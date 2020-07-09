Минздрав в ближайшее время включит дексаметазон в протокол лечения COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос включения дексаметазона в протокол лечения людей, инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Касательно дексаметазона – это свежие данные. В Минздраве отдельная группа занимается формированием протокола лечения. Они уже рассматривали вопрос включения дексаметазона в протокол. Думаю, в ближайшее время у нас будет обновленный протокол, в котором будет предусмотрено его применение, с учетом всех возможных рисков и всей доказательной базы. Это уже больше вопрос лечебной части, профильных специалистов, профессоров, которые этим занимаются, анализируют риски... Как только какой-либо препарат показывает эффективность, он сразу включается в протокол лечения в Украине", – подчеркнул Ляшко.

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Дексаметазон – медицинское и ветеринарное лекарственное средство, синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.