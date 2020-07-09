ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова
Госбюро расследований на своей странице в фейсбуке заявило о результатах полиграфа, пройденного следователем Олегом Корецким. Однако эта информация может быть использована сугубо в служебных целях и не подлежит огласке.
Об этом пишет журналист Ирина Винокурова, работавшая в пресс-службе ГБР до прихода туда Ирины Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.
Винокурова опубликовала скрин поста ГБР, в котором говорится, что следователь Корецкий сливал информацию криминальных производств и это подтверждается данными полиграфа во время служебного расследования в отношении него.
"На сайте органа в графе "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность. Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.
По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.
Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
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А от коли випливає інформація не на користь Порошенка - то починають волати не про зміст, а про форму, джерела, походження, законність отримання і так далі, щоб якнайменше приділяти увагу до суті.
Та кому я те кажу, для вас головний доказ провини - бубочкине "вірю-не вірю", або "спитай на вулиці - тобі всі скажуть."
Особливо іронічну посмішку викликає жирний шрифт заголовку статті у стрічці.))
І це одна з причин, чому українці його викинули на виборах. Він будував мордор прямо тут.
Після того як продався Турчинов цензор став повністю пропагандистським ресурсом шоколадного. Скоро тут залишаться тільки тролі. Мені дещо жаль. Я тут вже більше 15 років
При этом мои оппоненты используют ненормативную лексику, откровенную ложь и выдумки.
Цензор Нет стал одним из наиболее цензурированных
На счёт Цензора по-моему всё и так понятно. Остаётся лишь наблюдать.
так будував, що цілком адекватно за результатами демократичних виборів передав владу.
Выгдядит все єто как метание безголовой курицы
Харьковская шайка, оккупировавшая ГБР, в очередной раз продемонстрировала свою профнепригодность и нарушила закон.
"На сайте органа в графе https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-09/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20249_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%94%D0%A1%D0%9A.PDF?fbclid=IwAR0nrwrhdY4xK2FyFkTUwRGIPrGN4Fscu0U6WzQnDbM8cmRJQRpMlOSHm1E "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность.
Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.
По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.
Источник: https://censor.net/n3207074
Был бы у нас президент (6 президент), давно бы забыли о Порохе, знали бы одно: что много сделал для Украины, но много не сделал!
А так, янелох превращает Пороха в великомученика, а своим дебилизмом подчёркивает его достижения! Наверное потому что, оно "не" лох =) Хотя само оно (янелох), обкакалось по самые уши, для того и нужна менделебенядиктовна - палитик любитель...
Якого Ви 6-го президента хочете? Порох на тепер був би найкращим. Але бидло вирішило обрати Голобородька.
Коли виросте кращий за Пороха, будемо обирати кращого, а поки кращого на горизонті не має
А шо, так Поліграфа Вєнєдіктовна сказали...
При Порошенко націоналістів не тільки не чіпали, але й відзначали нагородами. Тепер патріотів відзначаєть повістками
Україньскі націоналісти загинули разом з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, бо не видко їх, і не чути.
еще и посадить кого-то хотят.