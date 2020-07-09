Медведев заявил, что украинцы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться Донбассом
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, но украинцы должны смириться с имеющимися после 2014 года реалиями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" он констатировал, что после оккупации Крыма РФ отношения Москвы и Киева изменились.
"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.
Он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.
"Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - сказал зампред СБ РФ.
Он подчеркнул, что "Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где были российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.
"Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - заключил Медведев.
Как известно, РФ оккупировала украинский Крым в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие,
своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п.
В системе документаций еврейских общин (Ктуба - брачный договор, фиксация обрезания,
совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как
Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский).
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич,
как можно догадаться, тоже записан русским.
Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.
Смотрю на памятник Бандере,
Висит трезубец на Кремле,
И сине-желтый флаг колышется на БэТээРе.
Величественный памятник Донцову,
И площадь Красная, без мавзолея и оград,
Повсюду наш украинский язык,
И уважают все мой автомат.
На танках флаг, с красивым видом,
На фонарях все путинцы висят,
А я шагаю в гетто с гидом
Смотреть как погибает там родной олигархат.
Нет больше в мире коммунистов,
Нет больше ляхов, нет и москалей,
Нет лугандонов, - террористов,
И всяких путинских ***...й.
Нет больше в мире мавзолея,
Гранит давно лежит на Соловках,
Сожгли труп Ленина - скотину,
А коммунисты съели прах.
Колышет ветер ткань на бантах,
На автомате, и на мне,
Нет больше обнуленных оккупантов
И золотой тризуб сияет на Кремле.
Так хорошо. Свободой дышится.
Конец настал ордынской всей войне
И желто-синий флаг в Крыму колышется.
А я иду, шагаю по Москве
Но есть ошибка грубая, увы
Взорвем мы Хремль, нельзя кацапам
Оставить символы вЯличия ОРДЫ
(экспромт)
И чё за газетка такая "Комсомольская правда Крым"?
она же сермяжная и посконная, а бывает лубянская
а истина одна, и она от Бога
Єто сказал фараон!
поучать украинцев.
Пусть купит себе новый американский айфон за американские доллары.
И мозги.
малороссию до приднестровья