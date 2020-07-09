За сутки в Киеве выявлено 93 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки у 93 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева написал в своем Telegram.

По его словам, на сегодня в столице уже 5 872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет, 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Также Кличко сообщил, что за сутки выздоровели 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27, в Деснянском - 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Вирус - коварный и агрессивный. Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни





