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Новости Оккупация Крыма
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Медведев заявил, что украинцы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться Донбассом

Медведев заявил, что украинцы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться Донбассом

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, но украинцы должны смириться с имеющимися после 2014 года реалиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" он констатировал, что после оккупации Крыма РФ отношения Москвы и Киева изменились.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.

Он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

"Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - сказал зампред СБ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Он подчеркнул, что "Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где были российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

"Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - заключил Медведев.

Как известно, РФ оккупировала украинский Крым в 2014 году.

Крым (26412) Медведев Дмитрий (4101) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+69
*** тебе на рыло, ******* лупоглазая, вы за Крым еще кровью срать будете!
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09.07.2020 12:05
+54
Хер тебе в рот, урод. Крым - Украина!
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09.07.2020 12:05
+37
Крым - Украина!

Хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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09.07.2020 12:06
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Да он как раз предпочитает не лапу, а друга сожителя коротышку пукина...
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09.07.2020 17:55 Ответить
Дмитрий Анатольевич Медведев.(Менахем Ааронович Мендель).
Никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие,
своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п.
В системе документаций еврейских общин (Ктуба - брачный договор, фиксация обрезания,
совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как
Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский).
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич,
как можно догадаться, тоже записан русским.
Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.
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09.07.2020 12:48 Ответить
Умный! Чего же Россия не смирилась с независимостью Чечни? Почему не призывает Японию смириться с оккупацией Курил?
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09.07.2020 12:48 Ответить
А я считаю, что Москва обязана перестать грабить регионы России... Это приведет к гибели России в которой будут винить миролюбивых соседей...
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09.07.2020 12:52 Ответить
Чисто кацабська логіка, ми у вас вкрали, але ви змиріться може ми у вас красти більше не будем, а може будем.
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09.07.2020 12:54 Ответить
ПНХ кацап - це тобі говорить українець.!!!
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09.07.2020 12:55 Ответить
*******, хоть и профессор.
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09.07.2020 12:59 Ответить
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 3288
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09.07.2020 13:05 Ответить
А я иду шагаю. по Москве,
Смотрю на памятник Бандере,
Висит трезубец на Кремле,
И сине-желтый флаг колышется на БэТээРе.

Величественный памятник Донцову,
И площадь Красная, без мавзолея и оград,
Повсюду наш украинский язык,
И уважают все мой автомат.

На танках флаг, с красивым видом,
На фонарях все путинцы висят,
А я шагаю в гетто с гидом
Смотреть как погибает там родной олигархат.

Нет больше в мире коммунистов,
Нет больше ляхов, нет и москалей,
Нет лугандонов, - террористов,
И всяких путинских ***...й.

Нет больше в мире мавзолея,
Гранит давно лежит на Соловках,
Сожгли труп Ленина - скотину,
А коммунисты съели прах.

Колышет ветер ткань на бантах,
На автомате, и на мне,
Нет больше обнуленных оккупантов
И золотой тризуб сияет на Кремле.

Так хорошо. Свободой дышится.
Конец настал ордынской всей войне
И желто-синий флаг в Крыму колышется.
А я иду, шагаю по Москве
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09.07.2020 13:06 Ответить
Хороший стих сварганил автор
Но есть ошибка грубая, увы
Взорвем мы Хремль, нельзя кацапам
Оставить символы вЯличия ОРДЫ
(экспромт)
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10.07.2020 10:50 Ответить
Странный дядя. И к сожалению, таких там много.
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09.07.2020 13:08 Ответить
а зеля до сих пор внятно сказать не может кто агрессор, оккупант и где репарации
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09.07.2020 13:18 Ответить
А с чего это вдруг про Димона вспомнили?
И чё за газетка такая "Комсомольская правда Крым"?
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09.07.2020 13:22 Ответить
правда бывает комсомольской, тверской, вологодской и прочая
она же сермяжная и посконная, а бывает лубянская
а истина одна, и она от Бога
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09.07.2020 19:02 Ответить
Правда всегда одна -
Єто сказал фараон!
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10.07.2020 08:43 Ответить
А жопе слово давали?
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09.07.2020 13:24 Ответить
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 5151
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09.07.2020 13:26 Ответить
Прямо белые и пушистые - "мы вас будем убивать,оккупировать ваши территории, но мы вас любим и не проводим агрессивную политику".
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09.07.2020 13:27 Ответить
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 8215
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09.07.2020 13:38 Ответить
Все с точностью до наоборот. Донбабве, придет время, по ляжет под гусеницами тысяч бульдозеров(более с него нечего взять), а из Крыма будете, животные, прыгать в трусах и с чемоданами прямо с пирсов.Рано или поздно это случится, хотя бы из принцыпа.😈
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09.07.2020 13:46 Ответить
С твоими реалиями димон, украинцы никогда не согласятся, а вот с реалией, что ты сдохнеш, соглашусь, и бес путлер сдохнет, даже соглашусь, чтобы это случилось в скором времени.
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09.07.2020 13:48 Ответить
Конечно вы не ссорились. Ваши десантники заблудились и рсзо град из под Матвеев кургана летом 14 го года по территории Украины случайно били. Или вы скажете не били? Идите на .....!
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09.07.2020 13:59 Ответить
Димон иди наращивай подошву и каблуки, не дорос еще, чтобы давать советы и
поучать украинцев.
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09.07.2020 14:05 Ответить
Ну значит срассия привыкай к санкциям !
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09.07.2020 14:16 Ответить
Медведев ПНХ.
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09.07.2020 14:53 Ответить
Путин Медведевым неоднократно подтёрся, а тот и счастлив.
Пусть купит себе новый американский айфон за американские доллары.
И мозги.
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09.07.2020 14:54 Ответить
Чмо мерянське. Крим повернете без своїх поліцаїв і з доплатою і контрибуцями. А по Донбасу там ще складніше - повернути всі заводи, прибрати після себе, відбудувати інфрастуктуру і на колінах нести гроші аж до Києва за вбитих.
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09.07.2020 14:56 Ответить
Смириться это дать воду в крым в их понимании. Ну, видите,оказывается вопрос крыма не закрыт для этих животных, пока украинцы не дадут туда воду.
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09.07.2020 15:38 Ответить
та ну, воду
малороссию до приднестровья
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09.07.2020 19:05 Ответить
дімон таки туповатий - пазли в карликів не сходяться тому і "суетится саколик" ...а повернути доведеться і заплатити теж......урод про Г А А Г У щоденно згадуй....сія участь не омине і це вже знаєте тому і "мечетесь"
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09.07.2020 17:07 Ответить
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 9378Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 970
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09.07.2020 20:27 Ответить
Кому интересно, что "заявляет" этот недоумок - посмешище?
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09.07.2020 22:22 Ответить
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 5345
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09.07.2020 23:17 Ответить
Мальчік ф трусіках Calvin Klein - ти будеш наступним розіп'ятим. Бандерівці чекають.
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10.07.2020 00:13 Ответить
Придет время и Медведев смирится с возвращением Кубани в Украину.
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10.07.2020 02:23 Ответить
ах ти стервятник ,смирится с окупаций крима ,да ви донбас угробили,так забирайте руини ,у орди ,привич разбомбить ,и уйти ,короче насрать ине убрать,сволочь монгольская,как же им страшно ,что ихнее происхождение ,татаро монголи ,ато присосалися к киевской руси и белорусии,ви узкоглазие черти,,,, ви отравляете жизнь ,всему миру как посмотриш ваши передачи по т визору ,сколько у ваших присутствующих ненависти ко всем народам,вот так и все страни ненавидят вас рускомонголов,,,,,
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27.09.2020 05:11 Ответить
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