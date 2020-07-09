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В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек
За последние сутки в США зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
В общей сложности суточный прирост заболевших составил более 61 тысячи человек. Рекорды были установлены в Техасе (+10,1 тысяча), Флориде (почти + 9,8 тыс.) и Калифорнии (+8,5 тыс.).
Общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 134,8 тысяч американцев. В то же время, 1,39 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.
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тобто зараз 3 відсотки (дані ВОЗ)
з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка(у 10 разів більше)як грипу
"з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка"
З часом сам по собі вже не впаде - тільки коли винайдуть ефективні ліки.
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%
99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
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істина -вона десь посередині..
тобто 3 відсотки.
измеряя "среднюю температуру по больничке" :
"всем приписать зелёнку и пурген"
желаю шоб тебю dudro и таких как ты доктора только так и лечили
В семье из пяти человек (отец, мать, ребёнок, дедушка, бабушка)
заболел ребёнок. У ребёнка температура 40 .
вАпроЦц таким как dudro : стоит ли волноваться за здоровье ребёнка ?
ОТВЕТ таким как dudro : волноваться за здоровье ребёнка нет причин ,
если в семье средняя температура ( 36,6 *4 +40 ) /5 =37,3 .
Пусть каждый выпьет по таблетке аспиринчика и тёплый чай ...
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
ти взагалі постійно плутаєш смертність та летальність
еперь штат показывает самую серьезную динамику роста заболеваемости. А с учетом того, что этот штат исторически считается прибежищем пенсионеров - самой уязвимой для коронавируса части населения, то ситуация там вполне может перерасти в масштабную катастрофу.
Чиновники системы здравоохранения штата заявляют о том, что резерв заполнения клиник, предназначенных для больных коронавирусом, стремительно сокращается и на сегодня составляет не более 15% от общего числа. 42 больницы уже отчитались о том, что они не могут принимать новых больных.
И вот любимчик Трампа, губернатор ДеСантис, принял радикальное решение в борьбе с эпидемией. Он запретил публиковать данные о госпитализации тяжелобольных. Флорида стала первым и единственным штатом, который закрыл эти данные от публики
https://defence-line.org/2020/07/floridskij-precedent-chast-2/
тому віри усім цим показникам немає
"переповнені" лікарні, які при перевірці виявлялися напівпустими теж були
але ж медикам вигідно дописувати собі хворих, бо за кожного такого лікарня отримує 13000 доларів, за кожного "ковідного" на ШВЛ - близько 40000 доларів
тим більше немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
тому уся ця статистика є висмоктаною з пальця
то есть там триллионные убытки должны быть, а ведь у страховщиков - здания, отопление(и т.д.), зарпаты, адвокатский штат и прочее и это все выгодно??
объясни, если хочешь.
К тому же. не знаю, как в Штатах, но в той же Канаде - медицинская страховка не покрывает всех ваших медицинских затрат - она всегда покрывает только часть - даже если вы просто вызываете неотложку - выньте да положите 150 баксов за вызов при условии наличия страховки.
плюс - я же намекнул шо и рак или краб можид быть, тогда суммы идут до миллиона.
то есть - давай соберем за год с тыщи застраховавшихся, 2 млн., из них в том же году будет 20 аапендицитных + 10-15 раковиков.
ну иииии?
где выгода то? я и написал шо плюс - адвокаты, штат, отопление и прочее, где выгода то?
там убытки в 30 раз если не больше от "абонплаты" такой.
че, лгу? давай в математиков поиграем, а? без обид если че, просто тупо так - один кейс рака нивелирует абонплату 5-рых поциентов за 40 лет(типо платили 6 поциентов 40 лет, а у одного рак - и вся абонплата - идет на лечение одного обосравшегося)
і за максимальний запуск економіки навіть ціною невеликого зростання кількості інфікованих..
АЛЕ НЕ за ЗНЯТТЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМУ..Бо це буде п..єц ((
90% жертв ( 498650 из 552112 ) приходится всего на 22 страны
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%
99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 134862
3 # UK = = t.Deaths = 44517
4 # Italy = = t.Deaths = 34914
6 # France = = t.Deaths = 29965
13 # Germany = = t.Deaths = 9115
14 # Canada = = t.Deaths = 8737
39 # Japan = = t.Deaths = 980
с показателем «смертность» = ~ 12,0 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
http://https://censor.net/forum/3206742/
неофициальные каналы поступления
информацииугроз от террористов
увеличить тек"летальность до 30-:-40 %% под видом "очередной" волны пандемии
Висосана з пальця конспірологічна маячня.
це було так би.якби були одиниці,або десяки "ронзосщиків -терористів"..а їх СОТНІ.
один два террориста (те же "жёлтые жилеты" во Франции)
создадут ТЫСЯЧУ РАЗНОСЧИКОВ инфицированных "ковидой"
в этом глобальное отличие
бактереологического (биологического) оружия массового уничтожения
от ядерного и химического .
wiki/Биологическое_оружие :
для распространения инфекционных заболеваний
противник может применять заражённые предметы обихода:
одежду, продукты, папиросы и т. д. Заболевание в этом случае может произойти в результате
прямого контакта с заражёнными предметами.
Возможно также преднамеренное оставление при отходе инфекционных больных с тем,
чтобы они явились источником заражения среди войск и населения.
Проблемой ( !!! ) является то,
что вне природного очага обитания и без соответствующих его экологической обстановке
механизмов передачи, возбудитель заболевания передаваться людям не будет
= = = = = = = =
Это базовые знания по "гражданской обороне"
http://https://censor.net/forum/3206742/