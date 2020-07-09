Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медпомощи необходимым оборудованием, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Кабмин выделил министерству около 5,3 млрд грн на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 больницах.
Об этом министр сообщил во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на заседании правительства было принято очень важное решение: Министерству здравоохранения были выделены средства на оснащение отделений экстренной медицинской помощи в 210 наших больницах. Общая сумма средств составляет около 5,3 млрд гривен", - отметил министр.
По его словам, эти средства пойдут на закупку необходимого для больниц оборудования.
В частности, компьютерных томографов, ангиографов и эндоскопического оборудования для операционных блоков.
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