Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медпомощи необходимым оборудованием, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Кабмин выделил министерству около 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах.

Об этом министр сообщил во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании правительства было принято очень важное решение: Министерству здравоохранения были выделены средства на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 наших больницах. Общая сумма средств составляет около 5,3 млрд гривен", - отметил министр.

По его словам, эти средства пойдут на закупку необходимого для больниц оборудования.

В частности, компьютерных томографов, ангиографов и эндоскопического оборудования для операционных блоков.

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