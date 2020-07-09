Минфин США оштрафовал Amazon на $134 тыс. за продажу товаров в оккупированный Крым

Министерство финансов США оштрафовало интернет-магазин Amazon на 134 523 доллара за нарушение санкционных программ США, в том числе в отношении оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ.

В течение 2011-2018 годов Amazon предоставляла товары и услуги жителям регионов, которые подпадают под санкции. Это касается оккупированного РФ Крыма, а также Ирана и Сирии.

Также компания обслуживала клиентов, которые фигурируют в санкционных списках или ранее работали на дипломатические миссии стран из этих списков. Речь идет о санкционных списках по России, Кубе, Ирану, Северной Корее, Судану и Сирии.

Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы по проверке, находится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Всего интернет-ритейлер провел несколько сотен транзакций, нарушающих санкционные программы, на общую сумму около 269 тысяч долларов.

Amazon грозил штраф более чем в миллион долларов, но его сумму снизили: OFAC посчитал нарушения не очень значительными и принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.

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