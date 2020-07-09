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Новости Коронавирус и карантин
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В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек

В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек

За последние сутки в США зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

В общей сложности суточный прирост заболевших составил более 61 тысячи человек. Рекорды были установлены в Техасе (+10,1 тысяча), Флориде (почти + 9,8 тыс.) и Калифорнии (+8,5 тыс.).

В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек 01

Общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 134,8 тысяч американцев. В то же время, 1,39 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали новый суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 213,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 12 млн.

В США зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - 61,8 тыс. человек 02

карантин (16729) США (26877) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
При таких суточных приростах страховые компании долго не протянут.
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09.07.2020 09:40
+1
Итого на 10 выздоровевших - 1 умерший....
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09.07.2020 09:05
+1
Медики просто рубят бабло - 13 тыс.$ простой диагноз, а 39 тыс.$ за диагноз COVID-19, платят страховщики медикам за лечение.
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09.07.2020 09:11
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Итого на 10 выздоровевших - 1 умерший....
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09.07.2020 09:05 Ответить
все одно смертність рахується інакше
тобто зараз 3 відсотки (дані ВОЗ)
з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка(у 10 разів більше)як грипу
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09.07.2020 09:42 Ответить
Я написав конкретно - на кожні 10 одужавших від вірусу - 1 померлий від вірусу. І це аж ніяк не 3%.

"з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка"
З часом сам по собі вже не впаде - тільки коли винайдуть ефективні ліки.
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09.07.2020 09:57 Ответить
з першим не погоджусь,з іншим-так..
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09.07.2020 13:30 Ответить
У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис. - Цензор.НЕТ 9640 https://censor.net/ua/user/360854

по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%

99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
---------------------------------------------------------------------------------
істина -вона десь посередині..

тобто 3 відсотки.
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09.07.2020 13:37 Ответить
токка клинические дебиллы ставят один общий диагноз на 500 больных
измеряя "среднюю температуру по больничке" :

"всем приписать зелёнку и пурген"

желаю шоб тебю dudro и таких как ты доктора только так и лечили
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09.07.2020 18:23 Ответить
"істина -вона десь посередині"

В семье из пяти человек (отец, мать, ребёнок, дедушка, бабушка)
заболел ребёнок. У ребёнка температура 40 .

вАпроЦц таким как dudro : стоит ли волноваться за здоровье ребёнка ?
ОТВЕТ таким как dudro : волноваться за здоровье ребёнка нет причин ,

если в семье средняя температура ( 36,6 *4 +40 ) /5 =37,3 .
Пусть каждый выпьет по таблетке аспиринчика и тёплый чай ...
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09.07.2020 19:05 Ответить
а СDC для США прогнозує 0,2-0,4% летальності
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

ти взагалі постійно плутаєш смертність та летальність
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09.07.2020 12:06 Ответить
тФЛОРІДА,
еперь штат показывает самую серьезную динамику роста заболеваемости. А с учетом того, что этот штат исторически считается прибежищем пенсионеров - самой уязвимой для коронавируса части населения, то ситуация там вполне может перерасти в масштабную катастрофу.
Чиновники системы здравоохранения штата заявляют о том, что резерв заполнения клиник, предназначенных для больных коронавирусом, стремительно сокращается и на сегодня составляет не более 15% от общего числа. 42 больницы уже отчитались о том, что они не могут принимать новых больных.
И вот любимчик Трампа, губернатор ДеСантис, принял радикальное решение в борьбе с эпидемией. Он запретил публиковать данные о госпитализации тяжелобольных. Флорида стала первым и единственным штатом, который закрыл эти данные от публики

https://defence-line.org/2020/07/floridskij-precedent-chast-2/
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09.07.2020 13:33 Ответить
в будинках для літніх в США вже статистику в кілька десятків разів завищували
тому віри усім цим показникам немає
"переповнені" лікарні, які при перевірці виявлялися напівпустими теж були
але ж медикам вигідно дописувати собі хворих, бо за кожного такого лікарня отримує 13000 доларів, за кожного "ковідного" на ШВЛ - близько 40000 доларів

тим більше немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
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09.07.2020 14:01 Ответить
Я нічого не писав, ані про смертність, ані про летальність - читай уважно - я написав, що на 10 тих хто одужав - 1 померлий. Є що заперечити на це? Це ж бо факт!
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09.07.2020 13:33 Ответить
звичайно, є
немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"

тому уся ця статистика є висмоктаною з пальця
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09.07.2020 14:02 Ответить
Медики просто рубят бабло - 13 тыс.$ простой диагноз, а 39 тыс.$ за диагноз COVID-19, платят страховщики медикам за лечение.
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09.07.2020 09:11 Ответить
При таких суточных приростах страховые компании долго не протянут.
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09.07.2020 09:40 Ответить
я кстати х.з. - шо за выгода страховщикам, если вна год платишь напр. 2000, а аппендицит - 50000 вроде стоит удалить. и т.д.
то есть там триллионные убытки должны быть, а ведь у страховщиков - здания, отопление(и т.д.), зарпаты, адвокатский штат и прочее и это все выгодно??
объясни, если хочешь.
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09.07.2020 09:41 Ответить
А как часто вы аппендицит удаляете обычно? Вот и посчитайте - платите вы 2000 в год всю жизнь - допустим - 60 лет, аппендицит удаляете в лучшем случае - 1 раз (да и то - аппендицит удаляют далеко не у всех). Вот вам и очевидная выгода.

К тому же. не знаю, как в Штатах, но в той же Канаде - медицинская страховка не покрывает всех ваших медицинских затрат - она всегда покрывает только часть - даже если вы просто вызываете неотложку - выньте да положите 150 баксов за вызов при условии наличия страховки.
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09.07.2020 10:00 Ответить
неотложка - пара штук, так что 150 баксов - ни о чем.
плюс - я же намекнул шо и рак или краб можид быть, тогда суммы идут до миллиона.
то есть - давай соберем за год с тыщи застраховавшихся, 2 млн., из них в том же году будет 20 аапендицитных + 10-15 раковиков.
ну иииии?
где выгода то? я и написал шо плюс - адвокаты, штат, отопление и прочее, где выгода то?
там убытки в 30 раз если не больше от "абонплаты" такой.
че, лгу? давай в математиков поиграем, а? без обид если че, просто тупо так - один кейс рака нивелирует абонплату 5-рых поциентов за 40 лет(типо платили 6 поциентов 40 лет, а у одного рак - и вся абонплата - идет на лечение одного обосравшегося)
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09.07.2020 10:32 Ответить
Є загроза втрати ліцензії,чого боїться будь-який медик на Заході,так що ,дурантофіли,припиніть голімий пі..дьож..!
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09.07.2020 09:45 Ответить
і cкільки ще сидіти в карантині? що так кардинально зміниться чи станеться, що карантин можна буде закінчувати? вірус зникне? да хріна лисого
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09.07.2020 12:05 Ответить
я за максимальну диференціацію карантинних заходів...
і за максимальний запуск економіки навіть ціною невеликого зростання кількості інфікованих..
АЛЕ НЕ за ЗНЯТТЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМУ..Бо це буде п..єц ((
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09.07.2020 13:35 Ответить
коли держава вже буде забезпечувати населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності
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09.07.2020 13:57 Ответить
Так и до коллективного иммунитете не далеко...
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09.07.2020 10:06 Ответить
Так недалеко, як до колективного імунітету від грипу.
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09.07.2020 11:05 Ответить
(
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09.07.2020 10:46 Ответить
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
90% жертв ( 498650 из 552112 ) приходится всего на 22 страны

USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%

99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
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09.07.2020 11:17 Ответить
== внимание == 47,6 % жертв ( 263090 из 552112 )
приходится на страны Большой семёрки G7

1 # USA = = total.Deaths = 134862
3 # UK = = t.Deaths = 44517
4 # Italy = = t.Deaths = 34914
6 # France = = t.Deaths = 29965
13 # Germany = = t.Deaths = 9115
14 # Canada = = t.Deaths = 8737
39 # Japan = = t.Deaths = 980

с показателем «смертность» = ~ 12,0 %%

аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19

http://https://censor.net/forum/3206742/
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09.07.2020 11:23 Ответить

неофициальные каналы поступления информации угроз от террористов
увеличить тек"летальность до 30-:-40 %% под видом "очередной" волны пандемии
Висосана з пальця конспірологічна маячня.
це було так би.якби були одиниці,або десяки "ронзосщиків -терористів"..а їх СОТНІ.
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09.07.2020 13:44 Ответить
dudro, ты ваще вменяемое ? или токка копипастер безмозлое
один два террориста (те же "жёлтые жилеты" во Франции)
создадут ТЫСЯЧУ РАЗНОСЧИКОВ инфицированных "ковидой"

в этом глобальное отличие
бактереологического (биологического) оружия массового уничтожения
от ядерного и химического .

wiki/Биологическое_оружие :

для распространения инфекционных заболеваний
противник может применять заражённые предметы обихода:
одежду, продукты, папиросы и т. д. Заболевание в этом случае может произойти в результате
прямого контакта с заражёнными предметами.
Возможно также преднамеренное оставление при отходе инфекционных больных с тем,
чтобы они явились источником заражения среди войск и населения.
Проблемой ( !!! ) является то,
что вне природного очага обитания и без соответствующих его экологической обстановке
механизмов передачи, возбудитель заболевания передаваться людям не будет
= = = = = = = =
Это базовые знания по "гражданской обороне"
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09.07.2020 18:14 Ответить
детальнее :
http://https://censor.net/forum/3206742/
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09.07.2020 11:24 Ответить
 
 