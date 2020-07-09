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Глава ОП Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита

Глава ОП Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в телефонном разговоре с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудил предоставление Украине $350 млн в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ

"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - сообщает ОП.

Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.

Отдельно собеседники остановились на мерах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП

Автор: 

кредит (2378) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+24
Завгосп обговорює кредити, дожились.
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09.07.2020 10:35
+21
**********! Начальний канцелярії, замість швабри чи туалетного паперу переговорами займається? ! пілять, а в цій державі президент чи голова кабміну ще є? Зебіли, ви кого там в президенти вибрали, Єрмака? Чи він може голова ВР?
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09.07.2020 10:37
+16
Кто-нибудь помнит, чтобы главы администраций при Кучме, Ющенко, янучарии, Порошенко обсуждали кредиты с международными организациями, вели переговоры с зарубежными партнерами, выполняли функции президентов страны?
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09.07.2020 10:37
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Глава ОП Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита - Цензор.НЕТ 7037коли сів не в свої сані
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09.07.2020 10:35 Ответить
Завгосп обговорює кредити, дожились.
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09.07.2020 10:35 Ответить
Ну а шо?
Зайшов на переговори якийсь двірник щось перетер... якшо шо потім розкажете з ким ви домовлялися
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09.07.2020 11:00 Ответить
Спокійно, то були переговори з іспанським лижником за лижі до Оману.
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09.07.2020 11:08 Ответить
**********! Начальний канцелярії, замість швабри чи туалетного паперу переговорами займається? ! пілять, а в цій державі президент чи голова кабміну ще є? Зебіли, ви кого там в президенти вибрали, Єрмака? Чи він може голова ВР?
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09.07.2020 10:37 Ответить
А какие полномочия у этого переговорщика?
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09.07.2020 10:37 Ответить
Кто-нибудь помнит, чтобы главы администраций при Кучме, Ющенко, янучарии, Порошенко обсуждали кредиты с международными организациями, вели переговоры с зарубежными партнерами, выполняли функции президентов страны?
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09.07.2020 10:37 Ответить
Патамушта Буратіна на мотузочках нічого не вирішує, за нього це роблять опікуни.
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09.07.2020 10:41 Ответить
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Гонтарева.
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09.07.2020 10:38 Ответить
Нічого не думає, це ж не МВФ, це прерогатива кабміну, ну або завгоспу як виявляється. Ви ж коли купляєте смартфон в кредит, не закладаєте квартиру.
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09.07.2020 10:40 Ответить
А кто оно такое? Какие у него полномочия?
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09.07.2020 10:39 Ответить
никаких...
должен встречи организовывать и следить, что бы обслуживающий персонал вовремя вытряхивал пепельницы на этих встречах...
это что должно...
но реально он регент нашего умственно-отсталого Гетмана...
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09.07.2020 10:41 Ответить
Главная секретарша жОПы *************, вместо закупки очередной партии бумаги и канцтоваров шото там обсудил с вице-президентом Всемирного банка???!!!!! акуеть....
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09.07.2020 10:39 Ответить
Уборщицу ОПы срочно отправить на переговоры в ООН, а старшую медсестру во Всемирную Организацию Здравоохранения!!!
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09.07.2020 10:41 Ответить
Зеленский поднимает затонувшие танкеры, его секретарша д`Ермак ведет переговоры с МВФ.
О приоритеты
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09.07.2020 10:40 Ответить
Ну що ж, чекаємо тоді на виступ Мендель в ООН.
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09.07.2020 10:41 Ответить
Про гробы у дома главы НБУ ЕРмак рассказывал, когда деньги клянчил?
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09.07.2020 10:43 Ответить
Да млять кто это? И.О. презЕдента? шо за трешак нах?
директор администрации решает вопросы макрофинансовой помощи стране... а потом мы удивляемся "А кто же это сделал?" (с)
зебилы передайте туда в ОП, что если Президент не дееспособен то управление страной переходит к спикеру ВР, а не к тому кто рядом стоит
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09.07.2020 10:47 Ответить
Вроде ЗАВХОЗ, но с чего то он ни лапочками ни карандашами ни чисткой унитазов ни пипифаксом не занимается.
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09.07.2020 10:51 Ответить
ЗАВХОЗ обсуждает с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита!!!!!!
ЗеДятлы, вот вы мне скажите, вы в президенты, по своей умственной отсталости, выбирали дЕрьмака, Богдана, Андрея или Зеленского?.
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09.07.2020 10:48 Ответить
...Вице-президент Украины Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита...
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09.07.2020 10:51 Ответить
стесняюсь спросить, а зачем Украине $350 млн кредита? ну так, чисто интерестно - зачем эти деньги?
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09.07.2020 10:53 Ответить
Ключевое слово "обсудил". Было так:
- Ерм.: " Дайте $350 млн.!"
- А. Бьерде : "Не дам, вали отсюда!"
- Урм.: "Понял, до свидания."
Конец обсуждения.
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09.07.2020 10:55 Ответить
дно зеленое
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09.07.2020 11:03 Ответить
Кто руководит Страной???.
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09.07.2020 11:08 Ответить
Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии.
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09.07.2020 11:11 Ответить
Это чмо ,уже глава нац.банка?
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09.07.2020 11:10 Ответить
Да уж что-то агент ФСБ больно резво активизировался, а СБУ только "пальчиком грозит" Гонтаревой.
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09.07.2020 11:15 Ответить
Що цікаво за всі ці переговори і рішення сидіть буде бубочка, там його пілпис. А д`Ермак взагалі ніхто
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09.07.2020 11:13 Ответить
Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформыИсточник: https://censor.net/n3207072
ипредоставление Украине $350 млн.
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То брати, чи просто друзi? Земля подешевiла панове!!!!
Источник: https://censor.net/n3207072
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09.07.2020 11:16 Ответить
Хорошому Кораблю , - Любая кипящая морская Гладь , по Карману и Барабану.А когда Крысы на корабле, то кораблю ничего не грозит. Нужно следить за Крысами , они Индикатор.
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09.07.2020 11:17 Ответить
а кто такое ермак и почему с ним решаются государственные вопросы? а бенина кукла нах там на банковой, овец разводить.
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09.07.2020 11:57 Ответить
Агент Кремля абсуждаєт виділення коштів Україні...
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09.07.2020 12:04 Ответить
Мы этого не почувствуем - все уйдет на 95 квартал На декорации
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09.07.2020 14:20 Ответить
 
 