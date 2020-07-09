ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

Госбюро расследований на своей странице в фейсбуке заявило о результатах полиграфа, пройденного следователем Олегом Корецким. Однако эта информация может быть использована сугубо в служебных целях и не подлежит огласке.

Об этом пишет журналист Ирина Винокурова, работавшая в пресс-службе ГБР до прихода туда Ирины Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

Винокурова опубликовала скрин поста ГБР, в котором говорится, что следователь Корецкий сливал информацию криминальных производств и это подтверждается данными полиграфа во время служебного расследования в отношении него.

"На сайте органа в графе "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность. Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.

По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.

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Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".