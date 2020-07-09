В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек

За последние сутки в США зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

В общей сложности суточный прирост заболевших составил более 61 тысячи человек. Рекорды были установлены в Техасе (+10,1 тысяча), Флориде (почти + 9,8 тыс.) и Калифорнии (+8,5 тыс.).

Общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 134,8 тысяч американцев. В то же время, 1,39 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.





