Медведев заявил, что украинцы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться Донбассом

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, но украинцы должны смириться с имеющимися после 2014 года реалиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" он констатировал, что после оккупации Крыма РФ отношения Москвы и Киева изменились.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.

Он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

"Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - сказал зампред СБ РФ.

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Он подчеркнул, что "Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где были российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

"Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - заключил Медведев.

Как известно, РФ оккупировала украинский Крым в 2014 году.