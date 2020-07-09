США планируют в ближайшее время провести с РФ переговоры о заключении нового договора о сокращении вооружений

США планируют через несколько недель провести переговоры на экспертном уровне с Россией о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заменит СНВ-3.

Об этом во время онлайн-выступления на Вашингтонском форуме европейской безопасности сообщил спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надеюсь, следующий раунд переговоров с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель", - заявил Биллингсли.

По его словам, не исключается, что к дискуссии присоединится и Китай. Обнародовав инициативу Вашингтона привлечь это государство к процессу заключения нового соглашения о сокращении "опасного и дестабилизирующего" ядерного арсенала, дипломат выразил надежду, что Пекин проявляет признаки готовности к дискуссии. Ранее китайская сторона отказывалась участвовать в данном формате.

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"Это можно сформулировать так, что мы ведем предварительные переговоры (с представителями КНР. - Ред.)", - отметил Биллингсли.

Напомним, первая встреча в формате США - Россия по новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений состоялась 22 июня в Вене.

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