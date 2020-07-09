РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14681 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
813 2

За сутки на Львовщине выявили 119 новых случаев COVID-19, всего 6 681 инфицированный и 174 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 119 новых случаев COVID-19, всего 6 681 инфицированный и 174 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6681 человека, 174 человека умерли, 990 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6480 человек, госпитализированы - 1168, на амбулаторном лечении - 5312 человек, выписаны - 1007 человек. Сейчас в больнице находятся 159 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1294 ПЦР-теста, из них 119 - положительные. Среди них львовян - 43.

Всего в работу взяли 521 пробу, остаток в холодильнике - 406 проб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Садовик, а че к тебе не бросились польские доктора, шоб "опыт перенимать" то?
Мож*д знают шо твоя статистика - похожа на Путина?
(я в курсе шо этот перец - мэр Львова, а не губернатор, или как там главарь области у них там)
показать весь комментарий
09.07.2020 09:03 Ответить
Львов, вместе с соседними областями, усиленно работает над выработкой коллективного иммунитета.
показать весь комментарий
09.07.2020 09:24 Ответить
 
 