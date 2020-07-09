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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ зафиксировали 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 154 человека, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ зафиксировали 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 154 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 9 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них 4 военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская - 1 и Хмельницкая - 1) и 2 работника ВС Украины (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 406 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 565 человека Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток  - 259 человек.

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09.07.2020 12:39 Ответить
 
 