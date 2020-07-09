Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак
Решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но Россия с политической точки зрения готова к любому развитию событий.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявления Киева о том, что Украина выйдет из этих договоренностей, если ничего не добьется на переговорах в течение года.
"Первое, относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой. Очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и "нормандском" форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идет речь, - пояснил он. - Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены? Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет".
"Что имеет в виду президент Украины под планами "B", "C", мы также не знаем, - продолжал Козак. - Сегодня гадать, какой секретный замысел у украинских коллег, не имеет смысла. Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что дал президенту РФ Владимиру Путину год на завершение войны в Донбассе, иначе он выйдет из минских договоренностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ублюдки, вы еще сто лет назад делали свои "норотные гыспублики" - от Харькова и до Каунаса и Финляндии.
Все то же самое, так что Рузвельт - чмо. Какие же твари то - уже и в Африке срут опять. Савва Эрдогану - прочищает это говно. (рожалки Рашки молятся на него - бабло за Ваньку платят, к моему удивлению)
6-я статья Будапештского Меморандума обязывает участие Британии и США, но Путин разрешает только ФРГ и Францию. И Минские угоды, которые незаконны от слова совсем, на которых наше КГБ в лице Медведчука и Марчука общается с ихним КГБ.
Саме так Меркель і Олланд поставили тоді перед Порошенком питання, - підтримка Німеччини і Франціїї, і санкції проти Россіі, лише після Мінських домовленостей.
Це було в час, коли війська Россіі наступали.
Поправте, якщо не так.
потому что в этом случае:
1. снимут санкции с рф (они подвязаны под минск)
2. у рф будут "развязаны руки" чтобы выкинуть с лугандона ОБСЕ...да, они не особо помогают нам, но без них мокшанам туда можно завозить хоть искендер, отстреляться и говорить что "не знаем что это было"
3. всё равно Украине ничего не даст разрыв минска в плане возврата территорий...рф как не собирается это делать с наличием бумажки- и уж конечно не будет это делать без этой бумажки