Украинка Семиз рассказала о нахождении в изоляторе Афин: Очень плохо вели себя по отношению к нам. Не пускали детей в туалет и не давали набрать воды

Жительница Черкасс Лариса Семиз, ее две внучки и еще 14 граждан Украины провели трое суток в полицейском изоляторе аэропорта Афин.

Об этом она рассказала в интервью сайту "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.



Семиз летела в Грецию лечить спину, с собой взяла двух внучек. На паспортном контроле у женщины спросили визу, которой у украинки не было, отметила она в интервью.

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"Они очень плохо вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам, словно мы везли контрабанду или нас поймали в горах при незаконном пересечении границы", – рассказала женщина.



Сначала украинцы находились в узком коридоре, накопителе, потом их перевели в полицейский изолятор.



"Через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь, и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", – отметила Семиз.

"Знаете, прошло четыре часа, уже была половина первого ночи, мы продолжали сидеть в этом коридоре-накопителе. Я поняла, что нужно что-то делать, и позвонила на горячую линию нашего консульства в Греции. Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи, и она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут сделать, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней. Консул нам сутки объясняла, что отправить назад нас могут только рейсом Ryanair и никакими другими авиалиниями. И мы не можем купить обратный билет, заплатить за еду, оплатить гостиницу. Я предлагала любые варианты, лишь бы вытащить детей из этого кошмара", - рассказала Семиз.

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По ее словам, консул Украины в Греции "говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить".

"Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась. По просьбе консула в обед следующего дня нам дали тюремные матрасы. Консульство привезло воду, туалетную бумагу, мыло, антисептик. За это им спасибо", – рассказала женщина.

"В полицейском участке был кафетерий, куда выпускали раз в сутки одного представителя. Мы ему составляли список, что купить. Но на самом деле, взять нечего, горячей еды не было. Чай, кофе, йогурт. Но в первый день мы и этому радовались. Вещей с собой не было, а ночью там холодно, днем – жарко. Потом мне разрешили взять кое-какие предметы. За день до вылета я попросила представителя консульства купить простыни и подушки детям, дала деньги. Они зашли в магазин рядом с участком и все принесли", - добавила Семиз.

"Мы до последнего не знали, сможем ли вернуться домой 7 июля, во вторник. Тут озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы были в неведении. Сначала Ryanair не откликался. И представители консульства располагали данными, что во вторник рейса нет. Только в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair. Хотя, когда мы прилетели в Грецию, там были две девушки-американки, их тоже задержали. Но на другой день их отправили в другую страну, потому что ближайший рейс из Америки будет нескоро. Т.е. такой вариант возможен, но только не для нас.По прилету в Киев я говорила с пограничниками, они тоже расспрашивали, что произошло. Для них многое было открытием. Сказали, что уже после нас был рейс в Салоники, и всех наших граждан спокойно пропустили. Да и до нас все самолеты пускали, не было проблем. Только мы попали под раздачу. Только благодаря шумихе отпустили студентку, которая через Грецию летела во Францию. И трех бизнесменов – их греческие партнеры очень давили на власть. С нами была девушка-модель, которую пригласили в Грецию, ей купили билет. Греки говорили, что проверяли всю информацию и ее должны были пустить. Также летела украинка, которая планировала выйти замуж за грека. Они уже давно встречаются, сам он какой-то представитель Греции по евроинтеграции. И она тоже вместе с нами вернулась домой", - рассказала Семиз.

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Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.