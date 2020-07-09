За сутки в ВСУ зафиксировали 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 154 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 9 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них 4 военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская - 1 и Хмельницкая - 1) и 2 работника ВС Украины (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 406 человек, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 565 человека Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек.
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