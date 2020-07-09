РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13975 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 436 157

Украинка Семиз рассказала о нахождении в изоляторе Афин: Очень плохо вели себя по отношению к нам. Не пускали детей в туалет и не давали набрать воды

Украинка Семиз рассказала о нахождении в изоляторе Афин: Очень плохо вели себя по отношению к нам. Не пускали детей в туалет и не давали набрать воды

Жительница Черкасс Лариса Семиз, ее две внучки и еще 14 граждан Украины провели трое суток в полицейском изоляторе аэропорта Афин.

Об этом она рассказала в интервью сайту "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

Семиз летела в Грецию лечить спину, с собой взяла двух внучек. На паспортном контроле у женщины спросили визу, которой у украинки не было, отметила она в интервью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще одна туристка из Украины застряла в аэропорту Афин, - посольство

"Они очень плохо вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам, словно мы везли контрабанду или нас поймали в горах при незаконном пересечении границы", – рассказала женщина.

Сначала украинцы находились в узком коридоре, накопителе, потом их перевели в полицейский изолятор.

"Через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь, и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", – отметила Семиз.

"Знаете, прошло четыре часа, уже была половина первого ночи, мы продолжали сидеть в этом коридоре-накопителе. Я поняла, что нужно что-то делать, и позвонила на горячую линию нашего консульства в Греции. Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи, и она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут сделать, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней. Консул нам сутки объясняла, что отправить назад нас могут только рейсом Ryanair и никакими другими авиалиниями. И мы не можем купить обратный билет, заплатить за еду, оплатить гостиницу. Я предлагала любые варианты, лишь бы вытащить детей из этого кошмара", - рассказала Семиз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию, - Кулеба

По ее словам, консул Украины в Греции "говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить".

"Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась. По просьбе консула в обед следующего дня нам дали тюремные матрасы. Консульство привезло воду, туалетную бумагу, мыло, антисептик. За это им спасибо", – рассказала женщина.

"В полицейском участке был кафетерий, куда выпускали раз в сутки одного представителя. Мы ему составляли список, что купить. Но на самом деле, взять нечего, горячей еды не было. Чай, кофе, йогурт. Но в первый день мы и этому радовались. Вещей с собой не было, а ночью там холодно, днем – жарко. Потом мне разрешили взять кое-какие предметы. За день до вылета я попросила представителя консульства купить простыни и подушки детям, дала деньги. Они зашли в магазин рядом с участком и все принесли", - добавила Семиз.

"Мы до последнего не знали, сможем ли вернуться домой 7 июля, во вторник. Тут озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы были в неведении. Сначала Ryanair не откликался. И представители консульства располагали данными, что во вторник рейса нет. Только в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair. Хотя, когда мы прилетели в Грецию, там были две девушки-американки, их тоже задержали. Но на другой день их отправили в другую страну, потому что ближайший рейс из Америки будет нескоро. Т.е. такой вариант возможен, но только не для нас.По прилету в Киев я говорила с пограничниками, они тоже расспрашивали, что произошло. Для них многое было открытием. Сказали, что уже после нас был рейс в Салоники, и всех наших граждан спокойно пропустили. Да и до нас все самолеты пускали, не было проблем. Только мы попали под раздачу. Только благодаря шумихе отпустили студентку, которая через Грецию летела во Францию. И трех бизнесменов – их греческие партнеры очень давили на власть. С нами была девушка-модель, которую пригласили в Грецию, ей купили билет. Греки говорили, что проверяли всю информацию и ее должны были пустить. Также летела украинка, которая планировала выйти замуж за грека. Они уже давно встречаются, сам он какой-то представитель Греции по евроинтеграции. И она тоже вместе с нами вернулась домой", - рассказала Семиз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 12 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair, - Кулеба. ВИДЕО

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Автор: 

Афины (26) Греция (726) задержание (6679) карантин (16729) туризм (1543) украинцы (3865) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Вот вам и новый безвиз по зебильному
показать весь комментарий
09.07.2020 11:02
+25
Ну как минимум ещё недавно был, уже фактически вводят снова визовый режим из-за международной дипломатии от Зели
показать весь комментарий
09.07.2020 11:08
+17
Снова станет президентом -- наведет порядок в дипломатии. А пока кушайте свои "зеленые" достижения. Смачного. Не обляпайтесь.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Твои сексуальные проблемы здесь никому не интересны. Страдай молча.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:02 Ответить
У меня нет проблем)))
Кухарка, консулы посадкой на бутылку получили тебя страной управлять?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:04 Ответить
Страдай молча.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:05 Ответить
Да я не завидую тебе)))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:09 Ответить
Молодец. Страдай дальше.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:10 Ответить
"Им сразу предложили вернутся."

Неправда - им предложили подписать согласие на депортацию, а не просто вернуться.
А депортация - означает, что им в ближайшие годы будет закрыт путь в ЕС. Просто так.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:48 Ответить
и им хватило мозгов не подписать, а вот на самолет сесть не хватило.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:43 Ответить
А им предлагалось сесть на самолет без подписания депортации?
показать весь комментарий
09.07.2020 13:03 Ответить
в украинском аєропопрту?
показать весь комментарий
09.07.2020 13:14 Ответить
Они не пересекали зону погранконтроля, как их могли депортировать?
Бабушке пох. Бабушки не видят разницы между: въезд запрещен и департация.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:51 Ответить
Много вопросов, основной, а почему поехала без визы???
показать весь комментарий
09.07.2020 11:05 Ответить
Потому что она думала что в ЕС до сих пор относятся к украинцам так как относились при Порохе, а оказывается уже нет, уже только с визой и 2х недельной обсервацией пускают, хотя даже прокацапских сербов свободно пускают
показать весь комментарий
09.07.2020 11:07 Ответить
Ти кацап чи просто дурак?
показать весь комментарий
09.07.2020 11:08 Ответить
Он два в одном
показать весь комментарий
09.07.2020 11:16 Ответить
одно другому не мешает. А в его случае - так даже дополняет...
показать весь комментарий
09.07.2020 15:40 Ответить
Безвиз - не, не слышал?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:16 Ответить
потому что до пандемии достаточно бьіло биометики. пандемия єто правило подвинула, но они сели в самолет как в рейсовьій автобус.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:44 Ответить
Греки ватні, щоб ви знали.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:06 Ответить
знаем - поэтому удачи туркам
показать весь комментарий
09.07.2020 11:34 Ответить
ага, те ещё малаки. и реально, много их ненавидят украинцев.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:48 Ответить
да, помним как в прошлом году украинцев выселили из отеля за то что те повесили флаг Украины у себя на балконе, а русо-туристы пожаловались что это их обижает. Выкинули на улицу и идите куда хотите.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:17 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2020 20:04 Ответить
да-да, я еще ссылочку кидал на статью в Фактах. Там группа детей была с 2 воспитательницами, дети-патриоты вывесили флаг а жирные русские тетки нажаловались в администрацию.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:10 Ответить
Антиглобалисты сейчас ликуют по всему миру.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:08 Ответить
Бред какой то.Чего попёрлись ?
показать весь комментарий
09.07.2020 11:08 Ответить
Безвиз.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:11 Ответить
Пандемия
показать весь комментарий
09.07.2020 11:26 Ответить
1 июля. Развернутый ответ выше.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:56 Ответить
На лечение спины. По такой логике, надо всем дома сидеть.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:15 Ответить
Рабам свобода ни к чему.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:56 Ответить
да врет она. На море со внуками ехала.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:18 Ответить
а при єтом она спину не полечила бьі?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:46 Ответить
Не имели права?
показать весь комментарий
09.07.2020 11:15 Ответить
Цікаві моменти:

Семиз летела в Грецию лечить спину, с собой взяла двух внучек.Источник: https://censor.net/n3207079

Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи, и она ничего не может сделать. очник: https://censor.net/n3207079

Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась. Источник: https://censor.net/n3207079
показать весь комментарий
09.07.2020 11:11 Ответить
Значится уважают греки нашу банановую республику. И нашу тамошнюю консулшу. Видимо из семьи элитки, талантливых с рождения.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:13 Ответить
вообще-то, греки заранее предупреждали, что граждане Украины с туристической целью пропущены не будут. Женщина, похоже, взяла с собой внучек, чтобы надавить на греческий пограничников. Но греков этим не проймешь. Румынские цыгане давно пред их носом детьми трясут, причем в больших количествах.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:21 Ответить
Це ще раз доводить, що "безвіз" на чинних для України умовах - це зовсім не безвіз, а лише спрощений паспортний і прикордонний контроль, який за необхідності можна посилити або взагалі заборонити в'їзд. Справжній шенгенський безвіз - це відсутність взагалі будь-якого паспортного, митного і прикордонного контролю.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:30 Ответить
Шенгенський безвіз - для країн шенгенської зони. Шарій тобі цього не пояснив?
показать весь комментарий
09.07.2020 11:32 Ответить
Шенгенський безвіз - то є справжній безвіз, де переїхати з однієї країни в іншу так само просто, як перейти на інший бік вулиці.
"Безвіз", який нібито здобув Пеця - це лише можливість показувати на 1 папірець менше при збереженні повного контролю на кордоні. І то - якщо держава що приймає не вирішить інакше.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:45 Ответить
Попробовали они бы американский рейс так нагнуть.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:32 Ответить
свинское отношение греков..
буду держать кулаки за турков, если они захотят наконец то забрать Кипр полностью...
показать весь комментарий
09.07.2020 11:32 Ответить
Ничего удивительного,в любой стране в вертухаи идут самые отбросные отбросы общества
показать весь комментарий
09.07.2020 11:44 Ответить
Ну сидеть в Греции под следствием это штука неприятная ,запросто вместо адвоката и консула могут дать люлей ...
показать весь комментарий
09.07.2020 11:50 Ответить
греки всю жизнь жывут на халяву, а кто заведует халявщиками в мире, - московия, т. ч. скажи спасибо, что не пи..дели.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:52 Ответить
Господи, ну чего вы прётесь к этим ушлёпкам? В беседах с нашими людьми там выяснили, что гречня очень любит кацапердию, т.к. те сорят деньгами (раньше сорили!). А гречня, в большинстве своём - ленивое, жадное до халявных денег стадо...
Они с руснёй - братья-близнецы. Отсюда и отношение такое к украинцам, на которых лишнего - не срубишь.😊
показать весь комментарий
09.07.2020 11:53 Ответить
До вступу в ЄС греки камінням дупи підтирали, тому й мають комуністичні погляди й російське бачення на оточуючих.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:56 Ответить
Нинішні греки до тих еллінів мають дуже мале відношення. Тільки спільна територія проживання. Коротше, просто примазалися до стародавньої Греції.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:40 Ответить
нехер шнырять, когда форс мажор ... сами на задницу приключений придумали, теперь скулят.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:08 Ответить
Якщо б на її місці виявилася кацапка то ці греки в дупу їй заглядали б, вони вже 200 років не виймають язика з расейськоі дупи
показать весь комментарий
09.07.2020 12:10 Ответить
Меня всегда удивляла склонность наших людей бить на жалость при этом считая всех вокруг дураками - "ехала лечить спину". Ага, в разгар курортного сезона, с 2 внуками, лечить спину.
Вот не рассказывала бы этих сказок - можно было бы понять и простить.
А она врет как 11-летний подросток - посему сострадания к ней не испытываю. Только омерзение.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:21 Ответить
єто она сама себе придумала такую причину, для осовобождения совести от ответсвенности.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:47 Ответить
идиотов не жалко
показать весь комментарий
09.07.2020 12:22 Ответить
Хреки это потенциальный союзник Эррэфии вот оттуда ростут ноги,страна паразит,вы там не увидите работающих,весь день сидят в барах и херачат Метаксу а вы им деньги везете.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:33 Ответить
Изолятор - это не курорт вообще-то..
показать весь комментарий
09.07.2020 12:49 Ответить
В Нидерландах министр-президент (типа второй после короля) сказал - вот вам список стран с разделением по цветам. Кто прётся в ту срану, куда нельзя, то мы официально заявляем что никого спасать не будем. Это всё на ваш страх и риск.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:58 Ответить
греки - позорники. хрен с ним пустили или не пустили, но условия должны нормальные быть.
интересно, если бы греков так трое суток продержали. мудаки, короче.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 