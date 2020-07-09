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Причина поджога хостела с украинцами в Польше – не национальная неприязнь, а конфликт между поляками, - полиция

Причина поджога хостела с украинцами в Польше – не национальная неприязнь, а конфликт между поляками, - полиция

Польская полиция установила настоящие мотивы поляка, который поджег рабочее общежитие в Погожице с украинскими заробитчанами.

 Об этом сообщает Мукачево.net, передает Цензор.НЕТ.

Пожар в здании устроил 42-летний житель Хшанува после конфликта с другим поляком, который тоже проживал в этом общежитии.

Оба мужчины постоянно ссорились.

"Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. Он конфликтовал с другим поляком", - заявили правоохранители.

Подозреваемого арестовали на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за "создание ситуации, которая угрожает жизни или здоровью большого количества человек или имуществу в крупных размерах".

Смотрите также: В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД. ФОТОрепортаж

поджог (1078) Польша (8439)


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Топ комментарии
+7
Ну не нападать же как твой кацапский ху*ло на танках на соседей!
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09.07.2020 09:31
+2
В Луцке алкаш спалил дом из за неприязни к трезвенникам!
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09.07.2020 09:30
+2
а у тебя как у дебила в полном обьеме!
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09.07.2020 09:41
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Нормальное европейское выяснение отношений.
Горите все синим пламенем.
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09.07.2020 09:30 Ответить
Ну не нападать же как твой кацапский ху*ло на танках на соседей!
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09.07.2020 09:31 Ответить
У тебя логика, как у КозлОВа, отсутствие её полностью.
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09.07.2020 09:40 Ответить
а у тебя как у дебила в полном обьеме!
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09.07.2020 09:41 Ответить
Логика или есть, или её нет.
Третьего не дано.
Именно отсутствие у тебя какой-либо логики, говорит о наличии дебилизма.
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09.07.2020 09:49 Ответить
бамбаский дебил-стрелочник, все на что у тебя хватает твоего петушиного ума это перекрутить и выдать за свое.
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09.07.2020 11:34 Ответить
о, даже тут меня вспомнили, это почетно))

Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 6499
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09.07.2020 09:50 Ответить
КозлОВ - фамилия нарицательная, козломордый.
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09.07.2020 09:52 Ответить
То вони тебе добре знають, тому і привели, як приклад телепня...
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09.07.2020 10:21 Ответить
ну вы не можешь шоб не уколоть
это фощизъмъ!!11 русских бьют за свое мнение ущемляют!!!
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09.07.2020 10:23 Ответить
"Борюсик", а тобі не здається, що ти це "заслужив"? Згадай, скільки ти на мене та інших людей, "лайна" вилив?...
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09.07.2020 11:33 Ответить
я ніколи просто так ні на кого не "лию"
просто інколи бомбл* за висери "розумників" про другу війну. вибач, але якщо бачу совків - то тоді:

Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 1346
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09.07.2020 11:41 Ответить
Знову ти "всрався"... на цей раз - з "відмінками"... Не "лию", а "ллю"... Продовжуй "бомбить", "знавець української мови"...
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09.07.2020 12:04 Ответить
Ви єврей, пане?
якшо все на каапській пишу, то помилки з похибками самі собою зрозумілі. і заваж - я ніколи тебе не виправляю, просто нагадую шо якщо ти адвокат, як Антиколорадос, то **** ти тут пишеш, а не протираєш свого джипа(тобто позашляховика)?
примах*єшся до помилок, кричиш шо ви - до біса прочитав книжок, але це до біса - давай при*бусь до Бориса Козлова, бо він пропустив букву, або не те посилання привів.
Вперед, друже, Партія з обов.
гггг
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09.07.2020 12:28 Ответить
Я одне тобі, з самого початку, пропоную - "або вчися, або не ганьбися...". Виставляєш себе "суперзнавцем", а сам постійно "ляп" за "ляпом" видаєш... А коли раджу розібраться чи не молоть "шо-попало", ти корчиш з себе "целку", "аскарбльонную невиннасть"... "Дисидент" недороблений...
І повторюю, в "...надцятий раз" :Для мене Антиколорадос, не авторитет, і не приклад для наслідування... Я його, навіть, не читаю - він мене не цікавить... А що я повинен робить - це моя справа... Я, на відміну від тебе, не маю часу писать про те, чого не знаю...
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09.07.2020 13:18 Ответить
а, ОК.
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09.07.2020 13:19 Ответить
В Луцке алкаш спалил дом из за неприязни к трезвенникам!
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09.07.2020 09:30 Ответить
Дивно...нам же ж завжди казали, що поляки та українці один народ...Polonia - Поляни...і звертання в нас однакове - пан, а не гаспадін-таваріщь...і дійсно, хіба можуть різними народи, в яких однакове звертання??
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09.07.2020 09:43 Ответить
"Вам" - це кому і де?..
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09.07.2020 09:47 Ответить
Всім, скрізь і завжди. Ти по суті згоден?
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09.07.2020 09:48 Ответить
Вітя, ви єврей?
Почитай.те шо робили тут ляхи. Позавчора читав шо наші пістя ПСВ - з більшовиками співпрацювали проти ляхів. Чуть не зробили повстання, щоби красножопіки не ..... правильно - проголосили б те що й на Домбабве - або було в Фінляндії, або й тут - Харківська "НР".
адіннорот, ага
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09.07.2020 09:53 Ответить
Більшовики...красножопіки...це такі національності? чому в Україні є русскаязичьнає насєлєніє а польськомовного населення нема?
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09.07.2020 10:30 Ответить
мені то до сраки - я написав за то шо після ПСВ - українці навіть з більшовиками(так, це національність - бидло) співпрацювали. Так шо поляки хай йдуть лісом, католики хрінові.
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09.07.2020 10:49 Ответить
А словаки з чехами, як звертаються?
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09.07.2020 10:19 Ответить
Пан. Здається, що й в молдаван також. Мабуть, що спільне звертання означає спільне коріння. А як звертаються один одного євреї поняття не маю. В Україні звертання пан практично не чую. Чую - мущіна, женщіна, маладой чєлавєк...мабуть ніде у світі (крім Россії та Білоруссії, звичайно) такого нема...А форма звертання є визначальною для нації.
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09.07.2020 10:41 Ответить
то бо ти живеш х.зна де. у нас - все - "пан", "пані".
ну ясно шо то тупо традиційне, але .... б*же , як мене харить кацапське "маладой членовек", "жеппщина", "мущинка", "дебушка" и прочее. а еще - "гражданин".....(вбив би)
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09.07.2020 10:51 Ответить
У молдован - "домине", "дум", "дун"... В літературному перекладі, дійсно, "пан". Буквально - "значний"... (близьке до російського "превосходящий").
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09.07.2020 11:22 Ответить
розібрались.
ЗАКРИЛИ тему.
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09.07.2020 09:46 Ответить
Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 9195
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09.07.2020 10:53 Ответить
Рабів не поділили.
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09.07.2020 10:11 Ответить
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09.07.2020 11:35 Ответить
Напомним им Жовтие Воды. да и все, сопли подотрут и побегут к Меркель под юбку кгб-истскую.
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09.07.2020 10:54 Ответить
Колись сварилися поляки,
Кажись Потоцькі з Радзивілом,
І так у сварці,ненароком,
Майже спалили Україну.
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09.07.2020 11:09 Ответить
бидні! бидні українці... терплячі та співочі... весь час плачуть та співають про гірку долю...
Хор ім верьовки, муз. Бідного на слова Голодного - Ой коли ж ми хліба наїмося!?
короче сброд тєрпіл "мояхатазкраю"!
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09.07.2020 11:37 Ответить
 
 