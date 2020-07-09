За сутки на Львовщине выявили 119 новых случаев COVID-19, всего 6 681 инфицированный и 174 умерших, - горсовет
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6681 человека, 174 человека умерли, 990 пациентов выздоровели.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6480 человек, госпитализированы - 1168, на амбулаторном лечении - 5312 человек, выписаны - 1007 человек. Сейчас в больнице находятся 159 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1294 ПЦР-теста, из них 119 - положительные. Среди них львовян - 43.
Всего в работу взяли 521 пробу, остаток в холодильнике - 406 проб.
Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни
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Мож*д знают шо твоя статистика - похожа на Путина?
(я в курсе шо этот перец - мэр Львова, а не губернатор, или как там главарь области у них там)