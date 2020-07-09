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Минфин США оштрафовал Amazon на $134 тыс. за продажу товаров в оккупированный Крым

Минфин США оштрафовал Amazon на $134 тыс. за продажу товаров в оккупированный Крым

Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин Amazon на 134 523 доллара за нарушение санкционных программ США, в том числе в отношении оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ.

В течение 2011-2018 годов Amazon предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. Это касается оккупированного РФ Крыма, а также Ирана и Сирии. 

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках или ранее работали на дипломатические миссии стран из этих списков. Речь идет о санкционных списках по России, Кубе, Ирану, Северной Корее, Судану и Сирии.

Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы по проверке, находится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Всего интернет-ритейлер провел несколько сотен транзакций, нарушающих санкционные программы, на общую сумму около 269 тысяч долларов.

Amazon грозил штраф более чем в миллион долларов, но его сумму снизили: OFAC посчитал нарушения не очень значительными и принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.

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Крым (26412) санкции (11321) США (26877) Amazon (8)


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Деньги не пахнут
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09.07.2020 11:19 Ответить
Хорошо , но штраф маловат для такого монстра как Амазон
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09.07.2020 11:42 Ответить
Зер гут!
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09.07.2020 11:56 Ответить
Ихняя выручка за 5 минут наверное))
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09.07.2020 12:01 Ответить
Вы их сильно недооцениваете
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09.07.2020 12:30 Ответить
А чего его вообще не закрыли?
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09.07.2020 12:02 Ответить
Мало !
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09.07.2020 12:32 Ответить
Интересно другое, они сами нарушили о нарушении, потому что была ошибка в базе, а у нас люди только и мечтают как ******* государство и чтобы им за это ничего не было
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09.07.2020 15:03 Ответить
А когда Сименс штрафанут?
Не то ЕС и Германия строят из себя тупых, и спустили нарушение своих законов сквозь пальцы!
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09.07.2020 17:20 Ответить
 
 