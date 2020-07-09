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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У Путина допускают возврат оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях децентрализации

У Путина допускают возврат оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях децентрализации

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, предложил Украине к ближайшему заседанию ТКГ представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Козак рассказал в интервью ТАСС.

"Наиболее сложная ситуация именно в политической сфере. Не жесткое требование, не ультиматум, а предложение до 6 июля, к ближайшему заседанию контактной группы, представить проект закона о поправках в конституцию Украины в части децентрализации было основано на информации от самих украинских коллег о том, что такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен. Без поправок, которые предполагается внести в Конституцию Украины в части децентрализации, невозможно обсуждать находящиеся на столе переговоров в контактной группе проекты законов об особом статусе", - сказал он.

Также Козак добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий.

"К примеру, вице-премьер Украины Алексей Резников, он же первый заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе, заявляет, что особый статус Донбассу не нужен, Донбасс может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации. Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел - ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус. Но для этого необходимо как минимум предъявить документ об этой реформе, а не держать его в качестве тайны за семью печатями", - отметил замглавы администрации Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Как сообщалось ранее, Офис Президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей с внедренной в него "формулой Штайнмайера".

статус (327) Донбасс (26956) децентрализация (582) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+47
тяжело крысам стало нести чемодан без ручек, толи еще будет.
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09.07.2020 12:38
+45
Согласовывать Конституцию с оккупационными администрациями... шикарно!
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09.07.2020 12:38
+30
Вернешь нулевый все вместе с Крымом!
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09.07.2020 12:39
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вот эти вот " https://censor.net/news/3202579/v_op_napisali_novyyi_zakon_ob_osobom_poryadke_samoupravleniya_v_ordlo_s_implementirovannoyi_formuloyi являются тайной за семью печатями для украинских граждан...Которые,согласно конституции,должны на местных теруправлениях дать своё "добро" на изменения в конституции. Самолично троносиделец со своей компашкой НЕ ИМЕЕТ ПРАВА это решать.Мало того,что никто не видел текст этих "штанов майера",так и на сайте Верховной Рады НЕТ опубликованного закона ни об уже действующем "особом статусе",ни предлагаемый вариант обсуждения.....
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09.07.2020 13:34 Ответить
так хто тоді буде відновлювати Донбас? Невже Україна? Касапи здається обісрались і включають задня швидківсть прямо взад
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09.07.2020 13:45 Ответить
Пусть сначала кацааская нечисть 100 лярдов баксов платит
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09.07.2020 13:52 Ответить
Уже допускают возврат, может в недалеком будущем и в придачу что нибудь предложат.
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09.07.2020 13:55 Ответить
плевать на пукина.. пусть ответит за терроризм на территории Украины..
проблема Украины в том, что власть в Украине - трусы, бздящие террориста пукина..
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09.07.2020 14:02 Ответить
Лякає те, що на мордорі навіть "обоссаньіє трєнікі" починають розуміти свій тупіковьій стан закрепу((( пронос буде жахливий.
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09.07.2020 14:04 Ответить
Кремль не оставляет попыток впихнуть нам троянского коня. Это очевидно.
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09.07.2020 14:06 Ответить
Если касательно Данбаса, децентрализация это ров с крокодилами , то я ЗА ! ))
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09.07.2020 14:08 Ответить
Ещё пару лет санкций и они просить будут, надо дожать, пускай восстановят всё украденное и разрушенное, а так же заберут нарИд с рос паспортами.
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09.07.2020 14:22 Ответить
Значить це будуть пробувати зробити особливий статус, тільки його назвуть - децентралізація. Будемо слідкувати кожне слово в законі!
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09.07.2020 14:38 Ответить
Не надо нам ставить условий . Путин ПНХ.
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09.07.2020 14:51 Ответить
Територія Донбаса та Крима вернеться,а от кацапське лайно жити там не буде.
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09.07.2020 15:03 Ответить
Так, вертати будеш, путінхуйло або наступник, все - то тільки питання часу. Шькода, що замість повноцінних контрибуцій за оккупацію, просто повернуть українські землі, загарбані за 300 років кацапньою. Разом з генетичним сміттям, заселенним на тих землях.
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09.07.2020 15:04 Ответить
у "зе служивых" это называется "а какая разница" особый статус , или децентрализация???
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09.07.2020 15:12 Ответить
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