РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13933 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
20 496 125

Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его

Марионетки РФ на Донбассе прямым текстом требуют вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе 1,5 млн вынужденно выехавших с оккупированных территорий украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

"РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "ЛДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать...

Когда же я указал, что вычеркнуть переселенцев не удастся и для нас это принципиальный момент, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста", - написал Казанский.

Читайте также: На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

Казанский подчеркнул,  что после ряда заседаний ТКГ для него уже очевидно, что именно российская сторона всячески тормозит и заводит в тупик весь процесс.

"Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе - яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом "за все хорошее". Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев", - отмечает он.

Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его несущественным, - Казанский 01
Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его несущественным, - Казанский 02
Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его несущественным, - Казанский 03

Донбасс (26956) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
Если несущественно, то зачем настаивать на удалении?
Ой, цапы...
показать весь комментарий
09.07.2020 11:52
+48
Тут интересно другое. Фактически идут прямые переговоры о законах между Украиной и лугандонскими орками.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:54
+24
ну ничего Козак и Ермак уберут.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Значит никогда не вернутся. А нужно помочь...
показать весь комментарий
09.07.2020 14:41 Ответить
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 7951
показать весь комментарий
09.07.2020 14:44 Ответить
Є й такі, що влаштувавшись працювати у сферу обслуговування, принципово не хочуть переходити на українську, ще й хамлять. А як з рук такої брати м'ясо, хліб, тощо.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:08 Ответить
Никакого особого статуса Украина не даст! Пусть идут лесом!!!
показать весь комментарий
09.07.2020 15:28 Ответить
Це ви так може думаєте. Я впевнена що дасть(((
показать весь комментарий
09.07.2020 16:28 Ответить
Будет сразу объявлен, как гос изменник! И потеряет легитимность!
показать весь комментарий
09.07.2020 17:37 Ответить
Россия в нынешнем виде это 100% Империя Зла
показать весь комментарий
09.07.2020 15:41 Ответить
Московя такою була ЗАВЖДИ, доки вона існує (московська імперія) - миру в Україні не буде
показать весь комментарий
09.07.2020 15:58 Ответить
Ну вот и пришло время выбирать. И не Зеленскому---а нам. А ведь много уехали и в РФ, а кое кто и дальше. И многие захотят вернутся---пусть половина. А кто не захочет, то будет настаивать на компенсации потеряного---и по закону кстати. А теперь догадались что начнётся там? Когда вернёмся договоримся? Тогда и будет гражданская война! Но у нас и по нашей вине. Так кто победит? Ответ --братан северный! Короткого роста что. Напомню песенку Высоцкого, ох старую про шахтёров кстати. *Так что бы братцы не стараться, а поработаем с прохладцей---один за всех и все за одного, служил он в Таллине при сталине---теперь лежит заваленый, нам жаль по человечески его. Вот раскопаем---он опять начнёт три нормы выполнять--и нам ХАНА*.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:51 Ответить
Справедливости ради нужно отметить, что действительно никаких реальных 1,5млн. переселенцев нет, 80% из них это пенсионеры, которые приезжают к нам за пенсией раз в 2 месяца, но раз мы платим эту контрибуцию, то нужно делать все для того, чтобы в случае проведения выборов на Донбассе после деоккупации были в списки дополнительно внесены еще 1,5 млн. избирателей. ну и что касается особого статуса лугандона, то он обязательно должен быть, только не в том виде который хотят кацапы - прямое президентское правление на 50 лет, понижение в правах всех жителей, если они не докажут свою непричастность к террористическим организациям и патриотичность, дополнительные налоги для населения на восстановление территории и т.д..
показать весь комментарий
09.07.2020 15:54 Ответить
Обов'язковий іспит з української мови прорідить кількість громадян на третину.
показать весь комментарий
09.07.2020 16:13 Ответить
Марионетки РФ на Донбассе прямым текстом требуют вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе 1,5 млн вынужденно выехавших с оккупированных территорий украинцев. Источник: https://censor.net/n3207096

ХРЄН ВАМ КАЦАПИ
показать весь комментарий
09.07.2020 15:56 Ответить
про какой особый статус вообще может идти речь, на Х,,,Й со статусом в состав ПИД,,,раши!!!
показать весь комментарий
09.07.2020 16:13 Ответить
Росії вони й даром не потрібні. Це камінь на нашу шию.
показать весь комментарий
09.07.2020 16:27 Ответить
ну это понятно, пять лет вата сосала, а теперь малоПИД,,,роская моника, тупая, сцикливая, ручная будет делать все, что скажет ПИД,,,,раша, не зря поставили на ним смотрящего ермака.....
показать весь комментарий
09.07.2020 16:40 Ответить
Значить повертаєм донбас на путінських умовах(((. Найгірший варіант для України.
показать весь комментарий
09.07.2020 16:15 Ответить
Вчера еще двое знакомых выехало оттуда на ПМЖ в Киев.
показать весь комментарий
09.07.2020 16:32 Ответить
терористи пишуть закони України - як ми дожились до такої ганьби...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:24 Ответить
мур, рів і кракаділи!
показать весь комментарий
09.07.2020 18:35 Ответить
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 1618
показать весь комментарий
09.07.2020 18:47 Ответить
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 7299 Ось вам.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:28 Ответить
Ха-ха-ха, террористы "требуют", Украина тоже требует, чтоб террористы прекратили стрельбу, ну и что из этого, где ваше "прекращение"???
показать весь комментарий
09.07.2020 19:45 Ответить
В рот им грязные ноги! Замучаются пыль глотать!
Слава Украине!
показать весь комментарий
09.07.2020 20:22 Ответить
Навіть величезну брехню найпростіше спростувати не дописами будь-кого в неті, а простою ПРАВДОЮ. То чому б п"ятому Президенту не донести до людей СПРАВЖНЮ РОЗМОВУ, яка відбувалась, якщо наведена замовниками - брехня? А, це не дозволено нам знати ? Ну, тоді втирайтеся мовчки...
показать весь комментарий
09.07.2020 20:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 