За сутки на Львовщине выявили 119 новых случаев COVID-19, всего 6 681 инфицированный и 174 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6681 человека, 174 человека умерли, 990 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6480 человек, госпитализированы - 1168, на амбулаторном лечении - 5312 человек, выписаны - 1007 человек. Сейчас в больнице находятся 159 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1294 ПЦР-теста, из них 119 - положительные. Среди них львовян - 43.

Всего в работу взяли 521 пробу, остаток в холодильнике - 406 проб.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни