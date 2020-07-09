Причина поджога хостела с украинцами в Польше – не национальная неприязнь, а конфликт между поляками, - полиция

Польская полиция установила настоящие мотивы поляка, который поджег рабочее общежитие в Погожице с украинскими заробитчанами.

Об этом сообщает Мукачево.net, передает Цензор.НЕТ.

Пожар в здании устроил 42-летний житель Хшанува после конфликта с другим поляком, который тоже проживал в этом общежитии.

Оба мужчины постоянно ссорились.

"Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. Он конфликтовал с другим поляком", - заявили правоохранители.

Подозреваемого арестовали на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за "создание ситуации, которая угрожает жизни или здоровью большого количества человек или имуществу в крупных размерах".

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