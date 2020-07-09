Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко: "Утешительная запятая, но все еще не точка"

Экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс заявили, что решение суда в отношении пятого президента Порошенко является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к выборочному правосудию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Александра Квасьневского.

"Мы принимаем во внимание результаты сегодняшнего судебного заседания по делу экс-президента Порошенко. Относительно качества процесса, верховенства права, презумпции невиновности и осуществления ненадлежащего давления на следственные органы и органы прокуратуры решение суда является обнадеживающим приостановлением в потенциальном скатывании к выборочному правосудию. Что касается самого судебного процесса и грамматики правосудия, это решение является утешительной запятой, но все еще не точкой и потому нуждается в дальнейшем пристальном внимании", - говорится в сообщении.

Напомним, суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

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