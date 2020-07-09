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Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медпомощи необходимым оборудованием, - Степанов

Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медпомощи необходимым оборудованием, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Кабмин выделил министерству около 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах.

Об этом министр сообщил во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании правительства было принято очень важное решение: Министерству здравоохранения были выделены средства на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 наших больницах. Общая сумма средств составляет около 5,3 млрд гривен", - отметил министр.

По его словам, эти средства пойдут на закупку необходимого для больниц оборудования. 

В частности, компьютерных томографов, ангиографов и эндоскопического оборудования для операционных блоков.

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медицина (2524) Минздрав (4902) финансирование (1802) скорая (367) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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А карантин в трех зараженных областях вообще ослабляют..Дурдом.
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09.07.2020 10:23 Ответить
Виділять 5,3 млрд а долетить 5,3 млн, і то ще й буде добре.
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09.07.2020 10:33 Ответить
Треба збудувати в Україні бодай одну пристойну лікарню для небезапечних вірусів, типу *****, Бубонної чуми (яка вже в Монголії) із захистом типу Р4 з боксами, з переробкою спаленням відходів повітря і каналізації. А потім тринькати кошти на ямковий ремонт доріг.
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09.07.2020 10:37 Ответить
Ну это уже просто шизофрения ! Из спец.фонда по борьбе с коронавирусом берут деньги что бы закопать в дороги, а непосредственно на COVID-19 берут средства из бюджета !?ЗЕпредателям при новой власти прийдётся долго сидеть .
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09.07.2020 10:39 Ответить
Себе выделил, сам будет распределять, сам будет и воровать. Во жизня! Красота!!
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09.07.2020 10:59 Ответить
это же сколько прислуги цирка козломойского, станут миллионерами, вот он какой конец эпохи бедности, а овцы - фанаты бениной куклы, хавают
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09.07.2020 12:00 Ответить
 
 