За сутки в Киеве выявлено 93 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко
За минувшие сутки у 93 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева написал в своем Telegram.
По его словам, на сегодня в столице уже 5 872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет, 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Также Кличко сообщил, что за сутки выздоровели 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27, в Деснянском - 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.
"Не пренебрегайте элементарными правилами! Вирус - коварный и агрессивный. Берегите себя!" - добавил Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни
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