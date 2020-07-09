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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко

Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос включения дексаметазона в протокол лечения людей, инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Касательно дексаметазона – это свежие данные. В Минздраве отдельная группа занимается формированием протокола лечения. Они уже рассматривали вопрос включения дексаметазона в протокол. Думаю, в ближайшее время у нас будет обновленный протокол, в котором будет предусмотрено его применение, с учетом всех возможных рисков и всей доказательной базы. Это уже больше вопрос лечебной части, профильных специалистов, профессоров, которые этим занимаются, анализируют риски... Как только какой-либо препарат показывает эффективность, он сразу включается в протокол лечения в Украине", – подчеркнул Ляшко.

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Дексаметазон – медицинское и ветеринарное лекарственное средство, синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

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Топ комментарии
+2
Записывайся волонтером в больницу и увидишь.
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09.07.2020 12:16
+1
мда, тыканье в корону без короны. Хоть бы одного с этим диагнозом увидеть. Там в Китае бубонная началась.....правда лечится...пока.
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09.07.2020 11:51
+1
что мешало это сделать вчера????????? или страна тонет по-прежнему в бумажных разрешениях? эй, рехвоормы????????
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09.07.2020 12:11
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мда, тыканье в корону без короны. Хоть бы одного с этим диагнозом увидеть. Там в Китае бубонная началась.....правда лечится...пока.
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09.07.2020 11:51 Ответить
Записывайся волонтером в больницу и увидишь.
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09.07.2020 12:16 Ответить
А раньше советовали унитазы и перила лизать.
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09.07.2020 12:23 Ответить
Я, по сути своей, бобр добр.
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09.07.2020 12:30 Ответить
Кроме того, тот, кто лижет перила, уже может быть заразным. Ох там и вспышка слева потом будет...
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09.07.2020 12:32 Ответить
Заразный, но чем - вот вопрос.
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09.07.2020 12:56 Ответить
Ну, чего-чего, а заразы во рту многих людей больше, чем хотелось бы.
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09.07.2020 15:10 Ответить
что мешало это сделать вчера????????? или страна тонет по-прежнему в бумажных разрешениях? эй, рехвоормы????????
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09.07.2020 12:11 Ответить
Еще не весь хинин скормили.
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09.07.2020 12:18 Ответить
Ляшко, плохо пляшешь под ВОЗовскую дудку.
Выше, громче надо !
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09.07.2020 12:16 Ответить
да.. не рукоаводствуется Ляшко методичкой их Лахти...как некоторие"австралийци"
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09.07.2020 13:25 Ответить
все-таки краще від хініну
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09.07.2020 13:24 Ответить
 
 