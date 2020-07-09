За прошедшие сутки коронавирусом заболели 3 пограничника, всего - 117 случаев, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки, 8 июля, подтверждено три новых случая инфицирования коронавирусом украинских пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также поступили результаты тестов 65-летней работницы ведомства со Львовщины, которая умерла на прошлой неделе в больнице.

"По состоянию на 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 117 положительных тестов на COVID-19", - сообщили в ГСЧС.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 81, еще 34 человека продолжают лечиться - 13 стационарно и 21 - амбулаторно. Зафиксировано два летальных случая.

Также под контролем медиков сейчас находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.

"Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия и обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания. Отметим, что военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей вынужден контактировать с большим количеством людей, тестируют на наличие антител к коранавирусу SARS-CoV- 2", - добавили в ведомстве.

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