Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко
Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос включения дексаметазона в протокол лечения людей, инфицированных коронавирусом.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Касательно дексаметазона – это свежие данные. В Минздраве отдельная группа занимается формированием протокола лечения. Они уже рассматривали вопрос включения дексаметазона в протокол. Думаю, в ближайшее время у нас будет обновленный протокол, в котором будет предусмотрено его применение, с учетом всех возможных рисков и всей доказательной базы. Это уже больше вопрос лечебной части, профильных специалистов, профессоров, которые этим занимаются, анализируют риски... Как только какой-либо препарат показывает эффективность, он сразу включается в протокол лечения в Украине", – подчеркнул Ляшко.
Дексаметазон – медицинское и ветеринарное лекарственное средство, синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.
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