Глава ОП Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в телефонном разговоре с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудил предоставление Украине $350 млн в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ
"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - сообщает ОП.
Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.
Отдельно собеседники остановились на мерах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.
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Зайшов на переговори якийсь двірник щось перетер... якшо шо потім розкажете з ким ви домовлялися
должен встречи организовывать и следить, что бы обслуживающий персонал вовремя вытряхивал пепельницы на этих встречах...
это что должно...
но реально он регент нашего умственно-отсталого Гетмана...
О приоритеты
директор администрации решает вопросы макрофинансовой помощи стране... а потом мы удивляемся "А кто же это сделал?" (с)
зебилы передайте туда в ОП, что если Президент не дееспособен то управление страной переходит к спикеру ВР, а не к тому кто рядом стоит
ЗеДятлы, вот вы мне скажите, вы в президенты, по своей умственной отсталости, выбирали дЕрьмака, Богдана, Андрея или Зеленского?.
- Ерм.: " Дайте $350 млн.!"
- А. Бьерде : "Не дам, вали отсюда!"
- Урм.: "Понял, до свидания."
Конец обсуждения.
ипредоставление Украине $350 млн.
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То брати, чи просто друзi? Земля подешевiла панове!!!!
Источник: https://censor.net/n3207072