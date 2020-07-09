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Новости Агрессия России против Украины
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Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но Россия с политической точки зрения готова к любому развитию событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявления Киева о том, что Украина выйдет из этих договоренностей, если ничего не добьется на переговорах в течение года.

"Первое, относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой. Очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и "нормандском" форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идет речь, - пояснил он. - Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены? Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет".

"Что имеет в виду президент Украины под планами "B", "C", мы также не знаем, - продолжал Козак. - Сегодня гадать, какой секретный замысел у украинских коллег, не имеет смысла. Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для проведения нормандского саммита в августе нет, - Козак

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что дал президенту РФ Владимиру Путину год на завершение войны в Донбассе, иначе он выйдет из минских договоренностей.

минские соглашения (3229) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+16
Це ще скрепнохромосомний кІзяк знайшовся!
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09.07.2020 11:19
+16
Запаребрік продовжує нагнітати істерію.
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09.07.2020 11:19
+11
Це те чмо, що зараз керує війною проти України.
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09.07.2020 11:20
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Це ще скрепнохромосомний кІзяк знайшовся!
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09.07.2020 11:19 Ответить
Запаребрік продовжує нагнітати істерію.
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09.07.2020 11:19 Ответить
Це те чмо, що зараз керує війною проти України.
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09.07.2020 11:20 Ответить
там виродок Сурков(чеченець) цим рулить.
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09.07.2020 11:22 Ответить
Сурков вже рік як не керує цим. Його місце Козак зайняв.
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09.07.2020 11:39 Ответить
Іди накуй, кізяк смердючий.
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09.07.2020 11:20 Ответить
Козачек - иди ты на (Путина)

Ублюдки, вы еще сто лет назад делали свои "норотные гыспублики" - от Харькова и до Каунаса и Финляндии.
Все то же самое, так что Рузвельт - чмо. Какие же твари то - уже и в Африке срут опять. Савва Эрдогану - прочищает это говно. (рожалки Рашки молятся на него - бабло за Ваньку платят, к моему удивлению)
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09.07.2020 11:21 Ответить
Россия в Минский процесс и не Входила , а стояла Особняком , Дурачком дело , нас там Нет мол.Но не тут то Было . На вашу гайку есть Болт с винтом и хорошу будет если по Резьбе а если нет , - То все равно Закрутим.
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09.07.2020 11:21 Ответить
Вошла стараньем ПАП-а, и это очень хорошо. Но теперь - тупо может выйти. и это не круто
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09.07.2020 11:23 Ответить
А Минские соглашения РФ ни к чему не обязывают. Она типа не сторона конфликта. Как не обязывают ее и любые другие соглашения. Захотят они попереть на Херсон или Мариуполь - и попрут, и наше отведение сторон и прекращение огня никак не повлияет.

6-я статья Будапештского Меморандума обязывает участие Британии и США, но Путин разрешает только ФРГ и Францию. И Минские угоды, которые незаконны от слова совсем, на которых наше КГБ в лице Медведчука и Марчука общается с ихним КГБ.
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09.07.2020 11:23 Ответить
Как это не причем? На россию наложена ответственность за минские соглашения ,там нет никаких днр,лнр и тилимилитрямдий,и санкции на парашу наложены именно за невыполнение соглашений
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09.07.2020 11:56 Ответить
я не о том. а о том, что РФ все договора воспринимает очень своеобразно. и да, они так и считают, что "мы не сторона конфликта".
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09.07.2020 13:14 Ответить
Ну, так це автоматично ЗНІМАЄ з Россіі санкції.
Саме так Меркель і Олланд поставили тоді перед Порошенком питання, - підтримка Німеччини і Франціїї, і санкції проти Россіі, лише після Мінських домовленостей.
Це було в час, коли війська Россіі наступали.
Поправте, якщо не так.
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09.07.2020 11:24 Ответить
Москалі мріють про зняття санкцій - от і все, що можна сказати про патякання Козака.
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09.07.2020 11:29 Ответить
знаємо вашу свинособачу "готовність" - це постійний шантаж та намагання загарбати чужу територію
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09.07.2020 11:30 Ответить
Конечно нужно отказаться от Минский соглашений, но это Порошенко должен был сделать. Предатели конечно оба и барыга и шмаркля.
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09.07.2020 11:30 Ответить
путо рашапоїдне......... . традиційний словесний понос, якого в світі здається вже наїлися. проте в рашці таке їли і раніше, їдять зараз і надалі будуть їсти, тому очікувати хоч якихось змін у Мінському форматі годі. Про плани В і С від Зеленопука, так це взагалі галіматня яка не зрозуміло на кого розрахована.
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09.07.2020 11:31 Ответить
Деяким у світі, як ми побачили, по хутлеру на кого ще нападе р@шист та скільки захопить сужої землі аби газ качали та бабло капало.
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09.07.2020 11:42 Ответить
У ЗЕбила решили патриотическую карту разыграть потому что любить сильней Россию чем это делает ОБЗЖ сложно!
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09.07.2020 11:36 Ответить
с кацапней можно общаться только через прицел ПТРК "Стугна".. нажал на пуск, и переговоры закончились..
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09.07.2020 11:37 Ответить
З ворогом а тим більше з р@шистами мокшанськими НІЯКІ ДОМОВЛЕНОСТІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ!!! Це відомо вже понад 100 років. Р@шисти розуміють тільки грубу силу, усе іньшк ні.
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09.07.2020 11:39 Ответить
Пупкин пообещал расширить границы расеи,но не присоединяет молодые республики,просто их "кинул".Наверное очкует крыса ссыкливая
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09.07.2020 11:50 Ответить
В том-то и дело, что "молодые республики" нужны ***** в Украине -- чтоб висели у нас на ногах, как гири, и не давали никуда рыпаться в сторону от расеи. А в составе рф они ему и нах не нужны.
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09.07.2020 12:33 Ответить
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" (Василь Кук)
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09.07.2020 11:50 Ответить
Конечно, для свинособак это будет чрезвычайным событием - откроют шампанское и выпьют на радостях весь боярышник, санкции-то с них снимут. Не дай бог такое развитие событий для Украины, шмаркле не жить, если такое он вздумает реально сделать
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09.07.2020 11:54 Ответить
Гнида кацапская, в жопу...иди
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09.07.2020 12:06 Ответить
на самом деле я думаю кремль сам просит осла "разорвать" минские соглашения.
потому что в этом случае:
1. снимут санкции с рф (они подвязаны под минск)
2. у рф будут "развязаны руки" чтобы выкинуть с лугандона ОБСЕ...да, они не особо помогают нам, но без них мокшанам туда можно завозить хоть искендер, отстреляться и говорить что "не знаем что это было"
3. всё равно Украине ничего не даст разрыв минска в плане возврата территорий...рф как не собирается это делать с наличием бумажки- и уж конечно не будет это делать без этой бумажки
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09.07.2020 12:10 Ответить
Кто громче всех кричит: "Держи вора!" ?
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09.07.2020 12:31 Ответить
Будьте готовы к любому....
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09.07.2020 14:16 Ответить
 
 