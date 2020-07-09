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В Минсоцполитики инициируют выплату денежной компенсации за неполученные в 2020 г. бэби-боксы

В Минсоцполитики инициируют выплату денежной компенсации за неполученные в 2020 г. бэби-боксы

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления, которым предусмотрена выплата денежной компенсации стоимости "пакета малышаˮ на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"В 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией – государственное учреждение "Профессиональные закупки". Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", - говорится в сообщении.

В связи с чем, с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году "пакетом малыша" министерством разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью.

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Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

дети (6528) Министерство социальной политики (882) новорожденные (72)


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шо попало
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09.07.2020 10:02 Ответить
херои ...лядь
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09.07.2020 10:11 Ответить
Все разворовали ЗЕленые……
Даже детей обокрали и хотят всучить подачку взамен.....

Ничего святого у Клоунов нет!
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09.07.2020 10:22 Ответить
Написал не просто так. Бокс, который дают роженицам оценили не по рыночным/действительным ценам. Это, например, как покупать валюту, есть курс Нацбанка, но валюта покупается по рыночному курсу в банках.

Теперь считаем, "оценка" ЗЕрехформаторов, бокса для малыша, по минималке, разница, просто сэкономит им бабло, которое будет распилено.
Вот и "Эпоха Бедности Прошла!!!"

Думай-ТЕ, ЗЕбилы!!!!
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09.07.2020 15:24 Ответить
О! Ще одна схемка пиляння бабла намалювалась... Скоморохи такі креативні в цьому питанні, що аж овоч слюною давиться!
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09.07.2020 10:46 Ответить
 
 