РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13849 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 200 65

Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский верит, что Украине удастся избежать второй волны коронавируса, и поэтому школы смогут восстановить традиционное обучение с 1 сентября.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь, передает Цензор.НЕТ.

"Готовы (к открытию школ с сентября. – Ред.), верим, что не будет волны (COVID-19. – Ред.), и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться". - заявил Зеленский.

В то же время он сказал, что говорить о чем-то 100-процентно пока рано, "потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: До конца карантина обучение в школах будет дистанционным, - Кличко. ВИДЕО

По словам президента, в Украине "более или менее волны второй пока нет", но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.

Зеленский также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.

Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, потому что не все уголки Украины имеют 3G или 4G покрытие.

Автор: 

дети (6528) Зеленский Владимир (20525) карантин (16729) школа (3016) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2076
показать весь комментарий
09.07.2020 12:18
+12
То была не маска, а памперс.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:24
+11
кстати, на счет детей.. говорят прес-секретутка Мендель случайно одела маску Зеленского и забеременела.. любопытно, а Ленка об этом знает?!
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
09.07.2020 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не верю,что ты верующий.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:17 Ответить
Как Кашпировский, дает установки и открывает границу с парашей, где лютует корововирус!
показать весь комментарий
09.07.2020 12:18 Ответить
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2076
показать весь комментарий
09.07.2020 12:18 Ответить
Лучше бы он молчал, что не скажет - все в лужу.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:19 Ответить
Наоборот , пусть говорит
показать весь комментарий
09.07.2020 12:26 Ответить
его показательно сливают кукловоды, давая ему открывать рот, тем более без сценария
показать весь комментарий
09.07.2020 12:38 Ответить
В Бога не верит, зато верит в коронавирус.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:19 Ответить
Пішов в сраку зелене чмо..
показать весь комментарий
09.07.2020 12:19 Ответить
кстати, на счет детей.. говорят прес-секретутка Мендель случайно одела маску Зеленского и забеременела.. любопытно, а Ленка об этом знает?!
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
09.07.2020 12:20 Ответить
То была не маска, а памперс.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:24 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2020 12:25 Ответить
Народ, а он Зеленскую свою куда дел? Обьявил зараженной и усьо, того...?🤐
показать весь комментарий
09.07.2020 19:56 Ответить
какая разница?? Він же себе імпортентом назвав.
показать весь комментарий
09.07.2020 22:58 Ответить
Это какая-то атипичная беременность, позади живота.
показать весь комментарий
09.07.2020 21:53 Ответить
более или менее осторожно обнадежил...
показать весь комментарий
09.07.2020 12:21 Ответить
Грабли наше всио?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:28 Ответить
Определенная часть населения тоже верила твоим обещаниям.И что толку?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:21 Ответить
Колбасы на шару очень хотелось...😁
показать весь комментарий
09.07.2020 12:26 Ответить
На шару,только шаровая молния.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:36 Ответить
Если бы нею можно было закусывать, то и она бы проканала...
показать весь комментарий
09.07.2020 12:44 Ответить
Бубочка такі вєрующій.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:22 Ответить
СЛУХАЙ НЕЛОХА МНОЖ НА НУЛЬ - ОТО Й Є ПРАВДА (піаргастролі актора під продюсеруванням Єрмака)
показать весь комментарий
09.07.2020 12:23 Ответить
Всё пи,,,ц школа онлайн ТОЧНО обеспечена ,,,,,,,,,
показать весь комментарий
09.07.2020 12:27 Ответить
Первой волны тоже не было, а толку?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:32 Ответить
Вторая волна, или если проще то резкое повышение уровня заболеваемости, состоится именно вследствие того, что дети пойдут в школу. Но это у нас к сожалению поймут только в середине сентября.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:33 Ответить
потому, что путают причину и следствие
показать весь комментарий
09.07.2020 12:36 Ответить
Дети сейчас в летних лагерях - не верите, тогда пройдитесь по курортам, например, в Скадовске. Официально запрет, но дебилы все равно втихаря открывают эти лагеря и местные им потворствуют. Так что, все будет гораздо раньше, чем в сентябре.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:02 Ответить
Верим, что бубочка пойдёт нах вместе с соснами народа
показать весь комментарий
09.07.2020 12:35 Ответить
сам він не піде, не дарма там на другий строк натякали...
показать весь комментарий
09.07.2020 22:59 Ответить
видимо, сегодня занесли приЗЕденту новую дозу свежей дури..... надо просто перестать болеть... или не так - перестать ставить диагноз "короновирус"
показать весь комментарий
09.07.2020 12:35 Ответить
А куди дружина зникла? Говорять, що https://www.youtube.com/watch?v=c1aGQuHrdho на місце першої зелі тепер претендує мендель ... І поповнення очікуюється
Ремікс любовної історії Янека з кухаркою?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:37 Ответить
Чем больше оптимизма, тем чаще народ будет без масок и выход из карантина отложится на года.
показать весь комментарий
09.07.2020 12:39 Ответить
"в нормальной социальной сфере"

вообще-то не в сфере, а в среде.
"потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".
да ну, прям. нужно по всему миру просто перестать болеть.
"более или менее волны второй пока нет"Источник: https://censor.net/n3207103
так все же, более или менее или как всегда "где-то посредине"

Источник: https://censor.net/n3207103
показать весь комментарий
09.07.2020 12:43 Ответить
Ти вже, курва, побачив мир в очах вбивці і повірив своїй пустій макітрі, де війна вже скінчена. Мені твоя віра до того самого місця, то якого тобі Армія, Мова, Віра...
показать весь комментарий
09.07.2020 12:44 Ответить
вот тоже верит,нанашка .что все,к чему прикоснется,превращается в пойло

Віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти підуть до школи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3478
показать весь комментарий
09.07.2020 12:46 Ответить
С «верим» тебе в церковь. А как насчёт «делаем для этого все возможное»? Туго?
показать весь комментарий
09.07.2020 12:58 Ответить
В синагогу!!!
показать весь комментарий
09.07.2020 13:33 Ответить
верим что ты тупорылый Гандон к концу года будешь в ростове вместе со своим хозяином беней и ермаком или на одной ветке.......
показать весь комментарий
09.07.2020 12:58 Ответить
краще на гілці...
показать весь комментарий
09.07.2020 23:01 Ответить
кроме веры еще что-то делать надо
показать весь комментарий
09.07.2020 13:03 Ответить
А зачем?
Если бубочка сказала, что верит, значит, никакой 2-й волны не будет.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:11 Ответить
Зеля, ти краще посяни всім, як так вийшло що ти забув задекларувати 5 млн.грошей за ОВДП? Схоже клеймо "корупціонер" тобі вліплять прямо на лоба !https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3153833211343248 7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков (Oleksandr Novikov) склав та вручив Президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Відповідні матеріали будуть передані до суду.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:03 Ответить
А что сейчас происходит мразь ? Не пятая уже пошла часом,,,,. Господи надеюсь этого ублюдка уже не изберут ,,, цырк и панель его стихия
показать весь комментарий
09.07.2020 13:18 Ответить
Речь Гончаренко вчера -- https://youtu.be/05nbmmx9yOM
показать весь комментарий
09.07.2020 13:34 Ответить
https://defence-line.org/2020/07/video-dlya-tex-kto-byl-daleko-1/ Источник
показать весь комментарий
09.07.2020 13:36 Ответить
Не лезте своими зелеными лапами к детям родители лучше знают. Дети ковидом не болеют
Не чем больше пугать или учетелям нечем платить.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:43 Ответить
Неправда! Дети болеют, просто тяжелое течение крайне редко, хотя известны и смертельные случаи! Но они, даже ели болеют бессимптомно, прекрасно переносят вирус!!! И могут заразить, как родителей, так и бабушек и дедушек, для которых уже вирус будет очень опасен!
показать весь комментарий
09.07.2020 13:49 Ответить
Так может спросить дедушек и бабушек что им надо или приравняем к детям и пошлем в стойло.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:11 Ответить
Аминь! Или все-таки "3,14здец"???
показать весь комментарий
09.07.2020 13:43 Ответить
Очень хочу верить, что клоун продержиться максимум до осени
показать весь комментарий
09.07.2020 13:47 Ответить
бессмысленные сочетания слов, ни на чем не основанные
показать весь комментарий
09.07.2020 14:08 Ответить
здається вова почувається розчарованим що другої хвилі немає.. Уявляєте скільки б ці блазні ще списали грошви на корону !! Уххх..
показать весь комментарий
09.07.2020 15:10 Ответить
Нельзя ждать эпидемии от природы мы должны оргонизовать их. Девиз ковидного сектанта
показать весь комментарий
09.07.2020 15:14 Ответить
напевно що так.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:50 Ответить
Вони ще у січні, якщо не раніше, знали про введення "карантину" із березня! Це був просто "джек-пот" для них - все спихнути на "коронавірус" (хоча проблема дійсно було, але в межах "логічності", а не істерії). А чому саме з березня? А тому що в держбюджеті була "повнасрака" - те що ми економісти прогнозували ще у серпні 2019 року цим зейолопам! Доречі саме в березні під шуміху "крантину" були кардинальні зміни в бюджеті - наприклад, заморозили виплату по 21 тис.грн молодим вчителям і ніхто не помітив цього (а скільки пафосу було, піару...") А тут так вдача - у всьому винен "вірус"! Та ще й грошенят заробили деякі "дєятєлі" на копійчанній "марлі"!
показать весь комментарий
09.07.2020 20:21 Ответить
Я не то что бы верю, я уверен, что второй волны в сентябре не будет, просто потому что первая волна к тому времени не закончится.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:20 Ответить
Що Путін, що Зеленській, фраза "Вова - брехло" абсолютно ідентично характеризує кожного з шахраїв.
показать весь комментарий
09.07.2020 15:52 Ответить
Как только доллар станет по 30 - школы сами по себе откроются и вирус исчезнет!
показать весь комментарий
09.07.2020 15:57 Ответить
Вера - это вопрос к церкви. А вы управляете государством!
Так что вынимайте голову из дерьма и начинайте думать!
Короновирус никуда не делся. И осенью начнется второй сериал "Жопа экономике Украины".
Время вам дано для того, чтобы постелить соломки где нуно. Я ясно излагаю?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:16 Ответить
пока ты у власти будет и 3-ая и 4-я...но это ещё не всё,каких ты дров наломаешь и в чью пользу, есть подозрения,нам остаётся лишь одно-уповать на Господа нашего !
показать весь комментарий
09.07.2020 17:20 Ответить
В церковь РПЦ МП сходи, свечу поставь. Идиот.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:55 Ответить
ЗЕлобородько уже в глаза путлеру посмотрел и "закончил" войну.
Правда не на Донбассе, а в своей пустой , обдолбанной голове.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:07 Ответить
Да срати ми хотіли на той "Коронавірус".


Вован, займись економікою і перестань здавати Україну Путіну.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:09 Ответить
Не с Глобой ли консультировался? Может попросить Кашпировского "дать установку"?
показать весь комментарий
09.07.2020 21:57 Ответить
 
 