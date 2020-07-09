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ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

Госбюро расследований на своей странице в фейсбуке заявило о результатах полиграфа, пройденного следователем Олегом Корецким. Однако эта информация может быть использована сугубо в служебных целях и не подлежит огласке.

Об этом пишет журналист Ирина Винокурова, работавшая в пресс-службе ГБР до прихода туда Ирины Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

Винокурова опубликовала скрин поста ГБР, в котором говорится, что следователь Корецкий сливал информацию криминальных производств и это подтверждается данными полиграфа во время служебного расследования в отношении него.

ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова 01

"На сайте органа в графе "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность. Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.

По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.

Смотрите также: Руководство ГБР давило на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой", - руководитель следственной группы Корецкий. ВИДЕО

Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова 02

полиграф (78) ГБР (3007) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+53
По суті зебіли знов обгадились. І це вся ваша суть
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09.07.2020 10:48
+37
у зебилов похоже истерика после вчерашнего.
Выгдядит все єто как метание безголовой курицы
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09.07.2020 10:46
+35
Меня терзают смутные сомнения - почему шныри под прокси вылазят исключительно с целью обгадить Пороха?
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09.07.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Соєві шнирі як завжди - коли якась інформація на користь Порошенка, неважливо наскільки вона достовірна і звідки з'явилась - то вона прирівнюється до Біблії.
А от коли випливає інформація не на користь Порошенка - то починають волати не про зміст, а про форму, джерела, походження, законність отримання і так далі, щоб якнайменше приділяти увагу до суті.
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09.07.2020 10:46 Ответить
По суті зебіли знов обгадились. І це вся ваша суть
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09.07.2020 10:48 Ответить
Сплила інформація про те, що слідчий ДБР, який зараз рве дупу за Порошенка - насправді продажна фігура. Так що обгадились тут далеко не зебіли
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09.07.2020 11:05 Ответить
А непродажних фігур у зебілів і нема) Ви звичайні хохломанкурти.
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09.07.2020 11:08 Ответить
Какое отношение имеют твои слова к данному делу, ещё что-нибудь вспомни, например про Байдена
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09.07.2020 11:29 Ответить
А який стосунок мають перевірки на поліграфії до встановленого вчора судом тиску на слідчих ДБР керівництвом ОГПУ в особі Венедиктової?
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09.07.2020 11:49 Ответить
А сплила інформація що ти довПойоп. Це правда не державна таємниця, а просто констатація факту, що зебіли - довпойопи
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09.07.2020 15:44 Ответить
Меня терзают смутные сомнения - почему шныри под прокси вылазят исключительно с целью обгадить Пороха?
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09.07.2020 10:51 Ответить
Тому що для їх господарів, які сидять у Кремлі, друга каденція Порошенка на посаді Президента України - "смертний вирок"... От вони "з штанів і вискакують", та "з шкіри пнуться", щоб цього не допустить...
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09.07.2020 12:07 Ответить
Тут єдине джерело їхнього існування.. Хай хоч чомусь порадуються бідолаги
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09.07.2020 10:53 Ответить
Мерзота рашистська.
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09.07.2020 10:56 Ответить
"форму, джерела, походження, законність отримання" має велике значення в правосудді всіх провідних держав світу. Не зважати на те увагу - повернутися до правосуддя сраліна-берії-вишинського.

Та кому я те кажу, для вас головний доказ провини - бубочкине "вірю-не вірю", або "спитай на вулиці - тобі всі скажуть."
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09.07.2020 11:04 Ответить
Абсолютно точно. Скрін поста з фейсбуку якоїсь пані де є все що завгодно, окрім самого факту розголосу службової інформації, зараз обсмокчуть сторінок на п'ять комментів.
Особливо іронічну посмішку викликає жирний шрифт заголовку статті у стрічці.))
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09.07.2020 11:12 Ответить
Промийте оченята від роси зеленої.
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09.07.2020 11:29 Ответить
Колір роси, якою вам Петро залив оченята навіть не ідентифікується. Дуже вже часто перефарбовувався.)
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09.07.2020 11:35 Ответить
да зелебобиковское ЧМО хлебало закройте своей наглостью дебильностью ссученостью инцестностью отсутствием моральных принципов продажностью расставив ноги оптом и астрал вы уже всем доказали что ВАС НАДО ТОЛЬКО УБИВАТЬ УБИВАТЬ И УБИВАТЬ.. никакого сожаления понимания или дайте нам еще сроку.... фигу вам... и петлю на шею...
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09.07.2020 11:46 Ответить
Ваша зебільна влада вперто та наполегливо намагається зробити українців порохоботами.
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09.07.2020 11:49 Ответить
Технологія пропаганди. Шоколадний її скопіював у х-ла. А той у геббельса.
І це одна з причин, чому українці його викинули на виборах. Він будував мордор прямо тут.
Після того як продався Турчинов цензор став повністю пропагандистським ресурсом шоколадного. Скоро тут залишаться тільки тролі. Мені дещо жаль. Я тут вже більше 15 років
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09.07.2020 11:29 Ответить
Я значно менше, але метамарфози які відбуваються з ресурсом не можливо не побачити. Відверту "порохоботскість" сайту вже навіть не намагаються приховувати!
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09.07.2020 11:39 Ответить
Ну так и что? Что тебе не нравится то? Хотел бы чтобы зе!ле отовсюду осанны пели?
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09.07.2020 11:50 Ответить
Хотел бы что бы СМИ оставалось СМИ. А на форуме присутсвовал ещё кто-то кроме сторонников Порошенко. Политика зачистки постов и баны за критику Петра явно этому не способствуют.
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09.07.2020 12:32 Ответить
Порохоботскість = патріотичність , якщо Вам бихотілось підтримати іншого політичного лідера на сьогодні, який своїми вчинками бореться з ЗЕпліснявою, то будь ласкаві- давайте подискутуємо
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09.07.2020 11:58 Ответить
Ні. "порохоботскість=патріотичність"- це штамп! Така ж маніпуляція, як наприклад "путин это россия". Немає у патріотизму ніякої прив'язки до прізвища. І бути не може. Навіть до такого видатного як Бандера. До того ж бачити патріотизм у боротьбі із ЗЕпліснявою(с), це взагалі нонсенс.)) Про що тут дискутувати?
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09.07.2020 12:25 Ответить
а метаморфози, які відбуваються з країною ти бачиш? засилля бидла і різної масті хабальників? прокацапські гниди голову попіднімали, дрокають на каломойш й верещать про несправедливість... ви кого до влади привели, потоорочі???
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09.07.2020 12:52 Ответить
Да уж, это точно. В последний раз меня забанили якобы за слово 'петрушки'. На самом же деле, все дело в том, что я поддерживаю действующего президента Украины. Очень хочу, чтобы у него получились. Хотя сопротивление громадное- против него сгруппировались, казалось бы, соединимые никогда- вплоть до опзж с Юлей и с Порошенко. Союз Зе с Саакашвили привёл к усилению истерик о непрофессионализме и зраде. Хотя союз пока всего лишь, к сожалению, декларативный.

При этом мои оппоненты используют ненормативную лексику, откровенную ложь и выдумки.

Цензор Нет стал одним из наиболее цензурированных
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09.07.2020 12:57 Ответить
Разделяю ваши чаяния на счёт президента. Мы с Вами не раз уже перебрасывались парой слов на эту тему.) Так же искренне желаю ему успеха. Ведь его успех это успех страны в целом, а значит и нас с Вами в частности.)) Отличаются наши позиции лишь тем, что я изначально понимал какое колоссальное сопротивление обрушится на Зеленского. И изначально подозревал, что парень банально может не вытянуть. Слишком уж из другого мира пришёл.) Что бы что-то получилось нужно не просто иметь представление, а чётко знать с чем именно будешь иметь дело. А ведь абсолютно очевидно, что Владимир только лишь имел представление.
На счёт Цензора по-моему всё и так понятно. Остаётся лишь наблюдать.
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09.07.2020 13:23 Ответить
Геббельс TV це не "Г+Г"?
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09.07.2020 11:44 Ответить
ні це ж тепер канал Ме+Бє =Г+Г
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09.07.2020 12:00 Ответить
доречі великі букви Г -це ГНИДИКРЕМЛІВСЬКІ
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09.07.2020 12:01 Ответить
Но ты то ведь можешь смотреть шария, г+г и всё другое такое подобное г. Тебе никто не воспрещает и никто за это не наказывает. Тоесть не соблюдается основной принцип эффективной пропаганды: тотальность. И сам ты тут тоже строчишь посты и никто тебя в полицию не сдаёт и не банит. Вопщем с пропагандой ты как всегда... поздравляю, свынарчук соврамши.
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09.07.2020 11:48 Ответить
"Він будував мордор прямо тут."
так будував, що цілком адекватно за результатами демократичних виборів передав владу.
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09.07.2020 11:56 Ответить
цікаво... щось я тебе не пам'ятаю... багато ніків змінила, обіженка?
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09.07.2020 12:48 Ответить
Меня читают 1, я читаю 4? Естественно, что вы никого не помните. Вас просто тогда ещё не было .
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09.07.2020 13:00 Ответить
оО... тебе, курво, я знаю проксиски ганяєш?
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09.07.2020 13:08 Ответить
у зебилов похоже истерика после вчерашнего.
Выгдядит все єто как метание безголовой курицы
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09.07.2020 10:46 Ответить
Максимально точно. Особенно про метания предательской, продажной и лживой "безголовой курицы"(с)
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09.07.2020 11:43 Ответить
ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова - Цензор.НЕТ 8683
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09.07.2020 10:46 Ответить
Ну зачем, Вы так? Для "95-го" очень даже профпригодна! Так же, как янелох, для Украины! Сказочный ... подтвердит! Главное. зЕбилы в восторге, от природы клоуны - "божий дар" однако...
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09.07.2020 11:08 Ответить
В этой истории главное другое.

Харьковская шайка, оккупировавшая ГБР, в очередной раз продемонстрировала свою профнепригодность и нарушила закон.

"На сайте органа в графе https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-09/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20249_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%94%D0%A1%D0%9A.PDF?fbclid=IwAR0nrwrhdY4xK2FyFkTUwRGIPrGN4Fscu0U6WzQnDbM8cmRJQRpMlOSHm1E "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность.
Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.

По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.

Источник: https://censor.net/n3207074
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09.07.2020 10:51 Ответить
Вірити тому, що говорять бібіковці - себе не поважати. Це, апріорі, брехня.
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09.07.2020 10:52 Ответить
А между прочим, они "бібіковці" самые Главные порохоботы!
Был бы у нас президент (6 президент), давно бы забыли о Порохе, знали бы одно: что много сделал для Украины, но много не сделал!
А так, янелох превращает Пороха в великомученика, а своим дебилизмом подчёркивает его достижения! Наверное потому что, оно "не" лох =) Хотя само оно (янелох), обкакалось по самые уши, для того и нужна менделебенядиктовна - палитик любитель...
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09.07.2020 11:53 Ответить
М"яко кажучи, дивні у Вас твердження про бібіковців.
Якого Ви 6-го президента хочете? Порох на тепер був би найкращим. Але бидло вирішило обрати Голобородька.
Коли виросте кращий за Пороха, будемо обирати кращого, а поки кращого на горизонті не має
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09.07.2020 12:11 Ответить
Але, янелох!!! =))))
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09.07.2020 12:19 Ответить
Все так, як передбачав Оруелл: жодних секретів нікого ні від кого. Від телефонних розмов одного президента з іншим і до президентського гімна з унітазу для аналізу на наркотики.
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09.07.2020 10:54 Ответить
Вот теперь, всё стало ясно и понятно.
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09.07.2020 10:54 Ответить
Що тобі зрозуміло, амеба?
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09.07.2020 10:55 Ответить
Ждём информации, что Корецкий - член политсовета партии Европейская Солидарность и двоюродный брат Порошенко
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09.07.2020 10:55 Ответить
Зеленым врать, как два пальца

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 1457
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09.07.2020 10:58 Ответить
)))))Порох красава)это ж как надо уметь - на суде над собой прокуроров под суд отправить
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09.07.2020 10:55 Ответить
Это называется - организованная преступность.
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09.07.2020 10:58 Ответить
Есть еще 100% инфа от Бенедиктовой. Точно-точно

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 1686
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09.07.2020 10:59 Ответить
Агент Пороха, Малюська, продав тюрму !
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09.07.2020 11:17 Ответить
От і з"явився новий анекдот...
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09.07.2020 13:35 Ответить
это называется - победа умного над кучкой тупых)
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09.07.2020 11:01 Ответить
Ничего не нужно Говорить , - Они сами себя Завалят, что в голове то и в действиях.
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09.07.2020 10:59 Ответить
Ну теперь Корецкий может смело подавать на них в суд и не только украинский
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09.07.2020 11:00 Ответить
самое смешное что зесрань еще повелась на вонь бигуса об обжаловании))))все -решение суда уже в реестре)для возможности опротестовывания решения суда, Бигус должен был приходить на суды и предоставлять свои факты. А он 1.5 года игнорировал суд.
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09.07.2020 11:00 Ответить
От Порошенко, в наступну каденцію, повинен не повторити оцих самих суттєвих своїх помилок, християнсько - демократичного відношення, до упоротих ворогів України.
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09.07.2020 11:14 Ответить
Далі виявиться, що він вбив свого брата (Ткаченко, де ти?), і що, насправді він не Корецький, а агент Вальцмана, Смальцман....
А шо, так Поліграфа Вєнєдіктовна сказали...
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09.07.2020 11:11 Ответить
Дуже кумедно читати, як свині лають зебілів При тому що ганьба ДБР у вигляді Бенедіктової та Бабікова, призначених Зеленським, ТАКА Ж САМА, як і ганьба ДБР з Трубою і цим Корецьким, призначених Порошенком. Тож здохніть усі разом, падли, боти з обох боків, і разом із своїми наймачами
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09.07.2020 11:11 Ответить
Бугай, реви, та не істерикуй! Хіба ревуть воли, коли мозги на місці?
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09.07.2020 11:28 Ответить
Ти рохкнув, квакнув і самозадовольнився? Вас вже не розрізнити, тваринки, просто порохозеленська свиножабопошесть
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09.07.2020 11:33 Ответить
У тебе свій царкловун, ось і читай своїх ху#йлобілів! А не хрюкай, ось тут!
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09.07.2020 12:13 Ответить
Я так розумію, що Ви ОПЗЖіст?
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09.07.2020 12:21 Ответить
Я український націоналіст причому найжорсткішого штибу
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09.07.2020 12:36 Ответить
Ну, то такі українські націоналісти можуть свєю "принциповістю" двести до того, їх заборонять і пересаджають от ті зелені бібковці та бужансько-дубінські.
При Порошенко націоналістів не тільки не чіпали, але й відзначали нагородами. Тепер патріотів відзначаєть повістками
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09.07.2020 12:47 Ответить
На кого ця брехня розрахована, цікаво? Усі резонансні справи проти патріотів і усі резонансні злочини, по яких справи були відкриті, мали місце за часів Порошенка. Поки що без жодного виключення. Те, що зелені їх продовжують, каже лише про спільну мету зелено-шоколадних - знищити партіотизм в Україні як явище.
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09.07.2020 13:00 Ответить
Sergey Bugay(Сергей Бугай), не може бути українським націоналістом найжорсткішого штибу, це як би х***о = бандерівець. Від такої наруги над своїм іменем, український націоналіст найжорсткішого штибу, вже би застрелився). А от Сергій Бугай міг би бути, на крайній випадок Serhii Buhai, а от так, то ти безграмотне фарбоване фуфло.
Україньскі націоналісти загинули разом з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, бо не видко їх, і не чути.
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09.07.2020 14:18 Ответить
Кароче когда Петя взойдет второй раз на пристол, даст Карецкаму Орден Ярослава Мудрого, а порохоботам будет приказано сидя на бутылке просить у святого Петра всяческих благ Карецкаму ...
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09.07.2020 11:14 Ответить
Шо там в Ростовє?
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09.07.2020 11:16 Ответить
Ты из новеньких, или прошел процесс реинкарнации?
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09.07.2020 11:30 Ответить
хто про що, а кацап "зенит..." в усіх коментах пише про свої скрепні вподобання - "сидіння на бутилці"
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09.07.2020 11:53 Ответить
Даже, если это правда, сейчас все это выглядит, как мелкое сведение счетов. Неужели это не понятно. Слабеньких специалистов набирают в ГБР. В данной ситуации лучше промолчать. Я не верю Винокуровой. Верю Корецкому. Возможно, я и не прав, но тупость, мелочность, не профессионализм такого органа, как ГБР, даже не бесит, а пугает.
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09.07.2020 11:20 Ответить
Истинный порохобот в жизни не боится ничего кроме двух вещей, проснуться с надписью на лбу "идиот" и шо Петю посадят
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09.07.2020 11:37 Ответить
а яка здрава людина піди у зебіли, та ще й на посаду? тільки пришелепкуваті манкурти та "любители *узького мира" як цей кацап під впн "зенит..."))
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09.07.2020 11:55 Ответить
Але, генкракурорша! А ну привлеки себя к ответственности!
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09.07.2020 11:20 Ответить
А оно всё интереснее и интереснее становится...
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09.07.2020 11:22 Ответить
Корецький зливав дані розслідувань ДБР по ділам порошенка і пашинського.
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09.07.2020 11:26 Ответить
ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 2501
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09.07.2020 11:30 Ответить
Венедіктова = прокуриня = поліграфиня = зефілиня на 146%.
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09.07.2020 11:31 Ответить
Классно они придумали это с ГБР: устраивать политические преследования под видом высосаных из пальцев "уголовных" дел, а потом прятаться за "служебной иныормацией", и, самое интересное, что никакого их контролируещего органа в принципе не существует. Идеальныя машина для расправы с неугодными и прикрытия ФСБ-шных агентов!
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09.07.2020 11:41 Ответить
Але коли потрібно їм обі*рати свого ж співробітника, вони цю інформацію оприлюднють, як то вчора ввечері про проходження поліграфа їнім співробітником Корецьким, чи то передача цієї інформації Портнову і т.і.
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09.07.2020 12:15 Ответить
Цікаво, скільки там ще таких покидьків, на кшталт цього корецького, який за бабло поросяти готовий плювати в очі українцям ?
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09.07.2020 12:00 Ответить
просто жесть какие они тупые по факту оказались.
еще и посадить кого-то хотят.
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09.07.2020 13:35 Ответить
вы же помните, что произошло с отдельными руководителями Качановской колонии, и вертухаями, которые избили Юлию Тимошенко. В том числе и поэтому здравомыслящие люди из правоохранительных органов ложат уйх на своих зеленых руководителей, видя, как поддержка Зеленского тает на глазах. И даже если их не догонит правоохранительная система, пропитанная коррупцией, то личным врагом Порошенка становиться не хочется никому.
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09.07.2020 14:16 Ответить
 
 