговоры (с представителями КНР. - Ред.)", - отметил Биллингсли.

Напомним, первая встреча в формате США - Россия по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений состоялась 22 июня в Вене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договор по контролю над вооружениями не может касаться только США и России, - Помпео

оружие (10225) россия (95702) США (26877) гонка вооружений (52)


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Топ комментарии
+14
После будапештского меморандума ценность любых договоров только в мягкости бумаги что б потом ими подтираться.
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09.07.2020 08:36
+9
Анекдот:
Договор с Россией
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09.07.2020 08:39
+6
и шо??? Старый не работает, заключим новый. Если тоже не сработает, передоговоримся... а если в период действия новейшего договора уличим козломордых в продолжении разработок, тогда из исключительного гнева заключим договор, заменяющий все прежние договоренности...
Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
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09.07.2020 08:39
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Правила форума Совет форумчан
После будапештского меморандума ценность любых договоров только в мягкости бумаги что б потом ими подтираться.
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09.07.2020 08:36 Ответить
и шо??? Старый не работает, заключим новый. Если тоже не сработает, передоговоримся... а если в период действия новейшего договора уличим козломордых в продолжении разработок, тогда из исключительного гнева заключим договор, заменяющий все прежние договоренности...
Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
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09.07.2020 08:39 Ответить
СНВ-3 работает.
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09.07.2020 09:21 Ответить
Анекдот:
Договор с Россией
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09.07.2020 08:39 Ответить
Да будь я и негром преклонных годов, я никогда не доверял бы договоренностям с кацапами... только новая гонка вооружений на земле, на воде, в воздухе и космосе поможет разоружить козломордию... ну как можно всерьез воспринимать договоры со страной, которая обнуляет свои собственные конвенции... да и может признать в любой момент никчемность международного договора...
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09.07.2020 08:44 Ответить
Єдиний спосіб змусити Запорєбрик виконувати угоди - це нагнути його раком і не випускати з цієї позиції доти, поки триває термін угоди.
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09.07.2020 08:40 Ответить
Не сработает. Им это понравится...
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09.07.2020 08:45 Ответить
На Расии не с кем вести переговоры,Мир должен силой реформировать умом непонятное образование на Московию и её колонии,помочь колониальным народам само образоваться в независимые государства ,а потом что то договариваться.
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09.07.2020 08:43 Ответить
Всё таки Задорнов прав. Обвиняя россию в несоблюдении действующего договора, подписывать новый.... Ну тупппые эти американцы.
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09.07.2020 08:46 Ответить
Ну, мы то не умнее, заключая с Рашкой сотни договоров о "перемирии" и "прекращении огня".
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09.07.2020 09:00 Ответить
Конечно не умнее, но у нас немного другой расклад.
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09.07.2020 09:49 Ответить
Рашка согласна заключать все, что угодно, зная потом , что выполнять ничего не собирается.

Тем более, что после вступления в силу изменений в своей конституции, они не подчиняются никаким законам вне мордора. У них своя математика и философия, где все перевернуто с ног на голову.
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09.07.2020 08:47 Ответить
Сокращение предполагает гонку вооружений, как всегда...
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09.07.2020 08:48 Ответить
Рыжий дед скорее всего напедофилил в Москве и теперь вынужден выполнять все капризы ботоксного господина. Это старая тема кремлевской конторы.
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09.07.2020 09:03 Ответить
О.Китайози шкіру усурійсього тигра давно хочуть,а тут така нагода підвертається-взамін за американський ринок козлощелепних очіпірити китайськими дешевими чіпами.
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09.07.2020 09:04 Ответить
Подписать новый договор с РФ, которая не признает международное право, вообще никогда не выполняет подписанные договора, которая развязала совместно с Гитлером 1 сентября 1939 года Вторую мировую войну, напала на Украину, Грузию, Сирию, звучит как-то странно. Вообще любые договоренности и договора с РФ ничего не стоят. Лучше видите новые санкции против РФ, эмбарго на все кацапское, национализируйте все кацапские активы за границей.
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09.07.2020 09:04 Ответить
Это какой-то сюр с тем новым договором! СВИФТ лучше б отключили, и капитуляцию подпишут, да нефть-матушку вдобавок "уроните".
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09.07.2020 09:26 Ответить
США знову наступають на граблі. Вони скоротять, а москалі будуть робити те озброення, як і робили. І будуть просто брехати.
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09.07.2020 09:31 Ответить
По его словам, не исключается, что к дискуссии присоединится и Китай Источник: https://censor.net/n3207040
а чего Ына забыли, хомяк может и обидеться! белкоголовый совсем уважение потерял к "хорошим парням".
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09.07.2020 09:51 Ответить
доня у ***** відробляє
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09.07.2020 10:53 Ответить
 
 