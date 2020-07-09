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Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко: "Утешительная запятая, но все еще не точка"

Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко:

Экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс заявили, что решение суда в отношении пятого президента Порошенко является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к выборочному правосудию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Александра Квасьневского.

"Мы принимаем во внимание результаты сегодняшнего судебного заседания по делу экс-президента Порошенко. Относительно качества процесса, верховенства права, презумпции невиновности и осуществления ненадлежащего давления на следственные органы и органы прокуратуры решение суда является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к выборочному правосудию. Что касается самого судебного процесса и грамматики правосудия, это решение является утешительной запятой, но все еще не точкой и потому нуждается в дальнейшем пристальном внимании", - говорится в сообщении.

Напомним, суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский

Автор: 

Квасьневский Александр (308) Порошенко Петр (19607) Кокс Тини (114)


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Топ комментарии
+18
Кокс? Кто сказал кокс? Где кокс?
Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко: "Утешительная запятая, но все еще не точка" - Цензор.НЕТ 1335
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09.07.2020 11:38
+15
Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка" - Цензор.НЕТ 9994
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09.07.2020 11:49
+12
гав з під проксі. Кацапсятиною тхне від тебе.
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09.07.2020 11:48
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На рахунок Пороха не помітили. Бо це легко перевірити і встановити, що ви банально брешете.
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09.07.2020 12:12 Ответить
срана ботва
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09.07.2020 12:13 Ответить
Це справжнє прізвище власника Вашого ніку?
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09.07.2020 12:21 Ответить
А ви знаєте, що бубочка зараз покатається по Україні ще пару днів і причалить в ОП для підзарядки улюбленими речовинами, співзвучними з прізвищем екс-президента європарламенту.)))
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09.07.2020 12:10 Ответить
Самые переживающие и озабоченные.С чего бы это ?
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09.07.2020 12:27 Ответить
Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка" - Цензор.НЕТ 2748
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09.07.2020 12:30 Ответить
Тоже переживает . За "демократические ценности". Стоп политическим репрессиям !
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09.07.2020 12:50 Ответить
Крапка буде!!!! Жирна крапка на Порохе та його своре!
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09.07.2020 13:59 Ответить
Тільки не при сциклі клованові.Таких мародерів тільки Міхо може посадити з конфіскацією.
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09.07.2020 14:13 Ответить
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