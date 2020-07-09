У Путина допускают возврат оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях децентрализации

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, предложил Украине к ближайшему заседанию ТКГ представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Козак рассказал в интервью ТАСС.

"Наиболее сложная ситуация именно в политической сфере. Не жесткое требование, не ультиматум, а предложение до 6 июля, к ближайшему заседанию контактной группы, представить проект закона о поправках в конституцию Украины в части децентрализации было основано на информации от самих украинских коллег о том, что такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен. Без поправок, которые предполагается внести в Конституцию Украины в части децентрализации, невозможно обсуждать находящиеся на столе переговоров в контактной группе проекты законов об особом статусе", - сказал он.

Также Козак добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий.

"К примеру, вице-премьер Украины Алексей Резников, он же первый заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе, заявляет, что особый статус Донбассу не нужен, Донбасс может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации. Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел - ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус. Но для этого необходимо как минимум предъявить документ об этой реформе, а не держать его в качестве тайны за семью печатями", - отметил замглавы администрации Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Как сообщалось ранее, Офис Президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей с внедренной в него "формулой Штайнмайера".