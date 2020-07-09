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Новости Санкции против России
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Санкции против РФ должны не просто сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права, - Кулеба

Санкции против РФ должны не просто сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права, - Кулеба

Украина продолжает настаивать, что санкции против России не просто должны сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением нею норм международного права и ее обязательств как государства, которое оккупирует территории

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью "Голосу Америки" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно. Тут не справиться только дипломатическими переговорами, нужны также эффективные инструменты давления, потому мы продолжаем настаивать, что санкции против России не просто должны сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права и ее обязательств как государства, которое оккупирует территории. И если с соблюдением санкций все неплохо складывается, и удается, несмотря на разные волны и слухи, это все удерживать, то с усилением санкций есть вопрос, и мы постоянно бьем именно в эту точку, что "сделала Россия новое нарушение, надо новый уровень давления", - сказал он.

На вопрос о возможной новой волне агрессии со стороны России Кулеба ответил, что Украина знает о построении сети военных объединений и подразделений Россией вдоль границы, и это не является признаком миролюбивой политики.

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"2014 год показал нам, что любую угрозу или даже намек на угрозу со стороны России надо воспринимать максимально серьезно, и, без преувеличения, Украина должна в любой момент быть готовой к чему-либо, и наши Вооруженные силы, и наша дипломатия, и наша экономика, и все другие секторы жизни. Мы прекрасно знаем всю информацию о построении сети военных объединений и подразделений вдоль нашей границы, и это не является признаком миролюбивой политики. Но при этому у нас сейчас продолжается активная фаза дипломатического поединка, где мы пытаемся принести мир", - подчеркнул министр.

россия (95725) санкции (11321) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
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Какое лицемерие. Одно то, что косоглазый херус постановил закупать электроэнергию у параши!!!
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09.07.2020 12:16
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Найкраща санкція Москві - промосковський гідрант на Кубані. А краще з каменюкою на шиї у Дніпрі.
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09.07.2020 12:16 Ответить
Какое лицемерие. Одно то, что косоглазый херус постановил закупать электроэнергию у параши!!!
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09.07.2020 12:16 Ответить
О.. если бы они после введения усиливались после каждого ежеминутного нарушения, РФ давно была бы отключена от международной платежной систему, введено эмбарго на покупку газа и нефти ( да и вообще на все), , запрет въезда гражданам РФ на территорию ЕС, США, Канады и т.д. Арест всех зарубежных счетов, вскрытие тайных. Высылка граждан имеющих российское гражданство "на историческую родину" и т.д.
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09.07.2020 12:18 Ответить
Вообще цель жизни человечества - полное прекращение контактов США и развитого мира с недоразвитыми странами, которые все время что то нарушают, то права человека, то международное право. Тотальные санкции - никаких поставок сырья, рабов на плантации, ученых и просто талантов из 3го мира! Тогда гуманистам из цивилизованных стран не придется тратиться на содержание нищих, пусть живут, как хотят.
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09.07.2020 12:20 Ответить
Що ваша влада зробила для того що б санкції які ввели до вас хоча б залишились? Діти сонця, думають хтось за них все зробить, як юля тільки в опозиції уміють язиком чисати, а у владі обісрались по вуха.
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09.07.2020 12:24 Ответить
кулєба, чючєло з розовим платком в кармані, які санкції ви з ішаком ввели і усілілі проти русні?
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09.07.2020 12:32 Ответить
Какие санкции))))раша завалена рошеном соевого миллиардера))))Кстате лучшего качества чем для рынка Украины))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.07.2020 12:34 Ответить
Та ти шо? Прямо завалена? Та ще й кращої якості? І зараз ти нам приведеш факти, на підтвердження своїх істерик.
"Roshen не постачає свою українську продукцію до РФ з 2013 року".
А те що ти, і тобі подібні, скупають солодоці і тягнете контрабанду в мордор, то й хрін з вами. Гроші за товар, а відповідно і податки, залишаються в Україні.
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09.07.2020 12:49 Ответить
Кому факты ?упоротому порохоботу?И кстате на счет налогов))).Пэдро 19 апреля 2016 года заплатила 8 млн долларов США налогов в казну рф))))20 января 2017 года на официальном сайте компании, объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, - говорится в официальном сообщении корпорации. Откуда такие тупни берутся?
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09.07.2020 13:03 Ответить
Тому українська сторона обговорює "особливий статус доМбаса", поступки в домовленностях, відкриває кордон з мордором
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09.07.2020 12:45 Ответить
 
 