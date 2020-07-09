Санкции против РФ должны не просто сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права, - Кулеба

Украина продолжает настаивать, что санкции против России не просто должны сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением нею норм международного права и ее обязательств как государства, которое оккупирует территории

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью "Голосу Америки" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно. Тут не справиться только дипломатическими переговорами, нужны также эффективные инструменты давления, потому мы продолжаем настаивать, что санкции против России не просто должны сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права и ее обязательств как государства, которое оккупирует территории. И если с соблюдением санкций все неплохо складывается, и удается, несмотря на разные волны и слухи, это все удерживать, то с усилением санкций есть вопрос, и мы постоянно бьем именно в эту точку, что "сделала Россия новое нарушение, надо новый уровень давления", - сказал он.

На вопрос о возможной новой волне агрессии со стороны России Кулеба ответил, что Украина знает о построении сети военных объединений и подразделений Россией вдоль границы, и это не является признаком миролюбивой политики.

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"2014 год показал нам, что любую угрозу или даже намек на угрозу со стороны России надо воспринимать максимально серьезно, и, без преувеличения, Украина должна в любой момент быть готовой к чему-либо, и наши Вооруженные силы, и наша дипломатия, и наша экономика, и все другие секторы жизни. Мы прекрасно знаем всю информацию о построении сети военных объединений и подразделений вдоль нашей границы, и это не является признаком миролюбивой политики. Но при этому у нас сейчас продолжается активная фаза дипломатического поединка, где мы пытаемся принести мир", - подчеркнул министр.