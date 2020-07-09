В Украине 810 новых случаев COVID-19, умер 21 человек, всего - 51 224 случая

По состоянию на 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей и 56 медработников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 665 пациентов", - отметил министр.

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За все время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3 682 ребенка и 7 148 медработников. Число выздоровевших - 24 784 человека. В то же время 1 327 пациентов умерли.

"За минувшие сутки всего был проведен 29 261 тест. Из них 13 938 исследований методом ПЦР, а также 15 323 - методом ИФА", - добавил Степанов.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатской области (89) и Ривненской области (76).