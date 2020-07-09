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Новости Коронавирус и карантин
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Пройти ПЦР-тест для досрочного завершения самоизоляции приезжим из стран "красной зоны" можно в только в аккредитованных лабораториях, - Степанов

Пройти ПЦР-тест для досрочного завершения самоизоляции приезжим из стран

риезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции проходить ПЦР-тестирование можно в только в аккредитованных Центром общественного здоровья (ЦОЗ) лабораториях (перечень - на сайте ЦОЗ)

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Если человек приезжает из стран "красной зоны", он должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дий Вдома". В то же время по желанию он может пройти ПЦР-тестирование в лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья. В случае негативного теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ, автоматически приходит уведомление в приложении",- сказал он.

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В "красную зону" входят страны, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

Автор: 

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Что, нельзя сразу ссылку дать, где найти эти лаборатории.
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09.07.2020 10:37 Ответить
Ну, пройдут они этот тест по приезду, а через неделю ковид вылезет.
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09.07.2020 11:22 Ответить
так дайте список цих акредитованих лабок у кожному обласному центрі!!!
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09.07.2020 12:51 Ответить
 
 