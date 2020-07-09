Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский верит, что Украине удастся избежать второй волны коронавируса, и поэтому школы смогут восстановить традиционное обучение с 1 сентября.
Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь, передает Цензор.НЕТ.
"Готовы (к открытию школ с сентября. – Ред.), верим, что не будет волны (COVID-19. – Ред.), и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться". - заявил Зеленский.
В то же время он сказал, что говорить о чем-то 100-процентно пока рано, "потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".
По словам президента, в Украине "более или менее волны второй пока нет", но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.
Зеленский также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.
Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, потому что не все уголки Украины имеют 3G или 4G покрытие.
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Ремікс любовної історії Янека з кухаркою?
вообще-то не в сфере, а в среде.
"потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".
да ну, прям. нужно по всему миру просто перестать болеть.
"более или менее волны второй пока нет"Источник: https://censor.net/n3207103
так все же, более или менее или как всегда "где-то посредине"
Источник: https://censor.net/n3207103
Если бубочка сказала, что верит, значит, никакой 2-й волны не будет.
Не чем больше пугать или учетелям нечем платить.
Так что вынимайте голову из дерьма и начинайте думать!
Короновирус никуда не делся. И осенью начнется второй сериал "Жопа экономике Украины".
Время вам дано для того, чтобы постелить соломки где нуно. Я ясно излагаю?
Правда не на Донбассе, а в своей пустой , обдолбанной голове.
Вован, займись економікою і перестань здавати Україну Путіну.