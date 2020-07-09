В Украине 810 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 51 224 случая
По состоянию на 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей и 56 медработников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 665 пациентов", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3 682 ребенка и 7 148 медработников. Число выздоровевших - 24 784 человека. В то же время 1 327 пациентов умерли.
"За минувшие сутки всего был проведен 29 261 тест. Из них 13 938 исследований методом ПЦР, а также 15 323 - методом ИФА", - добавил Степанов.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатской области (89) и Ривненской области (76).
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Но еще более лучше странное дело, рабы и дальше ползают и мямлят: бооооошееее памагииииии
мне нравится. не то шо вирус брутален, но то как обсераются веропитеки и их нахлебники - бородатые толстые мущинки в платьях
упоротих релігійних фанатиків..\ котрі клжен землетрус називають Божою карою...
или тёбё должен кто-то принести новости в бумажном виде, как Трампу?
странно только для тех кто не сподобится два раза щелкнуть "мышью"
А достаточно вспомнить, как было раньше: обстрел - новость, какой то посол что-то ляпнул типа пора проводить выборы на Донбассе - реакция МИДа, Расея что то ляпнула а-ля "нужно отдать все подарки" - реакция МИДа, созыв совбеза ООН, протест с трибуны ООН, требование новых санкций.
Сейчас - просто новость на цензоре, в остальных СМИ тишина, про реакцию МИДа, Президента....я уже молчу
так ведь и есть.
но я просто бомбанул шо Николс сказал шо типо не пишут за войну - когда только шо прочитал за обстрелы и за раненых солдат.
а вы прав походу, да, кстати, рекомендую сайт Антиколорадоса - там все такие как вы
Статисты,тесты...будни,*****
Таксисты, прачки, президент,
Уж долечились до того мля,
Шо дальше просто ***** тю...
А с учетом того, что прирост населения составляет более 1000 в сутки, то можно сказать, что это будет длиться вечно!!!
Будем, короче, до 2033 года в масочках рассекать.
136 лет это при условии, что за этот период, никто не родится и никто не умрет. А рождается, более 1000 в день и еще больше умирает. При 800 вновь зараженных в день, означает, что все мы не переболеем НИКОДА!
Для упрощения понимания, можете представить, что родилось 1000 детей и в тот же день 800 из них заразилось, на следующий день аналогично....т.е. 200 из каждой рожденной 1000 не заболеют никогда. Таким образом лет через 80-90 установится постоянный процент больных - 80% а 100% никогда не будет (не через 100 лет ни через 1млн.) поскольку рождается больше чем заражается
ти напрацював ..
попасти в сприсок Упоротих дурантинофілів з Лахті..
після розвалу союзу правонаступницею СССР стала росія..
тому які претензії до України,у якої не було своїх фінансів до того, а значить і міжнарожних фінансових угод про сплату ?
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
"https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/world/europe/in-tears-who-chief-blasts-lack-of-leadership-and-solidarity-during-pandemic-20200709-p55aqv.html In tears, WHO chief blasts 'lack of leadership and solidarity' during pandemic "
Если США денег лишили, то тут не только заплачешь, а зарыдаешь.
"И он заплакал, и собака"(С)