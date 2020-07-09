Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Марионетки РФ на Донбассе прямым текстом требуют вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе 1,5 млн вынужденно выехавших с оккупированных территорий украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

"РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "ЛДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать...

Когда же я указал, что вычеркнуть переселенцев не удастся и для нас это принципиальный момент, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста", - написал Казанский.

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Казанский подчеркнул, что после ряда заседаний ТКГ для него уже очевидно, что именно российская сторона всячески тормозит и заводит в тупик весь процесс.

"Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе - яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом "за все хорошее". Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев", - отмечает он.





